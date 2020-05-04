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Лиана Липанова
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Суммарная аудитория всех приложений Facebook превысила 3 млрд пользователей в месяц Материал редакции

К 31 марта этот показатель достигал 2,99 млрд человек.

Аудитория всех приложений компании Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг, передаёт Venture Beat.

В отчёте за первый квартал 2020 года компания сообщала о суммарной аудитории в 2,99 млрд пользователей в месяц к 31 марта, а через месяц этот показатель превысил 3 млрд человек.

#новость #facebook #whatsapp #messenger #instagram

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Комментарий удален

Полет Нормальный

0

Если человека пользуется всеми приложениями, его посчитали как одного пользователя или в каждом приложении учли?

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Андрей Фролов

Полет
1

Как одного человека, посмотрите на график

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Полет Нормальный

Андрей
0

на графике явно какая-то ошибка

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Андрей Фролов

Полет
1

И что?
3 млрд — это количество людей, каждый из которых пользуется хотя бы одним из продуктов фейсбука. У кого-то из них может быть и больше

Upd. Это ответ на комментарий, который был полностью переписан. И нет оснований думать, что на графике ошибка

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Pixel Lens

0

Кто-нибудь, остановите их

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Mykola Petiukh

Pixel
0

Зачем?

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Вася Пражкин

0

Они.. Заполонили планету.. Киборги..

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Комментарий удален

Super 72

0

Как столько много людей могут пользоваться неудобным Фейсбуком? Единственное приложение, самое удобное среди всех своих конкурентов это инста

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