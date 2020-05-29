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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Twitter добавила функции сохранения черновиков и отложенных публикаций в веб-версию Материал редакции

Раньше эта опция была доступна только через сторонние сервисы.

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Пользователи Twitter смогут выбирать дату публикации и сохранять черновики твита — соцсеть расширила опции для сайта twitter.com.

Чтобы сохранить недописанный твит, нужно нажать на «Выход» в окне публикации и выбрать опцию «Сохранить». Позже его можно будет найти в «Неопубликованных твитах». Чтобы опубликовать твит позже, нужно в том же окне выбрать часовую зону, дату и время публикации.

Черновики твитов в десктопной версии и приложении пока не синхронизируются.

Соцсеть экспериментировала с новой функцией с ноября 2019 года, пишет The Verge. Раньше отложенные публикации можно было делать с помощью сторонних сервисов, например, TweetDeck или Buffer, уточняет издание.

#новость #twitter

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Дмитрий Трифонов

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только это зря всё. трамп всё равно скоро закроет эту соцсеть)) 

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Evgenii Arkhipov

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2020 на дворе – давно пора.

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