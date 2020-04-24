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Галина Мубаракшина
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Facebook представила Messenger Rooms — сервис для групповых видеозвонков в мессенджере Материал редакции

В звонках могут участвовать до 50 человек, в том числе не зарегистрированные в соцсети.

5 комментариев
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Facebook анонсировала обновления собственного мессенджера, в том числе новый сервис — Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Вначале количество собеседников будет ограничиваться в зависимости от количества пользователей Rooms.

Длительность разговоров в Rooms не ограничена, из дополнительных опций — возможность применять «маски», блокировать вызовы и удалять пользователей.

В мессенджере Facebook также есть групповые звонки, но в них могут участвовать до восьми человек. В бесплатной версии сервиса Zoom количество участников ограничено 100, а время — 40 минутами.

Новый сервис — потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых взлетела во время пандемии, полагает CNBC.

Компания также заявила, что увеличивает количество участников групповых звонков в WhatsApp с четырёх до восьми и интегрирует видеозвонки в Facebook Dating, чтобы люди могли ходить на виртуальные свидания. В Instagram теперь можно смотреть и комментировать трансляции из веб-версии.

В начале апреля 2020 года Facebook запустила десктопную версию мессенджера — в компании отметили растущее количество звонков в браузере.

#новость #facebook #мессенджеры

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Sergey Ontime

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Виртуальные свидания. Типа созвониться по видео когда-то было проблемой))

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Vasiliy Nemchinov

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Может разгрузят Зум.
Но, со свиданиями сильно :)

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Дмитрий Захарьев

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Теперь ждём когда фэйсбук добавит видео чат-боты в свой мессенджер!

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Павел Родюков

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Ах спрос, спрос. Он спишет и начислит все. 😌

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Sht_Anton

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Как оживились дуровы и прочие цукерберги после успеха Зума

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