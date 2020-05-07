Это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании, утверждает Axios.

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Facebook назвала имена первых членов независимого наблюдательного совета, который займётся рассмотрением споров о модерации контента на площадке, сообщает Axios. На первом этапе в совет вошло 20 человек.

Как отмечает издание, это первый похожий на государственный орган управления в ИТ-компании. Facebook потратила на его создание $130 млн, но в дальнейшем организация будет самоуправляемой.

Его возглавили четыре сопредседателя:

Хелле Торнинг-Шмитт (Helle Thorning-Schmidt) — бывший премьер-министр Дании и генеральный директор организации Save the Children.

Джамаль Грин — профессор юридического факультета Колумбийского университета.



Майкл МакКоннелл — бывший судья федерального окружного суда США, а сейчас профессор Стэнфордской школы права.



Каталина Ботеро Марино, бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), сейчас декан юридического факультета Андского университета в Колумбии.



Также в совет вошли вице-президент либертарианского Института Катона Джон Самблс, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, лауреат Нобелевской премии мира из Йемена Таваккол Карман и другие, пишет The Verge. Решения света послужат руководством по модерации контента для Facebook и Instagram, рассказал Грин.

Все 20 членов комиссии имеют опыт в защите прав человека и разные политические взгляды. 70% из них жили более чем в одной стране, 90% говорят более чем на одном языке — всего 29 различных языков. Только пятеро из них живут в США.

Пользователи, которые недовольным решением Facebook по модерации контента, смогут подать апелляцию в совет. Из поданных заявлений будет выбрано несколько для рассмотрения. По словам МакКоннела, совет будет рассматривать случаи, которые затрагивают большое количество пользователей и показывают влияние на общественный дискурс или политику Facebook. Первые споры совет начнёт рассматривать летом 2020 года.