Изоляция — хорошее время, чтобы человеку стать лучше, а технологиям — доказать свою пользу, считает основатель компании.

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В апреле 2020 года мессенджер Telegram верифицировал и продвинул 17 новостных каналов, представляющих министерства здравоохранения в 17 странах, в том числе в России, сообщил основатель компании Павел Дуров.

Это часть кампании Telegram по борьбе с Covid-2019, пояснил он. «Хотя Telegram не известен своим сотрудничеством с властями, мы решили сделать одно исключение по всему миру, чтобы помочь распространять информацию о вирусе», — добавил Дуров.

Пандемия — угроза для всего нашего вида. Когда она закончится, мир не вернётся к норме. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который будет распространяться через поколения. Мы должны убедиться, что новый мир станет лучше, чем тот, который мы оставили. Павел Дуров основатель Telegram

Время, проведённое в изоляции, люди могут использовать, чтобы стать лучше, а технологии смогут доказать свою ценность для человечества, отмечает основатель Telegram. «Я считаю, что мы в Telegram должны не только сделать всё, чтобы сдерживать пандемию и распространение недостоверной информации, но и найти новые способы двигаться дальше», — добавил он.

В дополнение к информационной поддержке компания попытается внести вклад в решение проблемы обучения в режиме изоляции, отметил Павел Дуров. Он также добавил, что в работе у команды Telegram ещё несколько проектов против Covid-2019. Больше деталей глава компании обещал дать в ближайшие дни в блоге Telegram.