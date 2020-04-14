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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила приложение VK Me в Белоруссии и начала тестировать исчезающие сообщения Материал редакции

В будущем функция может появиться в основном приложении «ВКонтакте» и в России, говорят в соцсети.

20 комментариев
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«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me, его можно скачать в местных App Store и Google Play. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.

Пользователи VK Me смогут первыми протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями, отметили в компании. В будущем функция может появиться и в основном приложении «ВКонтакте» в России, но подробности в соцсети не раскрывают.

В таких чатах сообщения исчезают после установленного времени — через 15 минут. Если пользователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. Пользователи могут отправить исчезающее сообщение и в обычном диалоге, настроив время «самоуничтожения» — от 15 секунд до 1 часа.

«ВКонтакте»

В отличие от обычного приложения «ВКонтакте», в мессенджере пользователи также могут включить режим «невидимки» (в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн), устанавливать собственный фон и переименовывать контакты.

Мессенджер не требует привязки к профилю в соцсети — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте», пояснили в компании. Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.

С декабря 2018 года мессенджер VK Me тестируется и в Казахстане. Впервые «ВКонтакте» объявила о планах выпустить отдельное приложение-мессенджер в 2014 году, а в 2016 — выпустила десктопный VK Messenger для macOS и Windows.

Функция исчезающих сообщений есть, в частности, в Snapchat, такую же функцию планирует добавить в чаты Instagram.

#новость #вконтакте #vkme

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20 комментариев
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Michael Smith

23

проблема в том, что у товарища майора ничего не исчезает )
хорошая попытка ВК, но нет

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Леша Шипуля

Michael
3

Капитана. Майор допрашивает оффлайн

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Влад Виолентий

Michael
0

да, пока не будет настоящего end2end - оно не нужно

Ответить

Alexey Moiseenkov

9

Свежо. Вовремя. Инновационно.

Ответить

Dmitry Markov

2

Исчезает прямиком в офис ФСБ, ну вы поняли.

Ответить

Вася Пражкин

Dmitry
0

У ФСБ нет офиса. Чтобы Вы в этом убедились лично, за Вами уже выехали. Вещи можно не собирать, это ненадолго.

Ответить

Василий Гуров

0

Чем лучше Telegram?

Ответить

Пластиковое Окно

Василий
3

Есть функция товарища майора. 

Ответить

Илья Пономарев

Василий
0

Ничем, просто иногда оттуда копируют всякие функции

Ответить

Филипп Балтич

1

Надо ещё сделать оповещение, что твоё сообщение переслали кому то

Ответить

Александр Вересаев

1

Давайте угадаю, версии для iPad не будет?

Ответить

Артём Прокопенко

0

В 2010 действительно ждал отдельный Месседжер для сообщений от VK, в 2020 актуальность под вопросом. 

Ответить

Savva Schuldiner

0

СвежачОк

Ответить

Don Serial

0

Ммммм, копия Snapchat

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Bender Rodriguez

Don
0

скорее fb messenger по дизайну

Ответить

Alex Kirilenko

0

пользуюсь этой апкашкой уже больше года. полёт нормальный даже тёмная тема есть

Ответить

Peter Gonin

0

Просто для понимания, при каких обстоятельствах мне может понадобиться фантом-чат?

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Никита Лихачёв

0

🍑

Ответить

Макс Корольков

0

Дайте угадаю, инновационный ВК через 5 лет сделает функцию с отложенными сообщениями в личке. Скриньте

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designer fake

0

хорошо, что не для Беларуси

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