Twitter Support @TwitterSupport When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

Когда ситуация накаляется, вы можете говорить вещи, которые не имеете в виду. Чтобы вы могли переосмыслить ответ, мы проводим ограниченный эксперимент на iOS с подсказкой, которая дает вам возможность пересмотреть ваше сообщение до его публикации, если он содержит оскорбления.