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Соцсети
Лиана Липанова
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«Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире Материал редакции

С личного профиля или от имени группы.

  • В «Одноклассниках» появилась функция трансляции видеозвонков, рассказал vc.ru представитель компании. При этом в видеозвонке могут участвовать до 100 пользователей, уточнили в соцсети.
  • Для этого нужно выбрать пункт «Трансляция звонка» в настройках вызова и настроить приватность. Ссылка на прямой эфир появится в чате собеседника, во время звонка будет отображаться надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идёт запись звонка».
  • Транслировать звонок можно в личном профиле или в группе. Автор эфира может настраивать доступ к просмотру — для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо с доступом к трансляции по ссылке.
  • Для записи видеозвонка нужно выбрать соответствующий пункт в настройках во время разговора. После завершения разговора трансляцию можно сохранить и опубликовать в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции.
  • Функция появилась в веб-версии «Одноклассников» и в мобильном приложении на Android. На iOS трансляция звонков появится в ближайшее время, подчеркнули в компании.

#новость #одноклассники

Соцсети
Обсуждаем платформы: Facebook, «ВКонтакте», Telegram, Twitter, «Одноклассники» и другие соцсети и мессенджеры, обновления и новости о компаниях.
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6 комментариев
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Дмитрий Оверчук

0

они реально считают, что пользователи одноклассников выглядят так?

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Одноклассники

Дмитрий
0

Ну, вообще все люди на скриншоте активно пользуются Одноклассниками :)

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Николай Цветков

Одноклассники
0

Ребят, вопрос не по теме) У вас на сайте ссылки закрыты от индексирования или открыты для Гугла и Яндекса? Хочу повысить икс своего сайта, за счет вашего!) 

Ответить

Одноклассники

Николай
1

Насколько знаем, ссылки для индексирования открыты)

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Николай Цветков

Одноклассники
1

о, класс)

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Одноклассники

Николай
1

Ставим класс!

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