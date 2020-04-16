Большинству сотрудников Facebook повезло, что они могут полноценно работать из дома. Мы также знаем, что общество будет выходить из «самоизоляции» постепенно.

Поэтому мы чувствуем ответственность за то, чтобы люди, у которых нет такой возможности, первыми получили доступ к публичным ресурсам. Я надеюсь, что это поможет сдержать распространение Covid-19.