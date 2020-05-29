Незадолго до этого основатель Facebook заявил, что соцсети не должны быть «арбитрами правды».

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Сатирические сайты The Shovel и The Chaser из Австралии решили проверить заявление Марка Цукерберга о том, что Facebook не может быть «арбитром правды», пишет Business Insider.

Сайты опубликовали шутливые истории с ложными заголовками — в одном говорится, что Марк Цукерберг умер, в другом — что он растлевает детей.

The Shovel: «Марк Цукерберг — скончался в 36 лет — говорит, что соцсети не должны делать фактчек публикаций» — The Chaser: «Соцсети не должны делать фактчек публикаций»: растлитель детей Марк Цукерберг». Business Insider

Публикация The Shovel получила 2000 реакций, 121 комментарий и 568 репостов. Публикация The Chaser собрала 8400 реакций, 650 комментариев, 6300 репостов. Обе не момент написания статьи BI не были удалены.

Соцсеть не смогла оперативно ответить на запрос BI о том, известно ли Facebook об этих публикациях, что она планирует с ними сделать и нарушают ли они её политику, связанную с дезинформацией.

Правила Facebook относительно ложных новостей делают исключения для сатиры, отмечает издание: — «Между фейковыми новостями, сатирой и мнениями очень тонкая грань. Поэтому мы не удаляем публикации, а понижаем их позиции в новостной ленте», цитирует BI.

Марк Цукерберг сделал заявление о цензуре в соцсетях 28 мая 2020 года на фоне скандала из-за фактчека публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Я убеждён, что Facebook не следует быть арбитром правды всего, что люди говорят в интернете. Я считаю, что частные компании не должны иметь на это полномочий», — рассказал он телеканалу Fox News.