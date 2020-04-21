Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Изоляция — хорошее время, чтобы человеку стать лучше, а технологиям — доказать свою пользу, считает основатель компании.
В апреле 2020 года мессенджер Telegram верифицировал и продвинул 17 новостных каналов, представляющих министерства здравоохранения в 17 странах, в том числе в России, сообщил основатель компании Павел Дуров.
Это часть кампании Telegram по борьбе с Covid-2019, пояснил он. «Хотя Telegram не известен своим сотрудничеством с властями, мы решили сделать одно исключение по всему миру, чтобы помочь распространять информацию о вирусе», — добавил Дуров.
Время, проведённое в изоляции, люди могут использовать, чтобы стать лучше, а технологии смогут доказать свою ценность для человечества, отмечает основатель Telegram. «Я считаю, что мы в Telegram должны не только сделать всё, чтобы сдерживать пандемию и распространение недостоверной информации, но и найти новые способы двигаться дальше», — добавил он.
В дополнение к информационной поддержке компания попытается внести вклад в решение проблемы обучения в режиме изоляции, отметил Павел Дуров. Он также добавил, что в работе у команды Telegram ещё несколько проектов против Covid-2019. Больше деталей глава компании обещал дать в ближайшие дни в блоге Telegram.
Паш, сколько дней не ел уже? чет понесло тебя
Что-то мне кажется тут не чистым попахивает.
Ага, в Телеге рекламирует правительственный портал стопкоронавирус.рф
в работе у команды Telegram ещё несколько проектов против Covid-2019
Может хватит уже?
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