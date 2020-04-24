Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Это на 100 млн в месяц больше, чем годом ранее.
В 2020 году Telegram сосредоточится на запуске групповых видеозвонков, объявила компания в своём блоге. Точная дата запуска не называется — представители мессенджера обещают рассказать о старте позже.
«Мировая “самоизоляция” подчеркнула необходимость надежного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не два этих качества одновременно. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — говорится в сообщении.
Также Telegram отчитался о росте аудитории — за год она выросла с 300 млн пользователей в месяц до 400 млн. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум по 1,5 млн новых пользователей.
На фоне пандемии и массового перехода людей на удалённую работу Telegram стал самым загружаемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах, утверждает компания.
Telegram анонсировал и программу поддержки для создателей образовательных тестов: компания распределит среди них €400 тысяч. Для создания тестов пользователи могут использовать бот @QuizBot, все тесты мессенжер соберет на одной площадке а затем выберет наиболее популярные из них. Подать заявку на первом этапе можно до 15 мая.
Мессенджер сделал ещё несколько обновлений: например, в Android-версии обновился дизайн меню и появились анимированные иконки.
Пользователи Telegram для macOS получили боковую панель папок с иконками, как в Telegram Desktop. Обновлённый редактор фотографий позвляет рисовать поверх изображения при отправке файла или редактировании.
За Zoom все равно не успеть в корпоративный сектор, но конкуренция — это очень хорошо, так что поглядим, спасибо, ребята.
На фоне многочисленных новостей о плохой защищённости данных при видеозвонках через Zoom — очень верное решение сделать свои видеозвонки с упором на безопасность данных
Да, это факт, согласен. Просто очень смешно, что обычно именно корпораты кладут болт на безопасность
Полностью согласен. Поэтому для telegram логичное решение попробовать войти в этот сегмент рынка, предлагая компаниям безопасность и удобный функционал
Пробовали через Зум сделать онлайн-обучение для ребенка. Минут 20 жена билась, но так и не получилось сделать, чтобы было кого-либо нормально слышно. Это был групповой видеозвонок на 4(!) человека.
Как им пользуются корпораты - ума не приложу
с обучением детей это возможно, если у всех, кроме преподавателя, отключены микрофоны. У младшей в детском саду проходят занятия через Зум и если микрофоны включены, это адовый галдеж, воспитательницу не слышно, постоянно показывает того, кто громче кричит (но я блокирую на картинке воспитательницы, а со звуком беда)
не в этом проблема была. Не было слышно вообще никого, кроме преподавателя. И даже её - с обрывками и лагами. Хотя через тот же несчастный вацап всё было идеально до этого
Вижу пост про очередные успехи и обновление Телеграм - автоматом ставлю плюсик)
Всего три года прошло с предыдущего анонса запуска видеозвонков.
https://iguides.ru/main/other/v_telegram_poyavitsya_videosvyaz_platezhi_i_platforma_dlya_videorolikov/
В прошлом посте про телеграмм залайкали коммент о том, что пора бы, на фоне пандемии, вводить видеозвонки и через пару дней анонс.
Может быть, пора вводить отправку денег через телеграмм?
Проебались ребята, сейчас бы приток был ещё больше
Сейчас бы телега просто легла из-за наплыва. Так что хорошо, что не поторопились
Еще бы убрали эту папку All Chats , тогда не только Zoom испугается, но еще и Slack.
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