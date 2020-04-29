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В диалоге администраторы увидят, когда пользователь подписался на сообщество, сколько оставил комментариев и отметок «Нравится», а также его возраст и город, если это открытая информация.
Администраторы бизнес-страниц в соцсети «ВКонтакте» смогут получать информацию о пользователях и оставлять метки о них в окнах переписки, рассказали vc.ru в компании.
Теперь в диалоговом окне будут отображаться основные сведения о собеседнике: когда он подписался на сообщество, сколько оставил в нём комментариев и отметок «Нравится» с начала 2020 года, а также возраст и город, если это открытая информация.
Администраторы смогут оставлять на диалогах до 20 меток: например, обозначать постоянных клиентов и партнёров, ставить напоминания «Написать позже», отмечать пользователей, которые пришли по ошибке.
Новая опция поможет администратору страницы задавать покупателям меньше вопросов и быстрее помогать им. До недавнего времени владельцы бизнес-страниц должны были использовать для этого сторонние CRM-системы, объяснили в компании.
В ближайшее время соцсеть позволит оставлять комментарии к диалогам, заявили во «ВКонтакте». «Пригодится, если ситуация сложная и её стоит описать подробно», — пояснили в соцсети.
CRM от вконтакте... Был для общения, стал для какого-то коммерческого говна.
Ну а что, ВК - идеальная база для суперприложения, которые сейчас делают все банки.
Неплохо. Если приложат немного усилий то получится шикарный и крупный маркетплейс
Да, я сегодня заметил. Мне понравились функция, можно улучшить обратную связь с клиентом.
Другое нужно сделать
ВК нужно оценивать пост не лайками, а сроками. 5 лет, 3 года условно, 30 тыс. статья 245. Это был бы прорыв и товарищу майору бы понравилось
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