Прямой эфир
больше миллиона раз
Опция поможет рекламировать профили напрямую, без создания сообществ.
«ВКонтакте» представила новый рекламный формат — продвижение личных страниц, рассказали vc.ru в компании. Сейчас сервис проходит тестирование — соцсеть собирает отзывы от авторов объявлений.
У рекламы профилей есть все настройки таргетинга, доступные в других форматах соцсети. Пользователи смогут продвигать и отдельные записи со страницы, а также решать, на каких устройствах показывать рекламу: в десктопе или мобильной версии приложения.
Объявление будет отображаться в ленте новостей и по оформлению напоминать обычную публикацию. Ссылка в рекламе ведёт на личную страницу.
Рекламодатели могут платить за количество переходов в профиль либо за 1000 показов. Единой стоимости тысячи показов нет — ценообразование зависит от множества параметров, пояснил представитель соцсети. Например, от того, как много объявлений конкурируют с конкретной рекламной записью за одну и ту же аудиторию.
Продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно будет использовать страницу для бизнеса, подчеркнули во «ВКонтакте».
мммм
еще рекламка
есть хоть один раздел где нет рекламы после прихода чмеил ру?
музыка? а нет(
Помню когда-то нужно было покупать рейтинг в вк, чтобы просто подняться в поисковом запросе по своему имени или в ленте друзей. Эх были времена, о таргетинге никто не думал
Давно удалился из этой помойки
То что помойка это да, но это не значит что миллионы удалились. Вк еще не хило имеет на подписках и рекламе, не смотря что проекту более 12 лет.
То есть мамкины трейдеры, капперы, пирамиды, предложения по банкротству и курсы смм для лохов теперь будут еще и с личных страниц идти? Маленькому бедному стартапу "ВК" не хватает денег, ясно.
Наливайте еще. Сейчас все эти рекламированные пидоры попарятся в бан-листе.
Там забавно сделано: если ты банишь типа релевантную рекламу из фида, то на тебя падает шквалом вообще всё говно, что существует у них на площадке и приходится банить еще больше, из-за чего падает еще больше рандомной рекламы. Я забанил около 5к страниц и сейчас мне уже даже реклама детских садов падает, хотя не то, что детей нет, но я даже никогда не интересовался чем-то подобным.
Ну, не больше т.к. рекламных вставок будет такое же количество, наполнение будет другим. Не это роли не играет т.к. я абсолютно никогда не смотрю на содержимое объявления, а сразу на автомате кидаю репорт и шлю в черный список.
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