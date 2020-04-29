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Соцсети
Галина Мубаракшина
1315

«ВКонтакте» добавила в диалоги бизнес-страниц информацию о пользователях и позволила ставить метки на переписки Материал редакции

В диалоге администраторы увидят, когда пользователь подписался на сообщество, сколько оставил комментариев и отметок «Нравится», а также его возраст и город, если это открытая информация.

10 комментариев
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Администраторы бизнес-страниц в соцсети «ВКонтакте» смогут получать информацию о пользователях и оставлять метки о них в окнах переписки, рассказали vc.ru в компании.

​Окно переписки с данными о пользователях ВКонтакте

Теперь в диалоговом окне будут отображаться основные сведения о собеседнике: когда он подписался на сообщество, сколько оставил в нём комментариев и отметок «Нравится» с начала 2020 года, а также возраст и город, если это открытая информация.

Администраторы смогут оставлять на диалогах до 20 меток: например, обозначать постоянных клиентов и партнёров, ставить напоминания «Написать позже», отмечать пользователей, которые пришли по ошибке.

Новая опция поможет администратору страницы задавать покупателям меньше вопросов и быстрее помогать им. До недавнего времени владельцы бизнес-страниц должны были использовать для этого сторонние CRM-системы, объяснили в компании.

В ближайшее время соцсеть позволит оставлять комментарии к диалогам, заявили во «ВКонтакте». «Пригодится, если ситуация сложная и её стоит описать подробно», — пояснили в соцсети.

#новость #вконтакте #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Alexander Gess

5

CRM от вконтакте... Был для общения, стал для какого-то коммерческого говна. 

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badResistor

Alexander
2

майл ру в поисках потерянного дохода

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VKbeatzRus .

4

Ну а что, ВК - идеальная база для суперприложения, которые сейчас делают все банки.

Ответить

Вадим Станиславович

2

Неплохо. Если приложат немного усилий то получится шикарный и крупный маркетплейс

Ответить

Алексей Бакеев

1

Да, я сегодня заметил. Мне понравились функция, можно улучшить обратную связь с клиентом.

Ответить

Вадим Станиславович

Алексей
0

Да много чего улучшить можно

Ответить

Роман Беляев

0

Совместные WhiteBoard, когда в ВК будут ?

Ответить

Вадим Станиславович

0

А почему белые? Розовые веселее ;)

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Евгений Харитонов

0

Другое нужно сделать
ВК нужно оценивать пост не лайками, а сроками. 5 лет, 3 года условно, 30 тыс. статья 245. Это был бы прорыв и товарищу майору бы понравилось

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Сергей Шмаков

0

API к этим функциям есть?

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