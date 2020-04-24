Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компания хотела связывать между собой аккаунты в мессенджере и соцсети, но регуляторам это могло не понравиться.
В 2020 году WhatsApp планировала запустить рекламу в «историях» пользователей — компания даже организовала внутреннее мероприятие в Сингапуре, и сотрудники уже купили билеты на самолёт, пишет The Information.
Однако после встречи с главой Facebook Марком Цукербергом (компания приобрела WhatsApp в 2014 году) руководитель мессенджера Уилл Кэткарт сообщил им, что запуск отложен.
Цукерберг решил отказаться от интеграции рекламы отчасти потому, что не захотел противостояния с регуляторами, рассказали изданию осведомлённые источники. Facebook опасалась критики пользователей, которые ценят приватность WhatsApp и сопротивлялись привязке своих аккаунтов в соцсети к мессенджеру.
WhatsApp планировала использовать данные пользователей Facebook, чтобы показывать им персонализированную рекламу, уточняет Techradar.
Facebook планировала объединить инфраструктуру своего мессенджера, WhatsApp и Instagram, писала New York Times в январе 2019 года. Предполагалось, что приложения не будут объединяться, но они будут работать по единым принципам — в том числе, во всех будет использоваться сквозное шифрование.
The Information утверждает, что компания не хотела создавать единое приложение, но намеревалась использовать телефонные номера пользователей, чтобы распознавать их аккаунты в разных приложениях, а затем показывать им персонализированную рекламу на всех устройствах.
WhatsApp не смогла оперативно прокомментировать изданию содержание статьи. Её представитель заявил, что планы размещать рекламу в WhatsApp в силе и они видят в этом большие возможности для бизнеса.
«Сейчас мы сфокусированы на новых инструментах, которые помогут бизнесу находить покупателей и осуществлять платежи в некоторых странах», — цитирует Techradar представителя компании.
Facebook сейчас сконцентрирована на более широкой интеграции своих сервисов, добавляет The Information.
"Сейчас мы сфокусированы на новых инструментах, которые помогут бизнесу"
Не хотели бы господа сконцентрироваться на независимом от телефона десктоп и web-клиенте мессенджера?
А еще хранить медиа у себя, а не на телефонах пользователей.
А помнится, когда Фейсбук купил вотсапп, они там ещё галку сделали для старых пользователей «не хочу чтобы данные моего профиля вотсапп сливались в Фейсбук» или что то такое. Но кто сейчас про это вспомнит?
Почему бы не расширить функциональность WhatsApp Business и сделать там платные опции?
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