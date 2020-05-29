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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Сатирические сайты Австралии выпустили ложные новости о Цукерберге: так они решили проверить, есть ли цензура в Facebook Материал редакции

Незадолго до этого основатель Facebook заявил, что соцсети не должны быть «арбитрами правды».

31 комментарий
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Сатирические сайты The Shovel и The Chaser из Австралии решили проверить заявление Марка Цукерберга о том, что Facebook не может быть «арбитром правды», пишет Business Insider.

Сайты опубликовали шутливые истории с ложными заголовками — в одном говорится, что Марк Цукерберг умер, в другом — что он растлевает детей.

The Shovel: «Марк Цукерберг — скончался в 36 лет — говорит, что соцсети не должны делать фактчек публикаций» — The Chaser: «Соцсети не должны делать фактчек публикаций»: растлитель детей Марк Цукерберг». Business Insider

Публикация The Shovel получила 2000 реакций, 121 комментарий и 568 репостов. Публикация The Chaser собрала 8400 реакций, 650 комментариев, 6300 репостов. Обе не момент написания статьи BI не были удалены.

Соцсеть не смогла оперативно ответить на запрос BI о том, известно ли Facebook об этих публикациях, что она планирует с ними сделать и нарушают ли они её политику, связанную с дезинформацией.

Правила Facebook относительно ложных новостей делают исключения для сатиры, отмечает издание: — «Между фейковыми новостями, сатирой и мнениями очень тонкая грань. Поэтому мы не удаляем публикации, а понижаем их позиции в новостной ленте», цитирует BI.

Марк Цукерберг сделал заявление о цензуре в соцсетях 28 мая 2020 года на фоне скандала из-за фактчека публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Я убеждён, что Facebook не следует быть арбитром правды всего, что люди говорят в интернете. Я считаю, что частные компании не должны иметь на это полномочий», — рассказал он телеканалу Fox News.

27 мая Twitter пометил публикации Трампа о том, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям, как нуждающиеся в проверке. Президент США обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную кампанию и позже подписал указ об ответственности соцсетей за дискриминацию пользователей платформ.

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#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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31 комментарий
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Денис Кравцов

22

Шутливые истории про смерть и растление. Во дают

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Laugh Radiant

Денис
3

Обожаю чёрный юмор.

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Konstantin Gerasimov

Laugh
–2

Шутки про смерть - для человека верующего - это уже не шутки.
А росказни про педафилию - это вообще тяжёлое обвинение во многих странах.
Это не шутки, это откровенная провокация. Прикрытая марлевой масочкой...

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Алексей Степанюк

Konstantin
2

пиздец, свободное общество вернулось в средневековье за пару лет из за моралфагов. еще и на ресурсе про стартапы и развитие технологий. остановите планету, я сойду

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Roman Polyakov

Konstantin
1

Педафелия — это к педалям филия?

Ответить

Sakari Sauso

Laugh
1

но ведь юмор, это когда смешно, а тут просто фэйковые новости

Ответить

Oner Ksor

Sakari
1

Сатирические сайты

Сатира — это не обязательно всегда смешно

Ответить

Sakari Sauso

Oner
0

это был ответ

Ответить

ivan krapivin

Денис
0

Веселые истории
Растление и труп
Веселые истории
В журнале «Жизнелюб»

Парам-парам-пам. Пааааам

Ответить

Максим Никитин

10

Но ведь он может просто засудить их как частное лицо, не удаляя ничего из Facebook 

Ответить

Igor Gorbenko

Максим
3

они могут опубликовать извенения у себя на сайте если понадобится. а через неделю написать что он женился на своём сыне. 
повторять пока не надоест

Ответить

alex twit

9

У нас было 15 юристов, две подъебки про смерть Цукерберга, семьдесят пять шуток про мохнатку, 5 монологов про ИГИЛ (запрещено на территории РФ), колонка, наполовину наполненная юмором про потогонную систему, и целое море рофлов про педофилию

Ответить

Evgeny Boyko

alex
5

Но главную ошибку мы совершили добавив закладку про ковид чеченского лидера

Ответить

Алексей Степанюк

0

по комментариям видно, на сколько российскому обществу далеко до понимания иронии. а потом удивляемся, почему у нас цензурят Южный Парк и театральные постановки

Ответить

Güero

Алексей
3

В российском обществе принято писать "насколько" слитно.

Ответить

Nikita Rogatov

Алексей
2

Обьясните мне тупому про иронию в растлевании детей?

Ответить

Даниил Орел

Алексей
2

Чому не державною? 

Ответить

Sakari Sauso

Алексей
1

ой, смотрите какой просвещённый дяденька, тяжело вам наверное, в немытой-то россии

Ответить

Timofey Abakumov

1

А они как бе не бояццо прилетевшего иска за клевету от команды юристбомберов Маркуши?

Ответить

Pavel Zakharov

1

шутливые истории

растлевает детей

шутливые)))

Ответить

Ilya Belov

1

Фейсбук мне написал "частично ложная информация" поверх картинки про выпущенных на улицы львов для контроля карантина, но не сразу, через пару дней, на подпись внимание не обратили 

Ответить

Arthur Niazyan

Ilya
1

Частично ложная, потому что львов было 499 а не 500?

Ответить

Arthur Niazyan

1

Шарли Ебдо на минималках

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Александр Свинин

0

Молодые, шутливые

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Igor Filimonov

0

(Прошу прощения, случайный комментарий, удалите)

Ответить

Сергей Щукин

0

Даже при том, что не фанат Цукера (и вообще он рептилоид, как известно))) - я бы этих ушлёпков-юмористов вдолбил в землю в судах за клевету и урон репутации. Так как темы они выбрали реально лютые

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Алексей Степанюк

Сергей
–1

давайте уж линчевать на улицах, чо вы мелочитесь?? 

Ответить

Сергей Щукин

Алексей
–1

Я такого не предлагал.
Если вы считаете линчевание допустимым или нормой, то я - нет

Ответить

Алексей Степанюк

Сергей
0

вы предложили цитирую "вдолбить в землю в судах". довольно насильственное заявление, которое по вашей же логике должно быть рассмотрено в суде. а также оскорбили редакцию независимого издания. может не будешь морали читать и жизни учить, дядя? 

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Denis Azarenko

–1

Цукерберг прочитал новость и чуть не умер от страха. Ну и шуточки у вас.

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Сергей Мазур

–1

Затролили Цукера. До этого затролили Гейтса, что многие повелись)

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