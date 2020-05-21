Одни считают, что приложение может стать конкурентом популярным соцсетям, другие уверены: сервис интересен только инвесторам и не доживёт до конца года.

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Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Сервис ещё не доступен в магазинах приложений, и у него нет собственного сайта. Он уже два месяца проходит закрытое бета-тестирование, в котором, по данным Sifted, участвует около 5000 человек. Доступ к чатам получили в основном технологические инвесторы или люди, связанные с ними.

В середине мая сервис вызвал волну обсуждений — в него инвестировал американский венчурный фонд Andreessen Horowitz, в портфеле которого числятся BuzzFeed и Coinbase.

Размер инвестиций составил $10 млн в раунде A и $2 млн в ходе продажи вторичных акций, пишет Forbes со ссылкой на источники. Инвесторы оценили приложение в $100 млн, но издание издание сообщает, что сервис получал предложения и от других инвесторов, готовых оценить проект до $200 млн.

К таким суммам участники рынка отнеслись неоднозначно. Они делятся впечатлениями от использования сервиса, подшучивают над ним и предполагают, что будет с Clubhouse дальше.

Что известно об основателях Clubhouse и в чём особенности сервиса

Clubhouse основал бывший разработчик Google Пол Дэвисон. У него уже были подобные проекты: в 2012 году он создал приложение Highlight, которое привлекло $5,5 млн. В нём пользователи уведомляли друг друга о своём местоположении, искали поблизости друзей и людей с общими интересами, задавали им вопросы.

Позже Дэвисон разработал соцсеть Shorts, где участники делились друг с другом всеми фото, видео и скриншотами в режиме реального времени. В 2016 году команда Highlight и Shorts вместе с основателем перешла в Pinterest, и проекты свернули.

В феврале 2020 года Дэвисон ушёл из Pinterest, чтобы вместе с ещё одним бывшим разработчиком Google Роганом Сэтом создать Clubhouse. Они основали компанию Alpha Exploration, через которую управляют приложением.

Основатель Clubhouse Пол Дэвисон Forbes

Clubhouse работает как сеть голосовых чатов. Участник видит список виртуальных комнат, закреплённых за теми людьми, на кого он подписан. Он может в любой момент войти в одну из них, включить звук или остаться слушателем.

Чтобы начать говорить или быть приглашенным к разговору, нужно нажать кнопку «Поднять руку» внизу экрана, и создатель комнаты решит, кому дать слово. Издание CNBC сравнивает это с панельными обсуждениями на конференциях, где слушатели могут по ходу задавать вопросы.

Интерфейс Clubhouse The NYT

Сервис уже опробовали звёзды, например актёры Эштон Кутчер, Кевин Харт и музыкант Джаред Лето. По словам источника CNBC, близкого к компании, создатель сервиса Пол Дэвисон тоже иногда заходит в чаты на несколько минут, чтобы узнать мнения о работе приложения.

Проверить, действительно ли разговор ведёт знаменитость, в Clubhouse сложно, потому что слышно только голоса. Некоторые уже воспользовались этим.

Разработчик мобильной платформы Headspin Шрирам Кришан в качестве пранка создал комнату под именем генерального директора Apple Тима Кука, в которую тут же вошли 100 человек. В приложении появился даже человек с именем Илон Маск, но пока неизвестно, действительно ли это сам генеральный директор Tesla.

Другие пользователи рассказывают, что проводят в приложении 20–30 часов в неделю. По их словам, сервис восполняет недостаток живого спонтанного общения, которое исчезло из повседневной жизни во время пандемии. «Из Clubhouse не хочется уходить, потому чувствуешь: как только уйдёшь, обязательно случится что-нибудь безумно интересное», — поделился с NYT сооснователь Upstream Алекс Тауб, который тестирует приложение.

Инвестор Мэтт Брезина называет сервис «социальной сетью для AirPods». Он пользуется Clubhouse, пока готовит еду или отдыхает в кровати, и считает, что приложение может стать подходящей платформой, где люди будут открыто и искренне говорить друг с другом.

Clubhouse увлекает, потому что в нём, в отличие от подкастов, «исчезла стена между говорящим и слушающим», — отмечает один из первых пользователей Натан Башес. Прослушивание подкаста можно отложить или отказаться от него, если тема неинтересна. В Clubhouse приходит уведомление, что друг разговаривает со знаменитостью, и есть только одна возможность поучаствовать в беседе.

