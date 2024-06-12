Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Право
Приёмная
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

Соцсеть Х начала скрывать в профилях вкладку «Нравится» от других пользователей

В этом разделе можно было просмотреть все публикации, которые человек отметил как понравившиеся.

  • Теперь вкладку будет видеть только сам владелец аккаунта. Об этом рассказала команда разработчиков Х. По её словам, мера позволит «повысить защиту конфиденциальности». Возможность скрыть «Нравится» раньше была только у платных подписчиков.
  • Разработчики предупредили: автор публикации увидит тех, кто отметил его контент как понравившийся. Показатель с общим количеством лайков у публикаций тоже останется.
  • Владелец Х Илон Маск подчеркнул: у пользователей должно быть право ставить лайки и не думать о потенциальных «нападках» за это. По данным источников The Verge, он также рассуждал об отказе от панели с репостами и лайками, чтобы первоочерёдное значение отдать просмотрам.
Соцсеть Х начала скрывать в профилях вкладку «Нравится» от других пользователей

#новости #twitter #x

3
1
1
9
9 комментариев
Балкон.Ру
5
Ответить
Макстихо

X кому-то ещё интересен?

1
Ответить
Как Бизнес, Бро?

Маск молодец! ЛАЙК

Ответить
Вячеслав Макаров

А чем это отличается от других соцсетей, что тут необычного я не понимаю, радуемся уже разной ерунде!

Ответить
Vlad Valetov

думаю так даже лучше, если раздел с понравившимся будет видеть только личный аккаунт , а не все подряд

Ответить
Timur Linarov

ну если бы не написали об этом, я бы даже и не узнал, что убрали такую вкладку

Ответить
Невероятный Блондин

Стал посещать 𝕏 твиттер после его покупки и того как там разогнали всю эту сжв-шную шоблу

Ответить