Это на 100 млн в месяц больше, чем годом ранее.

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В 2020 году Telegram сосредоточится на запуске групповых видеозвонков, объявила компания в своём блоге. Точная дата запуска не называется — представители мессенджера обещают рассказать о старте позже.

«Мировая “самоизоляция” подчеркнула необходимость надежного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не два этих качества одновременно. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — говорится в сообщении.

Также Telegram отчитался о росте аудитории — за год она выросла с 300 млн пользователей в месяц до 400 млн. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум по 1,5 млн новых пользователей.

На фоне пандемии и массового перехода людей на удалённую работу Telegram стал самым загружаемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах, утверждает компания.

400 млн пользователей в месяц достигла аудитория Telegram

Telegram анонсировал и программу поддержки для создателей образовательных тестов: компания распределит среди них €400 тысяч. Для создания тестов пользователи могут использовать бот @QuizBot, все тесты мессенжер соберет на одной площадке а затем выберет наиболее популярные из них. Подать заявку на первом этапе можно до 15 мая.

Мессенджер сделал ещё несколько обновлений: например, в Android-версии обновился дизайн меню и появились анимированные иконки.

Пользователи Telegram для macOS получили боковую панель папок с иконками, как в Telegram Desktop. Обновлённый редактор фотографий позвляет рисовать поверх изображения при отправке файла или редактировании.

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