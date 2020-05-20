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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Похож не только стиль, но и некоторые позы и сообщения.
Журналист The Information Алекс Хит (Alex Heath) сравнил стикеры, которые предлагает Facebook вместе с новой функцией виртуальных аватаров, с Bitmoji от Snapchat.
«Facebook скопировала не только концепцию Bitmoji, принадлежащую Snap, но и некоторые изображения, созданные командой Bitmoji», — отметил Хит. Соцсеть запустила аватары в США в мае 2020 года.
Snapchat купила стартап-разработчика аватаров Bitmoji в 2016 году, а в конце 2019 года анонсировала анимационные шоу Bitmoji TV с аватарами пользователей в главных ролях.
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" Пикассо
Фейсбук - это плохой художник, который ворует.
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