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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И позволила сотрудникам работать из дома до сентября 2020 года.
Facebook отменила все массовые мероприятия с участием более 50 человек до июня 2021 года, сообщил глава компании Марк Цукерберг. Некоторые мероприятия соцсеть проведёт в онлайн-режиме.
Кроме того, Facebook позволила своим сотрудникам работать из дома до конца мая. Однако при желании работники компании смогут оставаться на «удалёнке» до сентября 2020 года.
Также компания продлила запрет на деловые поездки до июня 2020 года.
Да не дай Бог до 2021 года, вы с ума там чтоли сошли
-Ошибся веткой-
Ну если event индустрия будет в изоляции до июня 2021 года, можно ее похоронить
Это все прекрасно. Но оффлайн эвент индустрия тащит за собой по цепочке кучу других индустрий.
Бред... лежит индустрия не потому что она устарела, а из-за наложения карантинных мер.
Да сейчас на коне, все те кто умеет работать, а главное зарабатывать на удаленке )))
Очень наивно полагать, что удалеников это все не заденет.
Задеть то заденет, но у удаленщиков сейчас больше шансов заработать, особенно если уже есть опыт.
Я бы сказал, больше шансов не остаться без хлеба на первых порах, но в целом, если так продолжится, то и до удаленщиков докатится волна сокращений
Это неоправданный риск для отрасли, в которой есть такой конкурент, как Одноклассники
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