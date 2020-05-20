Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Он поможет компаниям быстрее заполнять описание товаров в каталогах, а в будущем — находить товар с фотографии в магазине.
Facebook запустила инструмент GrokNet, который может определять разные категории товаров на фотографии с помощью технологий искусственного интеллекта.
GrokNet распознаёт десятки тысяч разных атрибутов, например, бренды, цвета, размер, объясняет The Verge. Этот инструмент уже интегрирован в торговую площадку Facebook Marketplace — с его помощью пользователи могут быстро создавать описание товара (сервис недоступен в России).
Например, когда продавец загружает фотографию своего дивана, сайт предлагает указать характеристики «чёрный», «кожа», «секционный диван», пишет издание.
Сейчас Facebook тестирует похожую опцию для бизнеса, а не только частных лиц. Когда компания загружает изображение на свою страницу, GrokNet автоматически размечает его и делает ссылки на страницу покупки.
ИИ-система «училась» распознавать изображения на базе, которая включает около 100 млн пользовательских фотографий в Marketplace. Компания утверждает, что точность инструмента составляет 90% в категориях «Дом» и «Сад», не раскрыв данных о других видах товаров.
В будущем компания планирует использовать систему для всех изображений на сайте, чтобы товар можно было идентифицировать и купить. «Мы хотим сделать всё потенциально продаваемым», — рассказал изданию глава Applied Computer Vision в Facebook Манохар Палури.
Распознавание изображений — лишь одно из обновлений, связанных с использованием ИИ в Facebook, утверждают в компании. Новые инструменты будут сочетать искусственный интеллект, дополненную реальность и цифровых помощников — например, виртуального стилиста, который даёт покупателю персональные рекомендации по выбору одежды.
У Amazon уже есть некоторые такие опции, отмечает The Verge. Например, модный консультант Echo Look и инструмент с технологией машинного зрения для покупок товаров с помощью смартфона Amazon Fire.
19 мая 2020 года Facebook представила сервис Shops — он позволяет компаниям создавать интернет-магазины в Facebook и Instagram.
бабушкин ковёр тоже распознает??))
Распознает, как мусор и цену на Авито в 30000 как антиквариат...
"Facebook Marketplace — с его помощью пользователи могут быстро создавать описание товара (сервис недоступен в России)"
Почти все бизнес-сервисы соцсети, включая FacebookPay, недоступны в РФ.
Хана Авите, Юле и т.п. маркетплейсам.
Чей-та? Распознавание вещей на фото или видео — ни какая-то космическая технология. Возможно, озвученные маркетплейсы уже двигаются в этом направлении. Яндекс, например, совсем недавно запускал приложение Sloy с похожей технологией.
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