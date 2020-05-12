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Соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты без аккаунтов смогут общаться с представителями компаний.
Facebook предложила опции поддержки российского малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.
Функции, которыми смогут воспользоваться предприниматели и их клиенты:
В ближайшее время соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты смогут общаться с представителями компании, не имея аккаунта в Facebook.
17 марта 2020 года Facebook заявила, что выделит $100 млн для поддержки малого бизнеса в странах, где живут и работают сотрудники компании. Россия не вошла в их число.
Также в качестве поддержки оптимизируют охваты страницам и бизнес-аккаунтам :)
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