Опция поможет рекламировать профили напрямую, без создания сообществ.

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«ВКонтакте» представила новый рекламный формат — продвижение личных страниц, рассказали vc.ru в компании. Сейчас сервис проходит тестирование — соцсеть собирает отзывы от авторов объявлений.

У рекламы профилей есть все настройки таргетинга, доступные в других форматах соцсети. Пользователи смогут продвигать и отдельные записи со страницы, а также решать, на каких устройствах показывать рекламу: в десктопе или мобильной версии приложения.

Объявление будет отображаться в ленте новостей и по оформлению напоминать обычную публикацию. Ссылка в рекламе ведёт на личную страницу.

Рекламодатели могут платить за количество переходов в профиль либо за 1000 показов. Единой стоимости тысячи показов нет — ценообразование зависит от множества параметров, пояснил представитель соцсети. Например, от того, как много объявлений конкурируют с конкретной рекламной записью за одну и ту же аудиторию.

Продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно будет использовать страницу для бизнеса, подчеркнули во «ВКонтакте».