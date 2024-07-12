Еврокомиссия заявила, что платные галочки в Х обманывают пользователей — они не доказывают подлинность профиля

А сама соцсеть нарушает закон о цифровых услугах. Если регулятор утвердит свои выводы, компании грозит штраф.Еврокомиссия заявила, что X (бывший Twitter) Илона Маска нарушает закон о цифровых услугах (DSA) в части применения «тёмных паттернов», прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.В частности, регулятору не нравится, что любой может купить галочку верификации аккаунта. Это вводит пользователей в заблуждение относительно «подлинности» аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют. Кроме того, этим пользуются злоумышленники.Это предварительные выводы Еврокомиссии: X может изучить их и ответить что-то в свою защиту. Если в итоге выводы регулятора подтвердятся, он может оштрафовать компанию на сумму в размере до 6% мирового оборота в год и выдать предписания об исправлении нарушений. О какой сумме может идти речь, сказать сложно, так как X — частная компания, отмечает The Verge.Еврокомиссар Тьерр Бретон написал в X, что раньше «синие галочки» означали надёжные источники информации, а теперь — обманывают пользователей и нарушают DSA. В X не ответили FT на запрос о комментарии.Еврокомиссия начала расследование против X в декабре 2023 года.#новости #x
было бы грустно, если бы не было так похуй
Как бы ещё до@баться до Илона 🤣🤣🤣
А не слишком ли мало всего 6% от мирового оборота? Вот 60000 рублей было бы в самый раз!
Да ну на х... , не может такого быть
...
В вк есть беспалтное подтверждение и оно работает
Оно много где есть. Просто гениальный Маск подумал что лучше продавать синие галочки за 8 баксов всем подряд, под любым ником.