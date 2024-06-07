«ВКонтакте» разрешила авторам получать выплаты без оформления юрлица или самозанятости

Деньги можно вывести на карту, счёт или электронный кошелёк.Соцсеть сообщила, что обновила кабинет выплат: пользователи смогут выводить полученные деньги без необходимости получать статус юрлица, индивидуального предпринимателя или самозанятого.«ВКонтакте» берёт на себя отчисление страховых взносов физлиц и перечисляет средства за вычетом НДФЛ (13% или 15% для налоговых резидентов России — в зависимости от суммы дохода).Средства можно вывести на банковскую карту, счёт или электронный кошелёк. Сумма комиссии зависит от способа — например, через СБП она составляет 0,1%.«ВКонтакте» запустила кабинет выплат для самозанятых, юрлиц и ИП в феврале 2023 года. Он предназначен для авторов, которые зарабатывают через партнёрскую программу соцсети, её инструменты для монетизации видеороликов, а также маркет-платформу.#новости #вконтакте
VK-отмывочная.
Каким образом?
Рюмочная
Государ понимает, что это как сигнал народонаселению всем идти в блоггеры? Какой смысл фигачить в офисе целый день когда можно болтать в камеру?
Болтать-то можно, правда не факт, что это какие-то деньги принесет
Только раньше ты просто с рекламы деньги рубил спокойно и партнёрки подключал.
А теперь везде требуют инн в личных кабинетах.
Угробили рефералки с Алика своими озонами и ВБ.
Вывод средств раньше в баксах без проблем. А теперь много где они в рублях по фиговому курсу.
Ну и плашка "реклама" пжлст везде всунь и самозанятость оформляй.
Я не против платить налоги, но у нас как обычно испортили жизнь людям и сверху ещё озаботились уплатой налогов.
Ну что ж, велком в блогеры, если это так просто. Можешь сколько угодно болтать на камеру, но если у тебя нет аудитории, толку от этого нет