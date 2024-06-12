Соцсеть Х начала скрывать в профилях вкладку «Нравится» от других пользователей

В этом разделе можно было просмотреть все публикации, которые человек отметил как понравившиеся.Теперь вкладку будет видеть только сам владелец аккаунта. Об этом рассказала команда разработчиков Х. По её словам, мера позволит «повысить защиту конфиденциальности». Возможность скрыть «Нравится» раньше была только у платных подписчиков.Разработчики предупредили: автор публикации увидит тех, кто отметил его контент как понравившийся. Показатель с общим количеством лайков у публикаций тоже останется.Владелец Х Илон Маск подчеркнул: у пользователей должно быть право ставить лайки и не думать о потенциальных «нападках» за это. По данным источников The Verge, он также рассуждал об отказе от панели с репостами и лайками, чтобы первоочерёдное значение отдать просмотрам.Пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что это повысит активность. Другие — что обновление предназначено для тех, кто хочет лайкать расистские и нацистские публикации, контент с педофилией, а также порнографию, которую соцсеть разрешила размещать в июне 2024 года.#новости #twitter #x
X кому-то ещё интересен?
Маск молодец! ЛАЙК
А чем это отличается от других соцсетей, что тут необычного я не понимаю, радуемся уже разной ерунде!
думаю так даже лучше, если раздел с понравившимся будет видеть только личный аккаунт , а не все подряд
ну если бы не написали об этом, я бы даже и не узнал, что убрали такую вкладку
Стал посещать 𝕏 твиттер после его покупки и того как там разогнали всю эту сжв-шную шоблу