Что думают об оценке сервиса инвесторы

Генеральный партнёр венчурного фонда Susa Ventures Лео Половец рассказывает: многие не верят, что двухмесячный стартап без прибыли может стоить $100 млн. Но основатель фонда Chapter One Джефф Моррис пишет: оценку многих успешных компаний раньше считали завышенной, и приводит в пример Uber, Instagram и Snap.

Подобные проекты часто высоко оценивают ещё до начала монетизации — инвесторы смотрят не на прибыль, а на потенциал развития компании, считает член совета директоров Medium и Discord Джош Эльман. Он попал в число первых испытателей сервиса и, по его словам, получил в последнее время больше удовольствия от общения в Clubhouse, чем в других социальных приложениях.

Однако из-за того, что значительная часть первых пользователей — технологические инвесторы и знаменитости, некоторые считают Clubhouse продуктом для узкого элитного круга. Например, бывший разработчик Google Дел Джонсон три раза отказался от приглашения, объяснив это тем, что «недолюбливает сообщества для избранных, где избранность не определяется чем-то существенным».

«Учитывая, что во время звонков в Clubhouse инвесторы слышат свои собственные голоса, я удивлён, что они оценили его только в $100 млн», — пишет журналист The Verge Кейси Ньютон.

«Недавно открыл для себя Headspace — это как Clubhouse, только без инвесторов», — рассказывает управляющий директор венчурной компании Lowercase Capital Мэтт Мацео.

В ходе обсуждения пользователи Twitter начали шутить, что скоро на рынке появится множество «Clubhouse для Х» — похожих приложений, которые тоже будут направлены на узкую аудиторию. Они предлагают создать Clubhouse для геймеров, для книжных клубов, для продвижения стартапов, для изучения иностранных языков.

Основатели сервиса рассчитывают, что смогут объединить все эти варианты в своём приложении с помощью тематических чатов.

Какое будущее может ждать сервис

Подобные сервисы для общения высоко оценивали и раньше, но успешными стали не все. Yik Yak, приложение с анонимными чатами для студентов колледжей, привлекло $73 млн от инвесторов и оценивалось в $400 млн, но проект закрыли: не удалось удержать аудиторию и выдержать конкуренцию со Snapchat.

В 2010 году популярным стал анонимный видеочат для незнакомцев Chatroulette, но участники начали появляться на видео обнаженными, и проект свернули.

Clubhouse и сейчас не единственное приложение с подобными функциями. Технический инженер Мэтью Бреннан заметил, что такие же голосовые чаты есть в китайской версии TikTok. В мае 2020 года у Clubhouse и вовсе появился двойник — приложение Watercooler. Оно копирует интерфейс сервиса и тоже находится в закрытой бета-версии.

Сравнение интерфейсов Clubhouse и китайского TikTok Мэтью Бреннан

За последние 20 лет из всех приложений для общения выжить удалось единицам, но те, у кого это получилось: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snap, Pinterest, принесли инвесторам миллиарды долларов, пишет CNBC. Некоторые специалисты считают, что Clubhouse может добиться такого же успеха, как Twitter.

Я не знаю, выживет ли Clubhouse, но вполне могу себе это представить. Сотни миллионов пользуются Twitter, и у меня в этой соцсети есть свой укромный уголок, которому я уделяю внимание. Не вижу причин, почему это не может произойти и с Clubhouse. Остин Олред директор школы программирования Lambda School

Один из первых тестировщиков сервиса Бобби Такхар отмечает, что Clubhouse может стать привлекательной покупкой для сервиса прослушивания музыки и подкастов Spotify, в котором пока нет опции живого общения. В 2018 году Spotify уже купила сервис Anchor, где можно было создавать, распространять и монетизировать собственные подкасты.

По мнению Такхара, знаменитости вроде комика Джо Рогана и актёра Кевина Харта могут привлечь в Clubhouse миллионы человек своими выступлениями в прямом эфире, и участники чатов смогут не беспокоиться о своей внешности.

Тем не менее инвесторы не спешат делать однозначных выводов. Сооснователь венчурной компании Freestyle Capital Джош Фелсер подчёркивает, что об успехе проекта сложно судить на фоне пандемии.