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Соцсети
Лиана Липанова
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Facebook отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года Материал редакции

И позволила сотрудникам работать из дома до сентября 2020 года.

24 комментария
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Facebook отменила все массовые мероприятия с участием более 50 человек до июня 2021 года, сообщил глава компании Марк Цукерберг. Некоторые мероприятия соцсеть проведёт в онлайн-режиме.

Кроме того, Facebook позволила своим сотрудникам работать из дома до конца мая. Однако при желании работники компании смогут оставаться на «удалёнке» до сентября 2020 года.

Большинству сотрудников Facebook повезло, что они могут полноценно работать из дома. Мы также знаем, что общество будет выходить из «самоизоляции» постепенно.

Поэтому мы чувствуем ответственность за то, чтобы люди, у которых нет такой возможности, первыми получили доступ к публичным ресурсам. Я надеюсь, что это поможет сдержать распространение Covid-19.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Также компания продлила запрет на деловые поездки до июня 2020 года.

#новость #facebook

Соцсети
Обсуждаем платформы: Facebook, «ВКонтакте», Telegram, Twitter, «Одноклассники» и другие соцсети и мессенджеры, обновления и новости о компаниях.
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24 комментария
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Денис Кравцов

4

Ухты, наверное они что-то знаю 🤔

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Bet Papa

2

Да не дай Бог до 2021 года, вы с ума там чтоли сошли

Ответить

Arthur Niazyan

Bet
0

Да просто решили сэкономить на мероприятиях.

Ответить

Mark Likont

0

-Ошибся веткой-

Ответить

Arthur Niazyan

Mark
4

Слезайте с дерева

Ответить

Григорий Крутеев

1

Ну если event индустрия будет в изоляции до июня 2021 года, можно ее похоронить

Ответить

Машрум

Григорий
0

в онлайн народ отлично тусуется, а компании сэкономят деньги на сотрудников, которые сливали бюджеты на путешествия по миру за счет компании

Ответить

Arthur N

Машрум
1

В онлайне нет души

Ответить

Машрум

Arthur
0

Да все и так на этих event палились в свои телефоны

Ответить

Григорий Крутеев

Машрум
0

Это все прекрасно. Но оффлайн эвент индустрия тащит за собой по цепочке кучу других индустрий.

Ответить

Машрум

Григорий
1

это все устарело, был не эффективно и затратно. Наступает эра Digital

Ответить

Григорий Крутеев

Машрум
0

Бред... лежит индустрия не потому что она устарела, а из-за наложения карантинных мер.

Ответить

Машрум

Григорий
0

там столько паразитов кормилось, компании теряли деньги... а сейчас будут получать тоже самое но в разы дешевле. А организаторы event еще заработают, т.к. сэкономят на аренде, жрачке и персонале. 

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Антонина Похитайлова

Григорий
0

И питаться будем святым духом(((

Ответить

Антонина Похитайлова

0

Да сейчас на коне, все те кто умеет работать, а главное зарабатывать на удаленке )))

Ответить

Александр Казанский

Антонина
0

Очень наивно полагать, что удалеников это все не заденет. 

Ответить

Антонина Похитайлова

Александр
0

Задеть то заденет, но у удаленщиков сейчас больше шансов заработать, особенно если уже есть опыт.

Ответить

Александр Казанский

Антонина
1

Я бы сказал, больше шансов не остаться без хлеба на первых порах, но в целом, если так продолжится,  то и до удаленщиков докатится волна сокращений 

Ответить

Антонина Похитайлова

Александр
0

Да конкуренцию тоже ни кто не отменял.

Ответить

Машрум

Антонина
0

Вовсе нет. Онлайн конкуренция намного выше. Компании начнут увольнять дорогих сотрудников и нажатием одной кнопки нанимать тех, кто подешевле. При этом, со всего мира.

Ответить

Pavel Voronkov

0

Ой, ..., Барбекю отметили, придётся на смузи переходить.

Ответить

Ilya Brin

0

Марк Цукерберг был офлайн 15 минут назад

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

Это неоправданный риск для отрасли, в которой есть такой конкурент, как Одноклассники

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Машрум

–1

Возрождение формат "На троих"

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