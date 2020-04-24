Компания хотела связывать между собой аккаунты в мессенджере и соцсети, но регуляторам это могло не понравиться.

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В 2020 году WhatsApp планировала запустить рекламу в «историях» пользователей — компания даже организовала внутреннее мероприятие в Сингапуре, и сотрудники уже купили билеты на самолёт, пишет The Information.

Однако после встречи с главой Facebook Марком Цукербергом (компания приобрела WhatsApp в 2014 году) руководитель мессенджера Уилл Кэткарт сообщил им, что запуск отложен.

Цукерберг решил отказаться от интеграции рекламы отчасти потому, что не захотел противостояния с регуляторами, рассказали изданию осведомлённые источники. Facebook опасалась критики пользователей, которые ценят приватность WhatsApp и сопротивлялись привязке своих аккаунтов в соцсети к мессенджеру.

WhatsApp планировала использовать данные пользователей Facebook, чтобы показывать им персонализированную рекламу, уточняет Techradar.

Facebook планировала объединить инфраструктуру своего мессенджера, WhatsApp и Instagram, писала New York Times в январе 2019 года. Предполагалось, что приложения не будут объединяться, но они будут работать по единым принципам — в том числе, во всех будет использоваться сквозное шифрование.

The Information утверждает, что компания не хотела создавать единое приложение, но намеревалась использовать телефонные номера пользователей, чтобы распознавать их аккаунты в разных приложениях, а затем показывать им персонализированную рекламу на всех устройствах.

WhatsApp не смогла оперативно прокомментировать изданию содержание статьи. Её представитель заявил, что планы размещать рекламу в WhatsApp в силе и они видят в этом большие возможности для бизнеса.

«Сейчас мы сфокусированы на новых инструментах, которые помогут бизнесу находить покупателей и осуществлять платежи в некоторых странах», — цитирует Techradar представителя компании.