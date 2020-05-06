На фоне массовой «самоизоляции» привычки пользователей меняются, объяснили в компании.
- Сервис для знакомств Tinder добавит в приложение видеочаты с двумя участниками. Функция появится до конца июня 2020 года, сообщила в своей финансовой отчетности Match Group, владеющая сервисом.
- Компания объяснила внедрение новой функции изменением привычек пользователей — на фоне массовой «самоизоляции» сервис для знакомств стал одним из самых востребованных приложений, говорят в Tinder. Другие подробности не раскрываются.
- Match Group планирует добавить видеочаты и в другие свои сервисы онлайн-знакомств, включая Hinge и OK Cupid.
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Стартапер-пессимист
Весь смысл Тиндера побыстрее вывести человека на свидание в реальность... а они заставляют всех сидеть в приложении.
Евгений УмолиновСтартапер-песси…
Смысл Тиндера с вас иметь бабки
Michael ShramkoЕвгений
Видел когда сидел цену в 2500 в месяц, этот кал не стоит этого вообще.
Евгений УмолиновMichael
многие платят за этот кал, сумасшествие
Стартапер-пессимистЕвгений
Золотой аккаунт стоит каждого рубля, т.к. позволяет сразу находить тех, кто заинтересовался тобой без свайпов.
НиколайСтартап…
Я просто всех лайкаю и сразу вижу кто меня лайкнул. Но иногда такие персонажи попадаются :)
Vitold SedyshevНиколай
Никакого смысла тогда в приложении нет. Идея потратить ваше время на устаревшие анкеты и вынудить покупку золотой подписки, а вы все портите ...
Vitold SedyshevСтартап…
Вот смотри сидят там с одной стороны лентяй и с другой лентяйка с золотыми аккаунтами и никогда не познакомяться :)
Андрей ЕжовСтартапер-песси…
Святая наивность
Джамил МеджидовСтартапер-песси…
Это здравый смысл, смысл же подобных сервисов наоборот, заставить вас тратить больше денег не на девушку, а на приложение.
Алиса Селиверстова
масок и фильтров побольше пусть не забудут!))
MI KOАлиса
))))
MI KO
Наконец-то! это сэкономит кучу времени, а то разница фоток и реальности порой удивляет!
Никита СотниковMI
что мешает пообщаться, взять номер - посмотреть соцсети или созвониться в мессенджере по тому же видео?_)
MI KOНикита
Как раз порой всё это и мешает
Никита СотниковMI
трудно завязать девушку диалогом и взять номер?) не понимаю логики, правда
Просмотрев соцсети - можно уже дополнительную картину человека понять
Видеозвонки - дополнительный дискомфорт для обеих сторон преимущественно и дополнительные требования к постоянному визуальному контакту)
Половина людей будет отказывать в видео, но будут согласны пообщаться голосом или дать дополнительный контент на "оценку", затем встретиться
Такова жизнь, не благодари :P
Василий СтепановMI
Да там вообще бывает у одной персоны 10 фоток и на всех 10 кажется, что разные люди
MI KOВасилий
Есть такое!
Che Vitaly
Это сьэкономим парням кучу денег на кафе :))) ещё бы он лайн секс чат и вообще затротам не нужно из дому будет выходить . Бред . Без личного общения это все херня . Флюиды по видео не передашь
Сергей РуговChe
Флюиды? :)
Vitold SedyshevСергей
Человек выбирает девушку по запаху. Приложение же предлагает по внешнему виду выбирать.
Сергей МихельсонVitold
Человек выбирает девушку по запаху - а ты хорош )
MI KO
Есть такое)
Yury Kotov
На западе Тиндер хорошо работает, в России в офлайне знакомиться эффективней
Vitold Sedyshev
Идею им нужно продумать, так как многие анкеты там просто заброшены. Хорошая идея выкидывать неактивные анкеты спустя например неделю. А еще добавить идей для диалога, а то многие отвечают закрытыми предложениями. Там скорее нужно привлекать специалистов по коммуникациям, а не наращивать техническую часть...
Il'dar Asanov
Самое странное - я не могу найти ни одно зарубежное издание с этой новостью. Смотрел на TechCrunch, Independent, BBC, Tinder Newsroom. Я один чего-то не понимаю?
Тамара Корытина
Классная идея, самое главное, чтобы была не только за платную функцию ❤️
А так, зачем давать номер - сразу созвонились и все понятно 🙏
Я фанатик Тиндера и не только по функции знакомств для отношений, а простого нетворкинга ☝️
P. S. Но платную gold... не...и так все круто