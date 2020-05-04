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в пользу общения при помощи мемов
К 31 марта этот показатель достигал 2,99 млрд человек.
Аудитория всех приложений компании Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг, передаёт Venture Beat.
В отчёте за первый квартал 2020 года компания сообщала о суммарной аудитории в 2,99 млрд пользователей в месяц к 31 марта, а через месяц этот показатель превысил 3 млрд человек.
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Комментарий удален
Полет Нормальный
Если человека пользуется всеми приложениями, его посчитали как одного пользователя или в каждом приложении учли?
Андрей ФроловПолет
Как одного человека, посмотрите на график
Полет НормальныйАндрей
на графике явно какая-то ошибка
Андрей ФроловПолет
И что?
3 млрд — это количество людей, каждый из которых пользуется хотя бы одним из продуктов фейсбука. У кого-то из них может быть и больше
Upd. Это ответ на комментарий, который был полностью переписан. И нет оснований думать, что на графике ошибка
Pixel Lens
Кто-нибудь, остановите их
Mykola PetiukhPixel
Зачем?
Вася Пражкин
Они.. Заполонили планету.. Киборги..
Комментарий удален
Super 72
Как столько много людей могут пользоваться неудобным Фейсбуком? Единственное приложение, самое удобное среди всех своих конкурентов это инста