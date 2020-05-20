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Галина Мубаракшина
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Twitter ввела тестовое ограничение ответов на твиты Материал редакции

Пользователи с ограниченным доступом смогут только лайкать твиты и делать ретвит.

4 комментария
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Twitter сообщила, что тестирует новую функцию — она позволяет выбирать людей, которые могут отвечать на твит.

Twitter @Twitter
Reply if there’s a better app
Твит, на который нельзя ответить.

Для этого нужно указать возможных участников беседы в своём твите и настроить разрешения «Кто может отвечать»: любой, люди, на которых подписан пользователь, или только те, кто отмечен.

Новые твиты видны всем пользователям, но они смогут только поставить лайк или ретвитнуть публикацию. В треде также могут быть твиты с ограниченной возможностью ответа.

Пользователь выбирает, кто может отвечать на его твит.

Twitter утверждает, что хочет дать пользователям возможность контролировать ход беседы, которую они начали, отмечает TechCrunch. Но нет гарантий, что функция станет универсальной.

#новость #twitter

Галина Мубаракшина
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