Использование дополненной и виртуальной реальности позволит человеку получить «лучшее от двух миров», считают в компании.

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Facebook поделилась в блоге, как могла бы выглядеть удалённая работа в будущем. Компания планирует создать с помощью AR- и VR-инструментов «суперпродуктивное» рабочее место в «смешанной реальности».

Сочетая новые устройства, например, для отслеживания движений рук, с привычными устройствами типа клавиатуры и мышки, человек сможет получить «лучшее от обоих миров», считают в Facebook.

В демонстрационном видео человек в VR-шлеме использует обычную клавиатуру для вывода данных на виртуальные дисплеи и управляет ими с помощью жестов. В нижней части поля зрения пользователя заметна панель управления.

Чтобы человек мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest, которые производит компания, установлены камеры, уточняет The Verge.

Виртуальное рабочее место будет гибким и безграничным, что позволит командам и пользователям создавать рабочую среду из любой точки мира. В качестве примера Facebook приводит VR-платформу Oculus, в которой можно переключаться между несколькими экранами: например, соцсетями, видео, поисковиком.

В виртуальном пространстве коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров — они способны точно передавать эмоции обычного человека. Создавать их поможет, например, ИИ-инструмент Codec Avatars, отмечают в компании.