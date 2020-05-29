После конфликта с Twittter президент США хочет отменить закон, освобождающий компании от ответственности за пользовательский контент — коротко о том, к чему это может привести.

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27 мая Twitter пометил как «недостоверные» твиты президента США Дональда Трампа о том, что голосование по почте может привести к фальсификациям на выборах. Соцсеть пояснила, что публикации могут запутать избирателей.

Twitter Safety @TwitterSafety We added a label to two @realDonaldTrump Tweets about California’s vote-by-mail plans as part of our efforts to enforce our civic integrity policy. We believe those Tweets could confuse voters about what they need to do to receive a ballot and participate in the election process.

В ответ Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную кампанию и ограничении свободы слова. По его мнению, правительство должно жестоко регулировать или закрыть соцсети, если они продолжат цензурировать публикации.

28 мая Трамп подписал указ о необходимости государственного регулирования соцсетей и новых правилах модерации комментариев. Это сделано для «защиты свободы слова от одной из самых серьёзных опасностей, с которыми она столкнулась в истории Америки», заявляет президент.

Представители соцсетей считают, что указ может повлиять на цифровую экономику, помешает развитию свободного интернета, а на онлайн-площадках появится цензура.

Что постановил Трамп и как указ может повлиять на соцсети

Указ может отменить действие раздела 230 акта Communications Decency Act, по которому соцсети и технологические компании освобождались от ответственности за контент, созданный пользователями. Документ защищал компании от исков о клевете и защите чести и достоинства, а также позволял модерировать контент по своим правилам.

Согласно указу, в течение 60 дней Федеральная комиссия по связи (FCC) должна пересмотреть применение раздела 230. Торговая комиссия будет рассматривать жалобы на соцсети, если те нарушают политическую нейтральность. Для этого также будет создан специальный совет.

Если соцсеть признают предвзятой и обвинят в цензуре, она может лишиться федеральных контрактов на рекламу и маркетинг.

Раздел 230 появился после скандала с социальной платформой Prodigy, которую в середине 1990-х годов признали в суде ответственной за публикации пользователей. Акт помог вырасти Facebook и Twitter — они были защищены от юридической ответственности, отмечает CNBC.

Закон позволяет интернет-компаниям модерировать нежелательные материалы (например, террористический и порнографический контент) и при этом не нести ответственности за каждое сообщение, оставленное пользователями.

В противном случае компаниям пришлось бы проверять каждое сообщение, видео и другие материалы перед публикацией. Это резко увеличит расходы на модерацию, а публикации будут размещаться с задержкой.

Cоцсети также могут отказаться от любой модерации, но это сильно ухудшит пользовательский опыт и также вызовет негативные последствия.

Как отреагировали Facebook и Twitter

Представители Facebook и Twitter заявили, что указ Трампа может нанести ущерб цифровой экономике и интернету. Вместе с Google компании обсуждают подачу совместного иска против указа Трампа — на основании Первой поправки к Конституции США о свободе слова.

Раздел 230 защищает американские инновации и свободу выражения мнений, он опирается на демократические ценности. Попытки разрушить его в одностороннем порядке угрожают будущему онлайн-дискуссии и свободы в интернете. представители Twitter

Указ, который добавляет потенциальную ответственность за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, приведёт к наказанию компаний, которые разрешают спорные выступления, а также вынудит платформы подвергать цензуре всё, что может кого-то обидеть. Энди Стоун пресс-секретарь Facebook

Наши платформы дают возможность высказаться широкому кругу людей и организаций всех политических взглядов, предоставляя им площадку и новые способы обратиться к своей аудитории. Отмена раздела 230 нанесёт ущерб экономике США и её мировому лидерству в области свободы интернета. Рива Скиуто представитель Google

Глава Facebook Марк Цукерберг тоже высказался о цензуре в соцсетях. «Я убеждён, что Facebook не следует быть арбитром правды всего, что люди говорят в интернете. Я считаю, что частные компании не должны иметь на это полномочий», — рассказал он телеканалу Fox News.

Глава Twitter Джек Дорси также отказался считать соцсеть «арбитром правды» — по его мнению, компания должна лишь обозначать спорную информацию, а выводы будут делать пользователи.

Могут ли компании оспорить указ

Опрошенные Business Insider эксперты считают, что указ нарушает права частных компаний и приведёт к судебным спорам с Трампом. Он уже заявил, что готов отстаивать в суде свою позицию.

Однако закрыть Twitter Трамп не сможет — у него нет на это юридических полномочий, а указ — лишь способ запугать компании, пишет издание.

Также юристы считают, что у компаний есть шансы выиграть суд в случае подачи иска. Первая поправка защищает людей и компании от государственной цензуры, независимо от того, исходит она от законодательной, исполнительной или судебной власти, заявляет профессор права Клэй Калверт.

В 2019 году федеральный суд США постановил, что Трамп нарушил Первую поправку, когда забанил пользователей Twitter и лишил их возможности высказываться на публичной площадке.

Распоряжения президента к регулированию соцсетей федеральными агентствами или Конгрессом могут повлиять на работу компаний, но «никто не будет экстренно заниматься выполнением этих указаний или помогать президенту до выборов в ноябре», считает профессор права университета Ричмонда Карл Тобиас.