Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Использование дополненной и виртуальной реальности позволит человеку получить «лучшее от двух миров», считают в компании.
Facebook поделилась в блоге, как могла бы выглядеть удалённая работа в будущем. Компания планирует создать с помощью AR- и VR-инструментов «суперпродуктивное» рабочее место в «смешанной реальности».
Сочетая новые устройства, например, для отслеживания движений рук, с привычными устройствами типа клавиатуры и мышки, человек сможет получить «лучшее от обоих миров», считают в Facebook.
В демонстрационном видео человек в VR-шлеме использует обычную клавиатуру для вывода данных на виртуальные дисплеи и управляет ими с помощью жестов. В нижней части поля зрения пользователя заметна панель управления.
Чтобы человек мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest, которые производит компания, установлены камеры, уточняет The Verge.
Виртуальное рабочее место будет гибким и безграничным, что позволит командам и пользователям создавать рабочую среду из любой точки мира. В качестве примера Facebook приводит VR-платформу Oculus, в которой можно переключаться между несколькими экранами: например, соцсетями, видео, поисковиком.
В виртуальном пространстве коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров — они способны точно передавать эмоции обычного человека. Создавать их поможет, например, ИИ-инструмент Codec Avatars, отмечают в компании.
21 мая 2020 года на онлайн-совещании с сотрудниками глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в течение 5-10 лет планирует перевести половину штата компании на «удалёнку». Это, в частности, поможет привлечь в компанию новых талантливых сотрудников, которые не хотели переезжать в крупный город из-за работы, рассказал Цукерберг.
Я все жду момента, когда можно будет выбирать себе ведущего передачи (новости).
Например, чтобы новости по России24 вёл какой-нибудь смешарик. Тогда, это хотя бы воспринималось логично.
Время 3 ночи, сижу и ржу. Ты просто Лавину креативной паузы сделал. - Копатыч и Лосяш ведут ток шоу) Нюша-красотка рассказывает новости, а Бараш - спецкорр полит-сюжетов) На втором канале команда Вини-пуха рассказывает за шуобиз. Ёжик ведёт журналистикое расследоваеие. А ещё есть Лунтик со своей командой) Заяк и Волк путешествуют по миру и рассказывают про разные страны. Новости снова в топ, прайм-тайм забит рекламой под завязку)
даже пить не надо ничего и так вставлять будет 😆...
Чтобы было смешно уже сейчас - достаточно ускорить или замедлить воспроизведение их новостей Youtube.
После рабочего дня
Это уже после получаса в рифте так будет. После рабочего дня придется новые глаза вставлять.
Да не, рифт норм, по крайней мере S, сам по 40-50 минут в день в бит сейбер играю
А нам такое будущее точно нужно? У меня бегут мурашки от глобальных планов по цифровизации жизни.
Да разве это будущее? В соседней новости Маск обещает через год подключить мозг напрямую к компьютеру. Вот это действительно следующий шаг в эволюции.
Для начала Facebook надо хотя бы научиться снимать ролики в 1080p. И только потом - говорить умные слова вроде VR и AR.
Задумка крутая. Первый вопрос мощностей пк, можно ли их увеличить так будет, чтобы с 3 мониторами и ещё оперативки было в 3 раза больше и тд.
И ещё защищенности данных, а то так аватар твой кто-то использует и такую славу тебе сделают, что Интерпол по всему миру будет искать.
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