В звонках могут участвовать до 50 человек, в том числе не зарегистрированные в соцсети.

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Facebook анонсировала обновления собственного мессенджера, в том числе новый сервис — Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Вначале количество собеседников будет ограничиваться в зависимости от количества пользователей Rooms.

Длительность разговоров в Rooms не ограничена, из дополнительных опций — возможность применять «маски», блокировать вызовы и удалять пользователей.

В мессенджере Facebook также есть групповые звонки, но в них могут участвовать до восьми человек. В бесплатной версии сервиса Zoom количество участников ограничено 100, а время — 40 минутами.

Новый сервис — потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых взлетела во время пандемии, полагает CNBC.

Компания также заявила, что увеличивает количество участников групповых звонков в WhatsApp с четырёх до восьми и интегрирует видеозвонки в Facebook Dating, чтобы люди могли ходить на виртуальные свидания. В Instagram теперь можно смотреть и комментировать трансляции из веб-версии.