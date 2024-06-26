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Таня Боброва
Соцсети

VK запустила единый сервис авторизации VK ID для бизнеса и разработчиков

Теперь в одном кабинете можно подключить вход через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru.

  • Подключить настройки и управлять ими можно в новом кабинете на сайте единого сервиса авторизации, сообщила компания. Там же есть обновлённые требования к дизайну кнопок VK ID.

  • В компании отметили, что VK ID позволит бизнесу объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты и повысить безопасность пользователей.
Источник: VK
Источник: VK

#новости #vk

14
14 комментариев
Васисуалий Лоханкин

нет, спасибо. ID от самой подментованной конторы, которая готова сдать вообще все данные даже без решения суда.
Безопасность пользователей my ass

2
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Sergey

Воу воу, полегче, мамкин бандит и финансовый воротила, секреты которого так и норовят своровать корпорации, даже путем создания сервисов идентифмкации!

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Фёдор Спирин

а что есть каике то не подментованные конторы у нас?)))

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Gorbun iz Notr Dama

Ждём очень важные напоминания от людей, которые не сидят в ВК, что они не сидят в ВК уже 40 лет

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D3t3ct3d

Держу сообщества в вк уже более 7 лет и могу сказать что средние охваты провалились за последнее время процентов на 40, отрицать ебейший отток пользователей не разумно.

1
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Укладчик стекловаты

Сижу в ВК, иногда захожу, смотрю по друзьям, раньше они были онлайн несколько часов назад, сейчас несколько дней назад, тоже иногда заходят. Количество просмотров на колличество подписчиков мизерное по сравнению с телегой.
ВК умирает.

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skorokhodova

удобно наверное будет

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