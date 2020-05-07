Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании, утверждает Axios.
Facebook назвала имена первых членов независимого наблюдательного совета, который займётся рассмотрением споров о модерации контента на площадке, сообщает Axios. На первом этапе в совет вошло 20 человек.
Как отмечает издание, это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании. Facebook потратила на его создание $130 млн, но в дальнейшем организация будет самоуправляемой.
Его возглавили четыре сопредседателя:
Также в совет вошли вице-президент либертарианского Института Катона Джон Самблс, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, лауреат Нобелевской премии мира из Йемена Таваккол Карман и другие, пишет The Verge. Решения света послужат руководством по модерации контента для Facebook и Instagram, рассказал Грин.
Все 20 членов комиссии имеют опыт в защите прав человека и разные политические взгляды. 70% из них жили более чем в одной стране, 90% говорят более чем на одном языке — всего 29 различных языков. Только пятеро из них живут в США.
Пользователи, которые недовольным решением Facebook по модерации контента, смогут подать апелляцию в совет. Из поданных заявлений будет выбрано несколько для рассмотрения. По словам МакКоннела, совет будет рассматривать случаи, которые затрагивают большое количество пользователей и показывают влияние на общественный дискурс или политику Facebook. Первые споры совет начнёт рассматривать летом 2020 года.
Предполагается, что в совет войдёт всего 40 человек. Цукерберг объявил о создании независимого совета в ноябре 2018 года в ответ на критику в адрес компании из-за модерации контента. Facebook обязуется выполнять все решения совета, если они не противоречат закону, напоминает Axios.
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