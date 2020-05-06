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Галина Мубаракшина
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Facebook представила сервис для бедных стран — интернет будет бесплатным, но только текстовым Материал редакции

Каждому пользователю выделено 10 МБ трафика в сутки.

  • Facebook в партнёрстве с сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустила в Перу тестирование программы Discover, которая предоставляет пользователям бесплатный онлайн-доступ к текстовой информации сайтов, передаёт TechCrunch.
  • В интернет можно выйти с мобильного браузера или через Android-приложение. В сервисе не загружаются аудио-, видеофайлы, изображения и другие элементы, поэтому объём потребляемого трафика составляет несколько мегабайт, уточняет издание.
  • Каждому жителю Перу ежедневно предоставляется 10 МБ трафика. Facebook рассчитывает, что сервис будет запущен и в других странах с объёмом трафика 20 МБ на человека.
  • Мобильные операторы будут определять объём данных, загружаемых в рамках Discover, рассказал изданию представитель Facebook. Они же решат, стоит ли добавить в сервис загрузку фотографий.
  • Discover — один из проектов Facebook по расширению доступа в интернет в разных странах, запущенных в последние годы, отмечает TechCrunch. Компания также развивает проект бесплатного интернета internet.org и Express WiFi, который позволяет жителям выходить в интернет за счёт партнёров.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Машрум

9

лайфхак, как смотреть видео в этой сети

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Андрей Иванов

Машрум
5

было сложно, но подрочил

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Тимур Ешевский

Андрей
0

Интересно, как это будет на ангольском языке))

Ответить

Mykola Petiukh

Машрум
1

Ч/Б — фу.
Уверен, что чисто на эмодзях можно полноцветное кино так делать

Ответить

Тимур Ешевский

Mykola
0

Это ж сколько сил надо потратить

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Илья Судаков

Тимур
0

Программу написать один раз для конвертации и всё!

Ответить

Тимур Ешевский

Илья
0

Для конвертации чб в цвет? Или видео в символы и гиф?

Ответить

Andrey Kulakov

2

Аж воспоминания нахлынули)) 
guest@guest:guest на dialup.cnt.ru:8888 
Помню был сервис который по email-запросу отправляет в ответ любую страницу интернета, которую смотришь бесплатно через гостевой доступ для проверки почты))

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Валентин Остапенко

2

10 мегабайт на человека. 20 мегабайт на человека.
Уже скоро год, как переехал в Эквадор и до сих пор охреневаю с мобильного интернета и стоимости тарифов. За $5 - 1 гигабайт интернета. За $10 - 3 гигабайта в месяц.

Я за день легко 1-2 гигабайта тратил на серфинге и музыке с youtube на фоне. + разные загрузки видео и фото в сеть.

После полного безлимита на все в РФ за 270 рублей, я долго не мог принять новую реальность. Да и сейчас не принимаю, интернет только по Wifi. 
Латина в этом плане - это сука какой-то другая планета Марс.

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Тимур Ешевский

Валентин
0

А есть какой-нибудь блог у вас? Я уже года два в сторону Эквадора посматриваю, пока страшно)

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Sergey Redmi

Валентин
0

Во всей Европе так и даже в США.
В России самый быстрый и дешёвый интернет в мире. После этой иглы да, тяжело пользоваться интернетом где-либо в другой точке мира

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Pavel Voronkov

1

Здесь могло быть ваше изображение всего за $9.99. Ваш Facebook.

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Максим Мильгаузен

0

А на главной ютуб и инстаграм, это чтобы читать описания и комменты

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Филипп Балтич

0

В России могли бы тоже такое замуить для нуждающихся... 

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