VK запустила единый сервис авторизации VK ID для бизнеса и разработчиков

Теперь в одном кабинете можно подключить вход через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru.Подключить настройки и управлять ими можно в новом кабинете на сайте единого сервиса авторизации, сообщила компания. Там же есть обновлённые требования к дизайну кнопок VK ID.В компании отметили, что VK ID позволит бизнесу объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты и повысить безопасность пользователей.Источник: VK#новости #vk
нет, спасибо. ID от самой подментованной конторы, которая готова сдать вообще все данные даже без решения суда.
Безопасность пользователей my ass
Воу воу, полегче, мамкин бандит и финансовый воротила, секреты которого так и норовят своровать корпорации, даже путем создания сервисов идентифмкации!
а что есть каике то не подментованные конторы у нас?)))
Ждём очень важные напоминания от людей, которые не сидят в ВК, что они не сидят в ВК уже 40 лет
Держу сообщества в вк уже более 7 лет и могу сказать что средние охваты провалились за последнее время процентов на 40, отрицать ебейший отток пользователей не разумно.
Сижу в ВК, иногда захожу, смотрю по друзьям, раньше они были онлайн несколько часов назад, сейчас несколько дней назад, тоже иногда заходят. Количество просмотров на колличество подписчиков мизерное по сравнению с телегой.
ВК умирает.
удобно наверное будет