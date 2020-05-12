Соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты без аккаунтов смогут общаться с представителями компаний.

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Facebook предложила опции поддержки российского малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.

Функции, которыми смогут воспользоваться предприниматели и их клиенты:

Публикации бизнеса рядом — площадка с объявлениями компаний, расположенных рядом с пользователем.

Метка «в поддержку» — её могут использовать пользователи Facebook, публикуя рассказы о любимом бизнесе.

Стикер «Поддержим малый бизнес» для «Историй» в Instagram. Аккаунты компаний пользователи могут упомянуть на стикере.

Метка для публикаций о Covid-19. Её могут ставить компании, сообщая клиентам о развитии ситуации.



Ресурсы для бизнеса — справочная информация о Covid-19 и полезных инструментах для бизнеса в Facebook и Instagram.



В ближайшее время соцсеть также планирует запустить обновлённое расширение с чатом: клиенты смогут общаться с представителями компании, не имея аккаунта в Facebook.