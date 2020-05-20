Пользователи с ограниченным доступом смогут только лайкать твиты и делать ретвит.

В закладки

Twitter сообщила, что тестирует новую функцию — она позволяет выбирать людей, которые могут отвечать на твит.

Twitter @Twitter Reply if there’s a better app Твит, на который нельзя ответить.

Для этого нужно указать возможных участников беседы в своём твите и настроить разрешения «Кто может отвечать»: любой, люди, на которых подписан пользователь, или только те, кто отмечен.

Новые твиты видны всем пользователям, но они смогут только поставить лайк или ретвитнуть публикацию. В треде также могут быть твиты с ограниченной возможностью ответа.

Пользователь выбирает, кто может отвечать на его твит.