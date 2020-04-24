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Соцсети
Татьяна Боброва
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Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в 2020 году и отчитался о росте ежемесячной аудитории до 400 млн Материал редакции

Это на 100 млн в месяц больше, чем годом ранее.

19 комментариев
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В 2020 году Telegram сосредоточится на запуске групповых видеозвонков, объявила компания в своём блоге. Точная дата запуска не называется — представители мессенджера обещают рассказать о старте позже.

«Мировая “самоизоляция” подчеркнула необходимость надежного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не два этих качества одновременно. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — говорится в сообщении.

Также Telegram отчитался о росте аудитории — за год она выросла с 300 млн пользователей в месяц до 400 млн. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум по 1,5 млн новых пользователей.

На фоне пандемии и массового перехода людей на удалённую работу Telegram стал самым загружаемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах, утверждает компания.

400 млн
пользователей в месяц достигла аудитория Telegram

Telegram анонсировал и программу поддержки для создателей образовательных тестов: компания распределит среди них €400 тысяч. Для создания тестов пользователи могут использовать бот @QuizBot, все тесты мессенжер соберет на одной площадке а затем выберет наиболее популярные из них. Подать заявку на первом этапе можно до 15 мая.

Мессенджер сделал ещё несколько обновлений: например, в Android-версии обновился дизайн меню и появились анимированные иконки.

Пользователи Telegram для macOS получили боковую панель папок с иконками, как в Telegram Desktop. Обновлённый редактор фотографий позвляет рисовать поверх изображения при отправке файла или редактировании.

Telegram

#новость #telegram

Соцсети
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19 комментариев
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

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За Zoom все равно не успеть в корпоративный сектор, но конкуренция — это очень хорошо, так что поглядим, спасибо, ребята.

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Max Savelev

Stanislav
15

На фоне многочисленных новостей о плохой защищённости данных при видеозвонках через Zoom — очень верное решение сделать свои видеозвонки с упором на безопасность данных

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Max
2

Да, это факт, согласен. Просто очень смешно, что обычно именно корпораты кладут болт на безопасность

Ответить

Max Savelev

Stanislav
1

Полностью согласен. Поэтому для telegram логичное решение попробовать войти в этот сегмент рынка, предлагая компаниям безопасность и удобный функционал

Ответить

Kelerius

Stanislav
0

Потому что в корпоративной среде те, кто принимают решение о покупке ПО , сами этим ПО не пользуются.

Ответить

Steve Evets

Max
1

Пробовали через Зум сделать онлайн-обучение для ребенка. Минут 20 жена билась, но так и не получилось сделать, чтобы было кого-либо нормально слышно. Это был групповой видеозвонок на 4(!) человека.
Как им пользуются корпораты - ума не приложу

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Карл

Steve
0

с обучением детей это возможно, если у всех, кроме преподавателя, отключены микрофоны. У младшей в детском саду проходят занятия через Зум и если микрофоны включены, это адовый галдеж, воспитательницу не слышно, постоянно показывает того, кто громче кричит (но я блокирую на картинке воспитательницы, а со звуком беда)

Ответить

Steve Evets

Карл
0

не в этом проблема была.  Не было слышно вообще никого, кроме преподавателя. И даже её - с обрывками и лагами. Хотя через тот же несчастный вацап всё было идеально до этого

Ответить

Steve Evets

11

Вижу пост про очередные успехи и обновление Телеграм - автоматом ставлю плюсик)

Ответить

alex twit

5

групповые видеозвонки как секс - должны быть безопасными

Ответить

Никита Лихачёв

4

Всего три года прошло с предыдущего анонса запуска видеозвонков.

https://iguides.ru/main/other/v_telegram_poyavitsya_videosvyaz_platezhi_i_platforma_dlya_videorolikov/

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Ilya Brin

3

Видеозвонки!

Ответить

uixmax

2

Мой любимый телеграмчик!

Ответить

Yury Kotov

1

Телега давай!!!

Ответить

Александр Крупницкий

1

Видеозвонки в Телеграм? Наконец-то!😊

Ответить

Ivan Pokidov

1

В прошлом посте про телеграмм залайкали коммент о том, что пора бы, на фоне пандемии, вводить видеозвонки и через пару дней анонс.
Может быть, пора вводить отправку денег через телеграмм?

Ответить

S.Z

0

Проебались ребята, сейчас бы приток был ещё больше

Ответить

Steve Evets

S.Z
0

Сейчас бы телега просто легла из-за наплыва. Так что хорошо, что не поторопились

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Konstantin Valter

–1

Еще бы убрали эту папку All Chats , тогда не только Zoom испугается, но еще и Slack.

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