Аудитория всех приложений компании Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг, передаёт Venture Beat.

В отчёте за первый квартал 2020 года компания сообщала о суммарной аудитории в 2,99 млрд пользователей в месяц к 31 марта, а через месяц этот показатель превысил 3 млрд человек.