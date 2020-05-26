Для совершения звонка авторизацию нужно пройти только инициатору беседы.

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«Одноклассники» подключили возможность участия в голосовых и видеозвонках для пользователей, не зарегистрированных в соцсети. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Для звонка или групповой конференции потребуется авторизация инициатора. Остальные участники разговора смогут подключиться к беседе, перейдя по ссылке. Сервис доступен в десктопной версии и в приложениях соцсети.

"Одноклассники"

Чтобы начать звонок, пользователю нужно нажать кнопку в разделе «Сообщения», выбрать опцию добавления людей к вызову и отправить её собеседникам внутри соцсети или, например, по электронной почте. Человек, получивший ссылку, должен будет указать своё имя — тогда он сможет присоединиться к разговору как гость.

Длительность разговоров не ограничена по времени. Максимальное количество участников беседы — 100 человек, отметили в соцсети.

По данным «Одноклассников», во время пандемии количество звонков через соцсеть выросло на 39%, из них групповых — до 70% в пике. Соцсеть разрешила групповые звонки в ноябре 2019 года, сервис голосовых и видеовызовов она развивает с 2018 года.