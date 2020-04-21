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Галина Мубаракшина
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Павел Дуров назвал пандемию угрозой для человечества и рассказал о борьбе Telegram с Covid-19 Материал редакции

Изоляция — хорошее время, чтобы человеку стать лучше, а технологиям — доказать свою пользу, считает основатель компании.

9 комментариев
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В апреле 2020 года мессенджер Telegram верифицировал и продвинул 17 новостных каналов, представляющих министерства здравоохранения в 17 странах, в том числе в России, сообщил основатель компании Павел Дуров.

Это часть кампании Telegram по борьбе с Covid-2019, пояснил он. «Хотя Telegram не известен своим сотрудничеством с властями, мы решили сделать одно исключение по всему миру, чтобы помочь распространять информацию о вирусе», — добавил Дуров.

Пандемия — угроза для всего нашего вида. Когда она закончится, мир не вернётся к норме. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который будет распространяться через поколения. Мы должны убедиться, что новый мир станет лучше, чем тот, который мы оставили.

Павел Дуров
основатель Telegram

Время, проведённое в изоляции, люди могут использовать, чтобы стать лучше, а технологии смогут доказать свою ценность для человечества, отмечает основатель Telegram. «Я считаю, что мы в Telegram должны не только сделать всё, чтобы сдерживать пандемию и распространение недостоверной информации, но и найти новые способы двигаться дальше», — добавил он.

В дополнение к информационной поддержке компания попытается внести вклад в решение проблемы обучения в режиме изоляции, отметил Павел Дуров. Он также добавил, что в работе у команды Telegram ещё несколько проектов против Covid-2019. Больше деталей глава компании обещал дать в ближайшие дни в блоге Telegram.

#новость #telegram #дуров #коронавирус

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Обсуждаем платформы: Facebook, «ВКонтакте», Telegram, Twitter, «Одноклассники» и другие соцсети и мессенджеры, обновления и новости о компаниях.
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9 комментариев
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Дмитрий Оверчук

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Паш, сколько дней не ел уже? чет понесло тебя

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Артем Павлючук

Дмитрий
1

Соль кончилась.

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Антон Александров

1

Что-то мне кажется тут не чистым попахивает.

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Arthur Niazyan

Антон
1

Ага, в Телеге рекламирует правительственный портал стопкоронавирус.рф

Ответить

Arthur Niazyan

1

в работе у команды Telegram ещё несколько проектов против Covid-2019

Может хватит уже?

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Сергей Михельсон

1

Чет Паша стал напоминать Давидыча, хз почему, но чет прям напоминает.

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Александр Св-Ко

1

Токсчиность аудитории VC просто зашкаливает. 

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Make Luv

0

Паша совсем плох стал.

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Родион Галанев

–1

Ну, все. Теперь пабидим.

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