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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников Facebook на «удалёнку» в ближайшие 5-10 лет Материал редакции

Работнику, переехавшему в новое место, компания может изменить зарплату.

4 комментария
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Глава Facebook Марк Цукерберг планирует перевести на удалённую работу половину сотрудников компании в ближайшие 5-10 лет, пишет CNBC. Об этом бизнесмен заявил во время виртуального совещания с работниками.

К открытию рабочих мест на «удалёнке» для действующих сотрудников соцсеть будет подходить «взвешенно», уточнил он. Сначала компания разрешит постоянно работать из дома некоторым из них. Если они захотят переехать, то должны будут уведомить её об этом до 1 января 2021 года.

В зависимости от нового места жительства могут измениться зарплаты и компенсации работникам — это необходимо для налогов и учёта, пояснил глава Facebook. Если сотрудники умолчат о переезде, будут серьёзные последствия, предупредил глава компании.

Компания также планирует активно нанимать новых работников на «удалёнке», отметил Цукерберг. Создание таких вакансий позволит ей привлечь талантливых людей из небольших городов, которые не хотели переезжать из-за работы, полагает он.

Facebook планирует открыть новые офисы в Денвере, Далласе и Атланте и будет искать сотрудников, живущих в районе уже существующих офисов: в Сан-Диего, Портленде, Филадельфии и Питтсбурге.

«Мы хотим быть самыми прогрессивными в плане удалённой работы среди ИТ-компаний нашего уровня», — цитирует агентство главу Facebook.

Сейчас дистанционно работают 95% сотрудников Facebook, рассказал Цукерберг. По данным опроса, проведённого в компании, 50% «удалёнщиков» заявили, что из дома работают так же эффективно, как из офиса. 75% опрошенных рассказали, что готовы сменить место жительства, если перейдут на дистанционный формат работы. В 2019 году в Facebook, по данным Statista, работали 44,9 тысяч человек.

7 мая Facebook разрешила своим сотрудникам, переведённым на удалённый формат из-за пандемии, работать из дома до конца года. С 6 июля она начнёт открывать офисы и пока решает, кто может вернуться в офис.

#новости #facebook #удалёнка

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Аарон Малис

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Кризис

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NYC GUIDED

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Ну это новая реальность. Один из бенефитов пандемии.

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Xieergai

0

Ну как так? Туда же идут за бесплатной едой, игровыми приставками, красивым офисом и отдыхом в модных капсулах. Кинотеатр в рабочее время, дантист бесплатный и массажистка после обеда. Пинг-понг с коллегой и разговоры у аквариума...
А теперь всё это променять на удалёнку?
Не для тебя, Марк, эта роза цвела!!!

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Даниил Слесарчук

0

Вот начнешь отстегивать 99% налога с прибыли в гос-во или вообще закроешь лавочку чтоб лишнее эл-во не тратить в пользу ледяных шапок и белых медведей, вот тогда станешь самым "прогрессивным" в "новой реальности". А так ...

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