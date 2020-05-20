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Галина Мубаракшина
1245

Facebook представила ИИ-инструмент для распознавания товаров на фотографиях Материал редакции

Он поможет компаниям быстрее заполнять описание товаров в каталогах, а в будущем — находить товар с фотографии в магазине.

7 комментариев
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Facebook запустила инструмент GrokNet, который может определять разные категории товаров на фотографии с помощью технологий искусственного интеллекта.

GrokNet распознаёт десятки тысяч разных атрибутов, например, бренды, цвета, размер, объясняет The Verge. Этот инструмент уже интегрирован в торговую площадку Facebook Marketplace — с его помощью пользователи могут быстро создавать описание товара (сервис недоступен в России).

Например, когда продавец загружает фотографию своего дивана, сайт предлагает указать характеристики «чёрный», «кожа», «секционный диван», пишет издание.

Распознавание характеристик товара в GrokNet Facebook

Сейчас Facebook тестирует похожую опцию для бизнеса, а не только частных лиц. Когда компания загружает изображение на свою страницу, GrokNet автоматически размечает его и делает ссылки на страницу покупки.

ИИ-система «училась» распознавать изображения на базе, которая включает около 100 млн пользовательских фотографий в Marketplace. Компания утверждает, что точность инструмента составляет 90% в категориях «Дом» и «Сад», не раскрыв данных о других видах товаров.

В будущем компания планирует использовать систему для всех изображений на сайте, чтобы товар можно было идентифицировать и купить. «Мы хотим сделать всё потенциально продаваемым», — рассказал изданию глава Applied Computer Vision в Facebook Манохар Палури.

Распознавание изображений — лишь одно из обновлений, связанных с использованием ИИ в Facebook, утверждают в компании. Новые инструменты будут сочетать искусственный интеллект, дополненную реальность и цифровых помощников — например, виртуального стилиста, который даёт покупателю персональные рекомендации по выбору одежды.

Работа ИИ-консультанта в представлении Facebook The Verge

У Amazon уже есть некоторые такие опции, отмечает The Verge. Например, модный консультант Echo Look и инструмент с технологией машинного зрения для покупок товаров с помощью смартфона Amazon Fire.

19 мая 2020 года Facebook представила сервис Shops — он позволяет компаниям создавать интернет-магазины в Facebook и Instagram.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Дмитрий Трифонов

3

бабушкин ковёр тоже распознает??)) 

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Константин Босов

Дмитрий
0

Распознает, как мусор и цену на Авито в 30000 как антиквариат...

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Renat Badgiev

3
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Sht_Anton

1

"Facebook Marketplace — с его помощью пользователи могут быстро создавать описание товара (сервис недоступен в России)"
Почти все бизнес-сервисы соцсети, включая FacebookPay, недоступны в РФ. 

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Bilguun Billy

0

Хана Авите, Юле и т.п. маркетплейсам.

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Люц Шнайдер

Bilguun
0

Чей-та? Распознавание вещей на фото или видео — ни какая-то космическая технология. Возможно, озвученные маркетплейсы уже двигаются в этом направлении. Яндекс,  например, совсем недавно запускал приложение Sloy с похожей технологией.

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timursh

0

Это как на Али?

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