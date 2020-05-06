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Лиана Липанова
457

Twitter начала предлагать отредактировать сообщения с оскорблениями перед отправкой Материал редакции

Пока функция работает в тестовом режиме.

Twitter начала предлагать некоторым пользователям iOS-устройств отредактировать сообщение перед отправкой, если оно содержит оскорбления или ругательства.

Twitter Support @TwitterSupport
When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.
Когда ситуация накаляется, вы можете говорить вещи, которые не имеете в виду. Чтобы вы могли переосмыслить ответ, мы проводим ограниченный эксперимент на iOS с подсказкой, которая дает вам возможность пересмотреть ваше сообщение до его публикации, если он содержит оскорбления.

Предложение отредактировать сообщение можно отклонить и отправить оригинальный текст. После отправки его нельзя будет отредактировать, уточнили в компании.

#новость #twitter

Лиана Липанова
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2
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11 комментариев
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Илья Сомпремула

5

"Да пошёл ты нахуй!" 
Желаете изменить на: "Желаю вам приятного путешествия" ? 
Может рассмотрите более продуктивный вариант: "На данный момент я очень зол, дайте мне время отойти"?
Или вы действительно уверены в своём ответе и намерены серьёзно испортить отношения? Тогда, джентельмен, сделайте это изысканно: "Мсье, ваш скудный интеллект мне осточертел, извольте откланяться, да и вы слишком задержались, вас ждёт далёкое пешее" .
Нет? 
Хорошо, если вы всерьёз намерены отправить оригинал, я бы посоветовал вам добавить в конце предложения "уёбок конченный". 

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Make Luv

5

И вот корпорации начинают диктовать как нам общаться. Пока мягонько и, разумеется, с благимии намерениями.

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Никита Хисматов

Make
0

(коммент не в ту ветку, сорри)

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Rus Zay

Make
0

Не диктовать, а предлагать. Бывали случаи, когда в порыве ярости шлёшь кого то на йух, а потом думаешь, ну и на кой я это сделал? Вот и у меня нет) А есть люди, которым эти доли секунды на "подумать" спасут кучу времени, так как жар схлынет и на ситуацию можно будет посмотреть иначе) Либо, наоборот разозлит ещё жестче и тут уже, отправке гневного сообщения помешает разбитый об стенку гаджет.

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Михаил Качалов

3

Twitter начала

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Юрий Белоножкин

Михаил
0

Твиттер - социальная сеть. С другой стороны - сервис микроблогов 🤔

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Владислав Тутушин

0

Вот и сразу стало понятно, в какой из социалок обитает самое токсичное коммьюнити)

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Сабина Уразова

Владислав
0

да в каждой на самом деле. жаль что у нас вообще стала нормой ненормативная лексика в соцсетях. порой просто читать невозможно обсуждения из-за обилия мата. 

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alex twit

0

Да уж. Будущее, которого мы не заслужили

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Pixel Lens

alex
1

боюсь представить во что превратится офлайн, когда в онлайне вякнуть нельзя будет без последствий.

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Syzygy

0

Twitter начала

 🙊

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