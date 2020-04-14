В будущем функция может появиться в основном приложении «ВКонтакте» и в России, говорят в соцсети.

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«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me, его можно скачать в местных App Store и Google Play. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.

Пользователи VK Me смогут первыми протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями, отметили в компании. В будущем функция может появиться и в основном приложении «ВКонтакте» в России, но подробности в соцсети не раскрывают.

В таких чатах сообщения исчезают после установленного времени — через 15 минут. Если пользователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. Пользователи могут отправить исчезающее сообщение и в обычном диалоге, настроив время «самоуничтожения» — от 15 секунд до 1 часа.

«ВКонтакте»

В отличие от обычного приложения «ВКонтакте», в мессенджере пользователи также могут включить режим «невидимки» (в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн), устанавливать собственный фон и переименовывать контакты.

Мессенджер не требует привязки к профилю в соцсети — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте», пояснили в компании. Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.

С декабря 2018 года мессенджер VK Me тестируется и в Казахстане. Впервые «ВКонтакте» объявила о планах выпустить отдельное приложение-мессенджер в 2014 году, а в 2016 — выпустила десктопный VK Messenger для macOS и Windows.

Функция исчезающих сообщений есть, в частности, в Snapchat, такую же функцию планирует добавить в чаты Instagram.