«Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире
Материал редакции
С личного профиля или от имени группы.
В «Одноклассниках» появилась функция трансляции видеозвонков, рассказал vc.ru представитель компании. При этом в видеозвонке могут участвовать до 100 пользователей, уточнили в соцсети.
Для этого нужно выбрать пункт «Трансляция звонка» в настройках вызова и настроить приватность. Ссылка на прямой эфир появится в чате собеседника, во время звонка будет отображаться надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идёт запись звонка».
Транслировать звонок можно в личном профиле или в группе. Автор эфира может настраивать доступ к просмотру — для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо с доступом к трансляции по ссылке.
Для записи видеозвонка нужно выбрать соответствующий пункт в настройках во время разговора. После завершения разговора трансляцию можно сохранить и опубликовать в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции.
Функция появилась в веб-версии «Одноклассников» и в мобильном приложении на Android. На iOS трансляция звонков появится в ближайшее время, подчеркнули в компании.
Дмитрий Оверчук
они реально считают, что пользователи одноклассников выглядят так?
ОдноклассникиДмитрий
Ну, вообще все люди на скриншоте активно пользуются Одноклассниками :)
Николай ЦветковОдноклассники
Ребят, вопрос не по теме) У вас на сайте ссылки закрыты от индексирования или открыты для Гугла и Яндекса? Хочу повысить икс своего сайта, за счет вашего!)
ОдноклассникиНиколай
Насколько знаем, ссылки для индексирования открыты)
Николай ЦветковОдноклассники
о, класс)
ОдноклассникиНиколай
Ставим класс!