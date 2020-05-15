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Галина Мубаракшина
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Reddit протестирует собственную криптовалюту для поощрения пользователей Материал редакции

Например, на токены можно будет покупать эксклюзивные бейджи — так компания хочет повысить вовлечённость аудитории.

  • Социальный сервис Reddit начнёт тестировать собственную криптовалюту на платформе Ethereum, передаёт Bloomberg. 20% токенов компания оставит себе.
  • Летом 2020 года пользователи двух подфорумов — CryptoCurrency с 1 млн участников и FortNiteBR для игроков Fortnite — смогут получать токены, например, за публикацию комментариев. Цифровой кошелек можно открыть в мобильном приложении Reddit.
  • Криптовалюту можно будет использовать для покупки эксклюзивных бейджей, анимированных эмоджи и публикации GIF-изображений в ответах в ветке форума, уточняет издание.
  • Reddit намерен добиться успеха на фоне неудачи с токенами у Telegram и проектом Libra от Facebook, который не увидит свет в ближайшие месяцы, считает Bloomberg.
  • Возможно, Reddit планирует приучить пользователей к криптовалюте, чтобы затем постепенно выстроить её в обычную валютную систему, рассказал изданию криптоинвестор Аарон Браун.
  • Основной владелец Reddit, компания Advanced Publications, утверждает, что запуск криптовалюты — это тест, пишет Bloomberg. Компания рассматривает её как инструмент, который может повысить вовлечённость пользователей.

#новость #reddit #криптовалюта #ethereum

Галина Мубаракшина
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