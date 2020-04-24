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Соцсети
Галина Мубаракшина
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The Information: Facebook отменила запуск рекламы в WhatsApp из-за возможных претензий от властей разных стран Материал редакции

Компания хотела связывать между собой аккаунты в мессенджере и соцсети, но регуляторам это могло не понравиться.

5 комментариев
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В 2020 году WhatsApp планировала запустить рекламу в «историях» пользователей — компания даже организовала внутреннее мероприятие в Сингапуре, и сотрудники уже купили билеты на самолёт, пишет The Information.

Однако после встречи с главой Facebook Марком Цукербергом (компания приобрела WhatsApp в 2014 году) руководитель мессенджера Уилл Кэткарт сообщил им, что запуск отложен.

Цукерберг решил отказаться от интеграции рекламы отчасти потому, что не захотел противостояния с регуляторами, рассказали изданию осведомлённые источники. Facebook опасалась критики пользователей, которые ценят приватность WhatsApp и сопротивлялись привязке своих аккаунтов в соцсети к мессенджеру.

WhatsApp планировала использовать данные пользователей Facebook, чтобы показывать им персонализированную рекламу, уточняет Techradar.

Facebook планировала объединить инфраструктуру своего мессенджера, WhatsApp и Instagram, писала New York Times в январе 2019 года. Предполагалось, что приложения не будут объединяться, но они будут работать по единым принципам — в том числе, во всех будет использоваться сквозное шифрование.

The Information утверждает, что компания не хотела создавать единое приложение, но намеревалась использовать телефонные номера пользователей, чтобы распознавать их аккаунты в разных приложениях, а затем показывать им персонализированную рекламу на всех устройствах.

WhatsApp не смогла оперативно прокомментировать изданию содержание статьи. Её представитель заявил, что планы размещать рекламу в WhatsApp в силе и они видят в этом большие возможности для бизнеса.

«Сейчас мы сфокусированы на новых инструментах, которые помогут бизнесу находить покупателей и осуществлять платежи в некоторых странах», — цитирует Techradar представителя компании.

Facebook сейчас сконцентрирована на более широкой интеграции своих сервисов, добавляет The Information.

#новость #whatsapp #facebook #мессенджеры

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Nikolay Werner

4

А зря, Паша сказал бы спасибо за новых пользователей.

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John Fima

1

Не смешите меня, приватность...

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Валентин Остапенко

1

"Сейчас мы сфокусированы на новых инструментах, которые помогут бизнесу"

Не  хотели бы господа сконцентрироваться на независимом от телефона десктоп и web-клиенте мессенджера?
А еще хранить медиа у себя, а не на телефонах пользователей.

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Andrew van de Kamp

1

А помнится, когда Фейсбук купил вотсапп, они там ещё галку сделали для старых пользователей «не хочу чтобы данные моего профиля вотсапп сливались в Фейсбук» или что то такое. Но кто сейчас про это вспомнит?

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Pavel Voronkov

0

Почему бы не расширить функциональность WhatsApp Business и сделать там платные опции?

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