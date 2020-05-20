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Пользователи с ограниченным доступом смогут только лайкать твиты и делать ретвит.
Twitter сообщила, что тестирует новую функцию — она позволяет выбирать людей, которые могут отвечать на твит.
Для этого нужно указать возможных участников беседы в своём твите и настроить разрешения «Кто может отвечать»: любой, люди, на которых подписан пользователь, или только те, кто отмечен.
Новые твиты видны всем пользователям, но они смогут только поставить лайк или ретвитнуть публикацию. В треде также могут быть твиты с ограниченной возможностью ответа.
Twitter утверждает, что хочет дать пользователям возможность контролировать ход беседы, которую они начали, отмечает TechCrunch. Но нет гарантий, что функция станет универсальной.
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