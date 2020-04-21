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Соцсети
Галина Мубаракшина
2154

«ВКонтакте» разрешила пользователям продвигать личные страницы Материал редакции

Опция поможет рекламировать профили напрямую, без создания сообществ.

14 комментариев
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«ВКонтакте» представила новый рекламный формат — продвижение личных страниц, рассказали vc.ru в компании. Сейчас сервис проходит тестирование — соцсеть собирает отзывы от авторов объявлений.

У рекламы профилей есть все настройки таргетинга, доступные в других форматах соцсети. Пользователи смогут продвигать и отдельные записи со страницы, а также решать, на каких устройствах показывать рекламу: в десктопе или мобильной версии приложения.

Объявление будет отображаться в ленте новостей и по оформлению напоминать обычную публикацию. Ссылка в рекламе ведёт на личную страницу.

Рекламодатели могут платить за количество переходов в профиль либо за 1000 показов. Единой стоимости тысячи показов нет — ценообразование зависит от множества параметров, пояснил представитель соцсети. Например, от того, как много объявлений конкурируют с конкретной рекламной записью за одну и ту же аудиторию.

Продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно будет использовать страницу для бизнеса, подчеркнули во «ВКонтакте».

#новость #вконтакте

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14 комментариев
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911

7

мммм
еще рекламка
есть хоть один раздел где нет рекламы после прихода чмеил ру?
музыка? а нет(

Ответить

Томас Иннелаур

911
17

Техподдержка!

Ответить

Alexey Nekrasov

Томас
6

Спасибо за идею)

Ответить

Ivan Mozharov

6

Помню когда-то нужно было покупать рейтинг в вк, чтобы просто подняться в поисковом запросе по своему имени или в ленте друзей. Эх были времена, о таргетинге никто не думал 

Ответить

Yury Kotov

5

Вконтакте эффективная сеть еще?

Ответить

Владислав

3

Давно удалился из этой помойки

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Александр Антипов

Владислав
0

То что помойка это да, но это не значит что миллионы удалились. Вк еще не хило имеет на подписках и рекламе, не смотря что проекту более 12 лет.

Ответить

Max Bernberg

2

То есть мамкины трейдеры, капперы, пирамиды, предложения по банкротству и курсы смм для лохов теперь будут еще и с личных страниц идти? Маленькому бедному стартапу "ВК" не хватает денег, ясно.

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Bogdan Shtepan

1

Наливайте еще. Сейчас все эти рекламированные пидоры попарятся в бан-листе.

Ответить

Max Bernberg

Bogdan
1

Там забавно сделано: если ты банишь типа релевантную рекламу из фида, то на тебя падает шквалом вообще всё говно, что существует у них на площадке и приходится банить еще больше, из-за чего падает еще больше рандомной рекламы. Я забанил около 5к страниц и сейчас мне уже даже реклама детских садов падает, хотя не то, что детей нет, но я даже никогда не интересовался чем-то подобным.

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Bogdan Shtepan

Max
0

Ну, не больше т.к. рекламных вставок будет такое же количество, наполнение будет другим. Не это роли не играет т.к. я абсолютно никогда не смотрю на содержимое объявления, а сразу на автомате кидаю репорт и шлю в черный список.

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Иван Погуляев

1

Ну всё, ща такое начнётся)

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Александр Волошин

1

Дуров вернул рейтинг, осталось стену

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Yuri Ahmedov

0

Держите планку💩

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