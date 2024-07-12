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Таня Боброва
Соцсети

Еврокомиссия заявила, что платные галочки в Х обманывают пользователей — они не доказывают подлинность профиля

А сама соцсеть нарушает закон о цифровых услугах. Если регулятор утвердит свои выводы, компании грозит штраф.

  • Еврокомиссия заявила, что X (бывший Twitter) Илона Маска нарушает закон о цифровых услугах (DSA) в части применения «тёмных паттернов», прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.
  • В частности, регулятору не нравится, что любой может купить галочку верификации аккаунта. Это вводит пользователей в заблуждение относительно «подлинности» аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют. Кроме того, этим пользуются злоумышленники.
  • Это предварительные выводы Еврокомиссии: X может изучить их и ответить что-то в свою защиту. Если в итоге выводы регулятора подтвердятся, он может оштрафовать компанию на сумму в размере до 6% мирового оборота в год и выдать предписания об исправлении нарушений. О какой сумме может идти речь, сказать сложно, так как X — частная компания, отмечает The Verge.
  • Еврокомиссар Тьерр Бретон написал в X, что раньше «синие галочки» означали надёжные источники информации, а теперь — обманывают пользователей и нарушают DSA. В X не ответили FT на запрос о комментарии.
  • Еврокомиссия начала расследование против X в декабре 2023 года.

#новости #x

1
17
17 комментариев
Кирилл Митушин

было бы грустно, если бы не было так похуй

2
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James Bomond

Как бы ещё до@баться до Илона 🤣🤣🤣

1
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V Gradusov

А не слишком ли мало всего 6% от мирового оборота? Вот 60000 рублей было бы в самый раз!

1
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Андрей

Да ну на х... , не может такого быть

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Антон Большаков

...

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Anton Rozhkov

В вк есть беспалтное подтверждение и оно работает

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Dimitri

Оно много где есть. Просто гениальный Маск подумал что лучше продавать синие галочки за 8 баксов всем подряд, под любым ником.

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