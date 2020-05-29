Чтобы сохранить недописанный твит, нужно нажать на «Выход» в окне публикации и выбрать опцию «Сохранить». Позже его можно будет найти в «Неопубликованных твитах». Чтобы опубликовать твит позже, нужно в том же окне выбрать часовую зону, дату и время публикации.