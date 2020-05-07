Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Лиана Липанова
944

Facebook сформировала независимый совет по модерации контента, который сможет отменять решения компании и Цукерберга Материал редакции

Это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании, утверждает Axios.

2 комментария
В закладки

Facebook назвала имена первых членов независимого наблюдательного совета, который займётся рассмотрением споров о модерации контента на площадке, сообщает Axios. На первом этапе в совет вошло 20 человек.

Как отмечает издание, это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании. Facebook потратила на его создание $130 млн, но в дальнейшем организация будет самоуправляемой.

Его возглавили четыре сопредседателя:

  • Хелле Торнинг-Шмитт (Helle Thorning-Schmidt) — бывший премьер-министр Дании и генеральный директор организации Save the Children.
  • Джамаль Грин — профессор юридического факультета Колумбийского университета.
  • Майкл МакКоннелл — бывший судья федерального окружного суда США, а сейчас профессор Стэнфордской школы права.
  • Каталина Ботеро Марино, бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), сейчас декан юридического факультета Андского университета в Колумбии.

Также в совет вошли вице-президент либертарианского Института Катона Джон Самблс, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, лауреат Нобелевской премии мира из Йемена Таваккол Карман и другие, пишет The Verge. Решения света послужат руководством по модерации контента для Facebook и Instagram, рассказал Грин.

Все 20 членов комиссии имеют опыт в защите прав человека и разные политические взгляды. 70% из них жили более чем в одной стране, 90% говорят более чем на одном языке — всего 29 различных языков. Только пятеро из них живут в США.

Пользователи, которые недовольным решением Facebook по модерации контента, смогут подать апелляцию в совет. Из поданных заявлений будет выбрано несколько для рассмотрения. По словам МакКоннела, совет будет рассматривать случаи, которые затрагивают большое количество пользователей и показывают влияние на общественный дискурс или политику Facebook. Первые споры совет начнёт рассматривать летом 2020 года.

Предполагается, что в совет войдёт всего 40 человек. Цукерберг объявил о создании независимого совета в ноябре 2018 года в ответ на критику в адрес компании из-за модерации контента. Facebook обязуется выполнять все решения совета, если они не противоречат закону, напоминает Axios.

#новость #facebook

Лиана Липанова
+16 428
6
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 2, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 125453, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 09:33:44 +0300", "is_special": false }
Северсталь
«Северсталь» позвонит: как работать со стартапами на расстоянии
Директор Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев рассуждает о том, как нам предстоит работать с инновациями в…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Файн

0

Лучше бы сделали нормальную поддержку
Заблокировали аккаунт спустя день после регистрации
Уже десять тысяч миллионов раз фото паспорта через форму отправил
Прошёл год
По прежнему заблокирован по непонятной причине 💔

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Ммм умнейшие ума мира будут обсуждать срачи антипрививочников 🤷🏻‍♂️

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Цифра
Подписан
Отписаться
Открытые источники данных для ИИ в промышленности
Консультант по промышленному интернету вещей и искусственному интеллекту компании "Цифра" Екатерина Ляпина рассказала, …
0
ANGRY
Подписан
Отписаться
5 стратегий коммуникации — как зарубежные необанки ведут себя во время Covid-19
Собрали самые распространенные и интересные приемы, к которым зарубежные финтехсервисы прибегают сегодня, проанализиров…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
О котах и Process Mining
«А выживет ли у меня дома кот?», — задался я вопросом, прежде чем забрать себе пушистого друга из приюта домашних живот…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Maxim Lialin
за день
Культура «я буду платить им копейки, а если будут вонять, сейчас кризис, толпы безработных, легко замену найду, пусть будут благодарны, что вообще не едой плачу»
Российская ИТ-компания «Крок» предложила работодателям следить за разговорами и компьютерами сотрудников на «удалёнке»
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

ϏϙηαϟϮ

Graspp — новый способ…

Victor Chernov

Ozon снизил индекс продавца и…

Филипп Балтич

Фитнес-стартап Peloton…

Алексей Ларин

Фото: прототип «умного» дома…

Филипп Балтич

Фитнес-стартап Peloton…

Arseny Kogan

Graspp — новый способ…

евгений аношин

The Bell: американские…

Yan Purvenes

«Яндекс» раскрыл стоимость…

Roman Trifonov

Власти предложили разрешить…

Arseny Kogan

Graspp — новый способ…

Андрей Туманов

Власти предложили разрешить…

Данила Тривайло

Как мы повысили эффективность…

Arseny Kogan

Graspp — новый способ…

Вера Гагарина

Фитнес-стартап Peloton…

Месье Никита

Cкучный созвон в зуме

Yan Purvenes

Власти предложили разрешить…

Дмитрий Малахов

ИТ-инвестиции в грузоперевозки…

Arseny Kogan

Graspp — новый способ…

Илья Шишкунов

Фитнес-стартап Peloton…

Месье Никита

Cкучный созвон в зуме