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В будущем функция может появиться в основном приложении «ВКонтакте» и в России, говорят в соцсети.
«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me, его можно скачать в местных App Store и Google Play. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.
Пользователи VK Me смогут первыми протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями, отметили в компании. В будущем функция может появиться и в основном приложении «ВКонтакте» в России, но подробности в соцсети не раскрывают.
В таких чатах сообщения исчезают после установленного времени — через 15 минут. Если пользователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. Пользователи могут отправить исчезающее сообщение и в обычном диалоге, настроив время «самоуничтожения» — от 15 секунд до 1 часа.
В отличие от обычного приложения «ВКонтакте», в мессенджере пользователи также могут включить режим «невидимки» (в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн), устанавливать собственный фон и переименовывать контакты.
Мессенджер не требует привязки к профилю в соцсети — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте», пояснили в компании. Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.
С декабря 2018 года мессенджер VK Me тестируется и в Казахстане. Впервые «ВКонтакте» объявила о планах выпустить отдельное приложение-мессенджер в 2014 году, а в 2016 — выпустила десктопный VK Messenger для macOS и Windows.
Функция исчезающих сообщений есть, в частности, в Snapchat, такую же функцию планирует добавить в чаты Instagram.
проблема в том, что у товарища майора ничего не исчезает )
хорошая попытка ВК, но нет
Исчезает прямиком в офис ФСБ, ну вы поняли.
У ФСБ нет офиса. Чтобы Вы в этом убедились лично, за Вами уже выехали. Вещи можно не собирать, это ненадолго.
Чем лучше Telegram?
В 2010 действительно ждал отдельный Месседжер для сообщений от VK, в 2020 актуальность под вопросом.
Ммммм, копия Snapchat
пользуюсь этой апкашкой уже больше года. полёт нормальный даже тёмная тема есть
Просто для понимания, при каких обстоятельствах мне может понадобиться фантом-чат?
Дайте угадаю, инновационный ВК через 5 лет сделает функцию с отложенными сообщениями в личке. Скриньте
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