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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Незадолго до этого основатель Facebook заявил, что соцсети не должны быть «арбитрами правды».
Сатирические сайты The Shovel и The Chaser из Австралии решили проверить заявление Марка Цукерберга о том, что Facebook не может быть «арбитром правды», пишет Business Insider.
Сайты опубликовали шутливые истории с ложными заголовками — в одном говорится, что Марк Цукерберг умер, в другом — что он растлевает детей.
Публикация The Shovel получила 2000 реакций, 121 комментарий и 568 репостов. Публикация The Chaser собрала 8400 реакций, 650 комментариев, 6300 репостов. Обе не момент написания статьи BI не были удалены.
Соцсеть не смогла оперативно ответить на запрос BI о том, известно ли Facebook об этих публикациях, что она планирует с ними сделать и нарушают ли они её политику, связанную с дезинформацией.
Правила Facebook относительно ложных новостей делают исключения для сатиры, отмечает издание: — «Между фейковыми новостями, сатирой и мнениями очень тонкая грань. Поэтому мы не удаляем публикации, а понижаем их позиции в новостной ленте», цитирует BI.
Марк Цукерберг сделал заявление о цензуре в соцсетях 28 мая 2020 года на фоне скандала из-за фактчека публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter.
«Я убеждён, что Facebook не следует быть арбитром правды всего, что люди говорят в интернете. Я считаю, что частные компании не должны иметь на это полномочий», — рассказал он телеканалу Fox News.
27 мая Twitter пометил публикации Трампа о том, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям, как нуждающиеся в проверке. Президент США обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную кампанию и позже подписал указ об ответственности соцсетей за дискриминацию пользователей платформ.
Шутливые истории про смерть и растление. Во дают
Обожаю чёрный юмор.
Шутки про смерть - для человека верующего - это уже не шутки.
А росказни про педафилию - это вообще тяжёлое обвинение во многих странах.
Это не шутки, это откровенная провокация. Прикрытая марлевой масочкой...
пиздец, свободное общество вернулось в средневековье за пару лет из за моралфагов. еще и на ресурсе про стартапы и развитие технологий. остановите планету, я сойду
но ведь юмор, это когда смешно, а тут просто фэйковые новости
Веселые истории
Растление и труп
Веселые истории
В журнале «Жизнелюб»
Парам-парам-пам. Пааааам
Но ведь он может просто засудить их как частное лицо, не удаляя ничего из Facebook
они могут опубликовать извенения у себя на сайте если понадобится. а через неделю написать что он женился на своём сыне.
повторять пока не надоест
У нас было 15 юристов, две подъебки про смерть Цукерберга, семьдесят пять шуток про мохнатку, 5 монологов про ИГИЛ (запрещено на территории РФ), колонка, наполовину наполненная юмором про потогонную систему, и целое море рофлов про педофилию
Но главную ошибку мы совершили добавив закладку про ковид чеченского лидера
по комментариям видно, на сколько российскому обществу далеко до понимания иронии. а потом удивляемся, почему у нас цензурят Южный Парк и театральные постановки
ой, смотрите какой просвещённый дяденька, тяжело вам наверное, в немытой-то россии
А они как бе не бояццо прилетевшего иска за клевету от команды юристбомберов Маркуши?
Фейсбук мне написал "частично ложная информация" поверх картинки про выпущенных на улицы львов для контроля карантина, но не сразу, через пару дней, на подпись внимание не обратили
Даже при том, что не фанат Цукера (и вообще он рептилоид, как известно))) - я бы этих ушлёпков-юмористов вдолбил в землю в судах за клевету и урон репутации. Так как темы они выбрали реально лютые
давайте уж линчевать на улицах, чо вы мелочитесь??
Я такого не предлагал.
Если вы считаете линчевание допустимым или нормой, то я - нет
вы предложили цитирую "вдолбить в землю в судах". довольно насильственное заявление, которое по вашей же логике должно быть рассмотрено в суде. а также оскорбили редакцию независимого издания. может не будешь морали читать и жизни учить, дядя?
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