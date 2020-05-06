Пока функция работает в тестовом режиме.
Twitter начала предлагать некоторым пользователям iOS-устройств отредактировать сообщение перед отправкой, если оно содержит оскорбления или ругательства.
Предложение отредактировать сообщение можно отклонить и отправить оригинальный текст. После отправки его нельзя будет отредактировать, уточнили в компании.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"],
"comments": 11,
"likes": 2,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "social",
"id": 125196,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 06 May 2020 10:32:09 +0300",
"is_special": false }
Илья Сомпремула
"Да пошёл ты нахуй!"
Желаете изменить на: "Желаю вам приятного путешествия" ?
Может рассмотрите более продуктивный вариант: "На данный момент я очень зол, дайте мне время отойти"?
Или вы действительно уверены в своём ответе и намерены серьёзно испортить отношения? Тогда, джентельмен, сделайте это изысканно: "Мсье, ваш скудный интеллект мне осточертел, извольте откланяться, да и вы слишком задержались, вас ждёт далёкое пешее" .
Нет?
Хорошо, если вы всерьёз намерены отправить оригинал, я бы посоветовал вам добавить в конце предложения "уёбок конченный".
Make Luv
И вот корпорации начинают диктовать как нам общаться. Пока мягонько и, разумеется, с благимии намерениями.
Никита ХисматовMake
(коммент не в ту ветку, сорри)
Rus ZayMake
Не диктовать, а предлагать. Бывали случаи, когда в порыве ярости шлёшь кого то на йух, а потом думаешь, ну и на кой я это сделал? Вот и у меня нет) А есть люди, которым эти доли секунды на "подумать" спасут кучу времени, так как жар схлынет и на ситуацию можно будет посмотреть иначе) Либо, наоборот разозлит ещё жестче и тут уже, отправке гневного сообщения помешает разбитый об стенку гаджет.
Михаил Качалов
Twitter начала
Юрий БелоножкинМихаил
Твиттер - социальная сеть. С другой стороны - сервис микроблогов 🤔
Владислав Тутушин
Вот и сразу стало понятно, в какой из социалок обитает самое токсичное коммьюнити)
Сабина УразоваВладислав
да в каждой на самом деле. жаль что у нас вообще стала нормой ненормативная лексика в соцсетях. порой просто читать невозможно обсуждения из-за обилия мата.
alex twit
Да уж. Будущее, которого мы не заслужили
Pixel Lensalex
боюсь представить во что превратится офлайн, когда в онлайне вякнуть нельзя будет без последствий.
Syzygy
Twitter начала
🙊