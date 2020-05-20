Он поможет компаниям быстрее заполнять описание товаров в каталогах, а в будущем — находить товар с фотографии в магазине.

В закладки

Facebook запустила инструмент GrokNet, который может определять разные категории товаров на фотографии с помощью технологий искусственного интеллекта.

GrokNet распознаёт десятки тысяч разных атрибутов, например, бренды, цвета, размер, объясняет The Verge. Этот инструмент уже интегрирован в торговую площадку Facebook Marketplace — с его помощью пользователи могут быстро создавать описание товара (сервис недоступен в России).

Например, когда продавец загружает фотографию своего дивана, сайт предлагает указать характеристики «чёрный», «кожа», «секционный диван», пишет издание.

Распознавание характеристик товара в GrokNet Facebook

Сейчас Facebook тестирует похожую опцию для бизнеса, а не только частных лиц. Когда компания загружает изображение на свою страницу, GrokNet автоматически размечает его и делает ссылки на страницу покупки.

ИИ-система «училась» распознавать изображения на базе, которая включает около 100 млн пользовательских фотографий в Marketplace. Компания утверждает, что точность инструмента составляет 90% в категориях «Дом» и «Сад», не раскрыв данных о других видах товаров.

В будущем компания планирует использовать систему для всех изображений на сайте, чтобы товар можно было идентифицировать и купить. «Мы хотим сделать всё потенциально продаваемым», — рассказал изданию глава Applied Computer Vision в Facebook Манохар Палури.

Распознавание изображений — лишь одно из обновлений, связанных с использованием ИИ в Facebook, утверждают в компании. Новые инструменты будут сочетать искусственный интеллект, дополненную реальность и цифровых помощников — например, виртуального стилиста, который даёт покупателю персональные рекомендации по выбору одежды.

Работа ИИ-консультанта в представлении Facebook The Verge

У Amazon уже есть некоторые такие опции, отмечает The Verge. Например, модный консультант Echo Look и инструмент с технологией машинного зрения для покупок товаров с помощью смартфона Amazon Fire.