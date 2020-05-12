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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook открыла для России инструменты поддержки малого бизнеса: стикеры в Instagram и публикации компаний поблизости Материал редакции

Соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты без аккаунтов смогут общаться с представителями компаний.

6 комментариев
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Facebook предложила опции поддержки российского малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.

Функции, которыми смогут воспользоваться предприниматели и их клиенты:

  • Публикации бизнеса рядом — площадка с объявлениями компаний, расположенных рядом с пользователем.
  • Метка «в поддержку» — её могут использовать пользователи Facebook, публикуя рассказы о любимом бизнесе.
  • Стикер «Поддержим малый бизнес» для «Историй» в Instagram. Аккаунты компаний пользователи могут упомянуть на стикере.
  • Метка для публикаций о Covid-19. Её могут ставить компании, сообщая клиентам о развитии ситуации.
  • Ресурсы для бизнеса — справочная информация о Covid-19 и полезных инструментах для бизнеса в Facebook и Instagram.

В ближайшее время соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты смогут общаться с представителями компании, не имея аккаунта в Facebook.

17 марта 2020 года Facebook заявила, что выделит $100 млн для поддержки малого бизнеса в странах, где живут и работают сотрудники компании. Россия не вошла в их число.

#новость #facebook #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Umberto Eco

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Выглядит как какая-то хрень

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Кирилл Вечкасов

0

Ну все, дали нищающему народу стикеры!
Даешь в президенты Цукерберга!

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Maksim V.

0

Ох спасибо, теперь заживем 😂😂😂

Ответить

Alex Ponomar

0

Также в качестве поддержки оптимизируют охваты страницам и бизнес-аккаунтам :)

Ответить

Сергей Исаков

0

Какое же дно этот Фейсбук. Как оно вот все так получилось... 

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Yuri Ahmedov

0

А можно модерацию рекламы ввести? Инфоцигане, каперы, блогеры с розыгрышами. 

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