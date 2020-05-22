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Галина Мубаракшина
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Facebook показала концепт рабочего места будущего: с виртуальными дисплеями и аватарами для проведения совещаний Материал редакции

Использование дополненной и виртуальной реальности позволит человеку получить «лучшее от двух миров», считают в компании.

22 комментария
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Facebook поделилась в блоге, как могла бы выглядеть удалённая работа в будущем. Компания планирует создать с помощью AR- и VR-инструментов «суперпродуктивное» рабочее место в «смешанной реальности».

Сочетая новые устройства, например, для отслеживания движений рук, с привычными устройствами типа клавиатуры и мышки, человек сможет получить «лучшее от обоих миров», считают в Facebook.

В демонстрационном видео человек в VR-шлеме использует обычную клавиатуру для вывода данных на виртуальные дисплеи и управляет ими с помощью жестов. В нижней части поля зрения пользователя заметна панель управления.

Чтобы человек мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest, которые производит компания, установлены камеры, уточняет The Verge.

Виртуальное рабочее место будет гибким и безграничным, что позволит командам и пользователям создавать рабочую среду из любой точки мира. В качестве примера Facebook приводит VR-платформу Oculus, в которой можно переключаться между несколькими экранами: например, соцсетями, видео, поисковиком.

В виртуальном пространстве коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров — они способны точно передавать эмоции обычного человека. Создавать их поможет, например, ИИ-инструмент Codec Avatars, отмечают в компании.

21 мая 2020 года на онлайн-совещании с сотрудниками глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в течение 5-10 лет планирует перевести половину штата компании на «удалёнку». Это, в частности, поможет привлечь в компанию новых талантливых сотрудников, которые не хотели переезжать в крупный город из-за работы, рассказал Цукерберг.

#новость #facebook

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22 комментария
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Igor Kiselev

20

Я все жду момента, когда можно будет выбирать себе ведущего передачи (новости).
Например, чтобы новости по России24 вёл какой-нибудь смешарик. Тогда, это хотя бы воспринималось логично.

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Konstantin Gerasimov

Igor
2

Время 3 ночи, сижу и ржу. Ты просто Лавину креативной паузы сделал. - Копатыч и Лосяш ведут ток шоу) Нюша-красотка рассказывает новости, а Бараш - спецкорр полит-сюжетов) На втором канале команда Вини-пуха рассказывает за шуобиз. Ёжик ведёт журналистикое расследоваеие. А ещё есть Лунтик со своей командой) Заяк и Волк путешествуют по миру и рассказывают про разные страны. Новости снова в топ, прайм-тайм забит рекламой под завязку)
даже пить не надо ничего и так вставлять будет 😆...

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Вася Пражкин

Igor
1

Чтобы было смешно уже сейчас - достаточно ускорить или замедлить воспроизведение их новостей Youtube.

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Дмитрий Пелипас

7

После рабочего дня

Ответить

Вася Пражкин

Дмитрий
1

Это уже после получаса в рифте так будет. После рабочего дня придется новые глаза вставлять.

Ответить

Andre Macareno

Вася
0

Да не, рифт норм, по крайней мере S, сам по 40-50 минут в день в бит сейбер играю

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Chernov - Добрый Художник

4

Создано по мотивам фильма "Первому игроку приготовиться"

Ответить

Анна K

2

А нам такое будущее точно нужно? У меня бегут мурашки от глобальных планов по цифровизации жизни.

Ответить

new_comment

Анна
1

Да разве это будущее? В соседней новости Маск обещает через год подключить мозг напрямую к компьютеру. Вот это действительно следующий шаг в эволюции.

Ответить

John Carter

Анна
0

Прогноз - дело неблагодарное. Не взлетит такое. 

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Виталий Маклагин

2

Технология прикольная 😅Но очень сомнительная в развитии человечества 😢

Ответить

Syzygy

2

Для начала Facebook надо хотя бы научиться снимать ролики в 1080p. И только потом - говорить умные слова вроде VR и AR.

Ответить

Valera Rybakoff

1

Скевоморфизм на максималках.

Ответить

Алейченко Сергей

1

Задумка крутая. Первый вопрос мощностей пк, можно ли их увеличить так будет, чтобы с 3 мониторами и ещё оперативки было в 3 раза больше и тд.
И ещё защищенности данных, а то так аватар твой кто-то использует и такую славу тебе сделают, что Интерпол по всему миру будет искать.

Ответить

Deniss Karpak

0

Научимся управлять своим синим телом

Ответить

Владислав Медведев

0

Видимо в будущем торшер из икеии останется неизменным😝

Ответить

Дмитрий Лукиенко

0

Диван, пивас и ноут. Это я возвращаю их в реальность удаленки:)

Ответить

Алексей Шишкин

0

Еще бы ахэгао протестировали

Ответить

Ivano Digital

0

я такие видики видел еще 20 лет назад

Ответить

Andre Macareno

0

А, так вот зачем им окулус и вот зачем они такие дешевые шлемы делают

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Ilya Cherevkov

0

Не будет работать

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Михаил М

–1

Видео не воспроизводится, выкидывает на лицокнигу.

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