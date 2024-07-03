Цукерберг рассказал, что аудитория Threads* за год работы достигла 175 млн активных пользователей в месяц

Приложение в стиле Twitter заработало на iOS и Android 6 июля 2023 года.С момента запуска в начале июля 2023 года Threads* набрал более 175 млн активных пользователей в месяц, пишет TechCrunch со ссылкой на Марка Цукерберга. Для сравнения, о первых 100 млн он рассказал в октябре 2023-го, а в апреле 2024-го — о 150 млн пользователей.По данным Meta*, 63% всех постов в Threads* — текстовые. При этом каждый четвёртый пост содержит минимум одно изображение.Хотя количество активных пользователей в месяц — метрика, недостаточная для оценки работы соцсети, она показывает, что Threads* пользуется «заметное» количество людей, отмечает TechCrunch.Приложение Threads* — аналог Twitter (теперь X) — запустилось 6 июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе (до этого европейским пользователям блокировали доступ — даже с включённым VPN).Илон Маск (владелец X) говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц, примерно половина из них пользуются X ежедневно.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads
Да кому ты пиздишь, звероящер. Тредс твой нахуй никому не нужен.
Во-во 👍🏻
Маск мне нравится больше, как и твиттер)
теперь мы точно знаем, где пропадает вся наша нить времени
Судя по приведенным данным, рост явно замедляется.
А значит лет через 5-6 их рост полностью остановится.
Но 175 миллионов ливнувших из твиттера СЖВ-шников удивляют.
Ого, для бумеров придумали Твиттер
у нас тредс не популяризировался, все как пользовались инстой и телегой , так в целом и остались все