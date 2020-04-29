В диалоге администраторы увидят, когда пользователь подписался на сообщество, сколько оставил комментариев и отметок «Нравится», а также его возраст и город, если это открытая информация.

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Администраторы бизнес-страниц в соцсети «ВКонтакте» смогут получать информацию о пользователях и оставлять метки о них в окнах переписки, рассказали vc.ru в компании.

​Окно переписки с данными о пользователях ВКонтакте

Теперь в диалоговом окне будут отображаться основные сведения о собеседнике: когда он подписался на сообщество, сколько оставил в нём комментариев и отметок «Нравится» с начала 2020 года, а также возраст и город, если это открытая информация.

Администраторы смогут оставлять на диалогах до 20 меток: например, обозначать постоянных клиентов и партнёров, ставить напоминания «Написать позже», отмечать пользователей, которые пришли по ошибке.

Новая опция поможет администратору страницы задавать покупателям меньше вопросов и быстрее помогать им. До недавнего времени владельцы бизнес-страниц должны были использовать для этого сторонние CRM-системы, объяснили в компании.