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Лиана Липанова
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Tinder добавит в приложение видеочаты к середине 2020 года Материал редакции

На фоне массовой «самоизоляции» привычки пользователей меняются, объяснили в компании.

  • Сервис для знакомств Tinder добавит в приложение видеочаты с двумя участниками. Функция появится до конца июня 2020 года, сообщила в своей финансовой отчетности Match Group, владеющая сервисом.
  • Компания объяснила внедрение новой функции изменением привычек пользователей — на фоне массовой «самоизоляции» сервис для знакомств стал одним из самых востребованных приложений, говорят в Tinder. Другие подробности не раскрываются.
  • Match Group планирует добавить видеочаты и в другие свои сервисы онлайн-знакомств, включая Hinge и OK Cupid.

#новость #tinder

Лиана Липанова
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27 комментариев
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Стартапер-пессимист

6

Весь смысл Тиндера побыстрее вывести человека на свидание в реальность... а они заставляют всех сидеть в приложении.

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Евгений Умолинов

Стартапер-песси…
20

Смысл Тиндера с вас иметь бабки

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Michael Shramko

Евгений
1

Видел когда сидел цену в 2500 в месяц, этот кал не стоит этого вообще.

Ответить

Евгений Умолинов

Michael
1

многие платят за этот кал, сумасшествие 

Ответить

Стартапер-пессимист

Евгений
–3

Золотой аккаунт стоит каждого рубля, т.к. позволяет сразу находить тех, кто заинтересовался тобой без свайпов.

Ответить

Николай

Стартап…
0

Я просто всех лайкаю и сразу вижу кто меня лайкнул. Но иногда такие персонажи попадаются :)

Ответить

Vitold Sedyshev

Николай
1

Никакого смысла тогда в приложении нет. Идея потратить ваше время на устаревшие анкеты и вынудить покупку золотой подписки, а вы все портите ...

Ответить

Vitold Sedyshev

Стартап…
0

Вот смотри сидят там с одной стороны лентяй и с другой лентяйка с золотыми аккаунтами и никогда не познакомяться :)

Ответить

Андрей Ежов

Стартапер-песси…
6

Святая наивность

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Джамил Меджидов

Стартапер-песси…
0

Это здравый смысл, смысл же подобных сервисов наоборот, заставить вас тратить больше денег не на девушку, а на приложение.

Ответить

Алиса Селиверстова

3

масок и фильтров побольше пусть не забудут!))

Ответить

MI KO

Алиса
0

))))

Ответить

MI KO

2

Наконец-то! это сэкономит кучу времени, а то разница фоток и реальности порой удивляет!

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Никита Сотников

MI
0

что мешает пообщаться, взять номер - посмотреть соцсети или созвониться в мессенджере по тому же видео?_)

Ответить

MI KO

Никита
0

Как раз порой всё это и мешает

Ответить

Никита Сотников

MI
1

трудно завязать девушку диалогом и взять номер?) не понимаю логики, правда

Просмотрев соцсети - можно уже дополнительную картину человека понять

Видеозвонки - дополнительный дискомфорт для обеих сторон преимущественно и дополнительные требования к постоянному визуальному контакту)

Половина людей будет отказывать в видео, но будут согласны пообщаться голосом или дать дополнительный контент на "оценку", затем встретиться

Такова жизнь, не благодари :P

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Василий Степанов

MI
0

Да там вообще бывает у одной персоны 10 фоток и на всех 10 кажется, что разные люди

Ответить

MI KO

Василий
0

Есть такое!

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Che Vitaly

0

Это сьэкономим парням кучу денег на кафе :))) ещё бы он лайн секс чат и вообще затротам не нужно из дому будет выходить . Бред . Без личного общения это все херня . Флюиды по видео не передашь

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Сергей Ругов

Che
1

Флюиды? :)

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Vitold Sedyshev

Сергей
0

Человек выбирает девушку по запаху. Приложение же предлагает по внешнему виду выбирать.

Ответить

Сергей Михельсон

Vitold
1

Человек выбирает девушку по запаху - а ты хорош )

Ответить

MI KO

0

Есть такое)

Ответить

Yury Kotov

0

На западе Тиндер хорошо работает, в России в офлайне знакомиться эффективней

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Идею им нужно продумать, так как многие анкеты там просто заброшены. Хорошая идея выкидывать неактивные анкеты спустя например неделю. А еще добавить идей для диалога, а то многие отвечают закрытыми предложениями. Там скорее нужно привлекать специалистов по коммуникациям, а не наращивать техническую часть...

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Il'dar Asanov

0

Самое странное - я не могу найти ни одно зарубежное издание с этой новостью. Смотрел на TechCrunch, Independent, BBC, Tinder Newsroom. Я один чего-то не понимаю?

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Тамара Корытина

0

Классная идея, самое главное, чтобы была не только за платную функцию ❤️
А так, зачем давать номер - сразу созвонились и все понятно 🙏
Я фанатик Тиндера и не только по функции знакомств для отношений, а простого нетворкинга ☝️
P. S. Но платную gold... не...и так все круто

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