Facebook представила сервис для бедных стран — интернет будет бесплатным, но только текстовым
Материал редакции
Каждому пользователю выделено 10 МБ трафика в сутки.
Facebook в партнёрстве с сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустила в Перу тестирование программы Discover, которая предоставляет пользователям бесплатный онлайн-доступ к текстовой информации сайтов, передаёт TechCrunch.
В интернет можно выйти с мобильного браузера или через Android-приложение. В сервисе не загружаются аудио-, видеофайлы, изображения и другие элементы, поэтому объём потребляемого трафика составляет несколько мегабайт, уточняет издание.
Каждому жителю Перу ежедневно предоставляется 10 МБ трафика. Facebook рассчитывает, что сервис будет запущен и в других странах с объёмом трафика 20 МБ на человека.
Мобильные операторы будут определять объём данных, загружаемых в рамках Discover, рассказал изданию представитель Facebook. Они же решат, стоит ли добавить в сервис загрузку фотографий.
Discover — один из проектов Facebook по расширению доступа в интернет в разных странах, запущенных в последние годы, отмечает TechCrunch. Компания также развивает проект бесплатного интернета internet.org и Express WiFi, который позволяет жителям выходить в интернет за счёт партнёров.
Машрум
лайфхак, как смотреть видео в этой сети
Андрей ИвановМашрум
было сложно, но подрочил
Тимур ЕшевскийАндрей
Интересно, как это будет на ангольском языке))
Mykola PetiukhМашрум
Ч/Б — фу.
Уверен, что чисто на эмодзях можно полноцветное кино так делать
Тимур ЕшевскийMykola
Это ж сколько сил надо потратить
Илья СудаковТимур
Программу написать один раз для конвертации и всё!
Тимур ЕшевскийИлья
Для конвертации чб в цвет? Или видео в символы и гиф?
Andrey Kulakov
Аж воспоминания нахлынули))
guest@guest:guest на dialup.cnt.ru:8888
Помню был сервис который по email-запросу отправляет в ответ любую страницу интернета, которую смотришь бесплатно через гостевой доступ для проверки почты))
Валентин Остапенко
10 мегабайт на человека. 20 мегабайт на человека.
Уже скоро год, как переехал в Эквадор и до сих пор охреневаю с мобильного интернета и стоимости тарифов. За $5 - 1 гигабайт интернета. За $10 - 3 гигабайта в месяц.
Я за день легко 1-2 гигабайта тратил на серфинге и музыке с youtube на фоне. + разные загрузки видео и фото в сеть.
После полного безлимита на все в РФ за 270 рублей, я долго не мог принять новую реальность. Да и сейчас не принимаю, интернет только по Wifi.
Латина в этом плане - это сука какой-то другая планета Марс.
Тимур ЕшевскийВалентин
А есть какой-нибудь блог у вас? Я уже года два в сторону Эквадора посматриваю, пока страшно)
Sergey RedmiВалентин
Во всей Европе так и даже в США.
В России самый быстрый и дешёвый интернет в мире. После этой иглы да, тяжело пользоваться интернетом где-либо в другой точке мира
Pavel Voronkov
Здесь могло быть ваше изображение всего за $9.99. Ваш Facebook.
Максим Мильгаузен
А на главной ютуб и инстаграм, это чтобы читать описания и комменты
Филипп Балтич
В России могли бы тоже такое замуить для нуждающихся...