Благодаря Faladdin у турков отпала необходимость обращаться за личной консультацией к гадалкам. Основатель сервиса считает, что следующий шаг — международное расширение и покорение Америки.

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Сертач Ташделен — турецкий предприниматель и создатель приложения Faladdin для гадания по кофейной гуще с помощью машинного обучения. Оно предлагает индивидуальные предсказания, которые, по заявлению авторов, «сочетают глубокие навыки обучения и древние знания таких мистических дисциплин, как таро, астрология, ясновидение и чтение кофейной гущи».

Гадание по кофе — это турецкая вековая традиция: турки варят молотый кофе и «читают» оставленные на чашке следы, похожие на чернильное пятно Роршаха.

Каждый день более 1 млн пользователей сервиса загружают фотографии кофейной гущи и получают персонализированные «предсказания» в течение 15 минут — 700 тысяч на турецком, 200 тысяч на арабском и 100 тысяч на английском языке.

С момента запуска в начале 2017 года приложение загрузили более 20 млн раз — в основном из Турции и Персидского залива. В родной стране оно занимает первое место в Google Play в категории «Стиль жизни», опережая Tinder.

К маю 2020 года у Faladdin 5 млн активных пользователей в месяц, а выручка компании за год составила $5 млн, 60% из которых приходится на рекламу. Это в 12 раз больше, чем в 2017 году.

В 2020 году Faladdin планирует потратить на рекламу за пределами Турции $1 млн и привлечь международную аудиторию — теперь с помощью астрологии, гадании на таро и ясновидения, пишет издание Rest of World.

От Uber для гадания к сервису с базой OpenAI

Ташделену 37 лет, он научился гаданию от своей матери Бинназ — автора популярной тематической книги в Турции. Она более 30 лет управляла аптекой в Анкаре, где будущий предприниматель работал после школы, пока не ушла на пенсию.

Когда Бинназ общалась и выдавала лекарства, она готовила кофе и предсказывала клиентам судьбу — а те заявляли, что именно гадание, а не лекарства лечит их.

В начале 2000-х годов Ташделен получил работу в Ernst&Young, его отправили в Дубай как консультанта. В 23 года он начал работать в Armani, но задумывался о собственном бизнесе.

Однажды его коллега, прочитав книгу Бинназ, в разговоре с Ташделеном заявил, что прямо сейчас хотел бы получить от неё предсказание. Тот отправил по почте фотографии чашки коллеги, через несколько минут получил ответ и понял, что нашёл свой бизнес.

Он создал блог Бинназ на WordPress, чтобы она могла зарабатывать на пенсии, гадая на фотографиях кофейной гущи. Первый месяц пользователи получали предсказания бесплатно, затем Ташделен подключил монетизацию. В 2012 году он полностью переключился на развитие сервиса.

С 2010 по 2019 год «гадальная база» расширялась, а технология «уберизировалась»: число гадалок выросло до тысячи, вместо блога сначала появился полноценный сайт, а затем приложение Binnaz, которое было загружено более 2 млн раз в App Store и Google Play.

Технически гадание незаконно в Турции, а гадалки подвергаются судебным преследованиям, поэтому они в течение десятилетий могут вести бизнес скрываясь.

Это высокооплачиваемая работа — многие зарабатывают больше $478 в месяц (МРОТ в Турции), но всегда есть риск попасться полиции. Сервисы для онлайн-гадания снижают риски: гадалки работают удалённо, а зарабатывают ещё больше, пишет Rest of World.

Успех Binnaz вдохновил Ташделена на создание Falladin и с помощью машинного обучения оптимизировать получение предсказаний. Сервис распознаёт фотографии кофейной гущи, а затем отправляет сгенерированное предсказание — либо через 15 минут, либо мгновенно, если посмотреть рекламу.

На Binnaz у нас были ограничены ресурсы, так как настоящая гадалка может одновременно работать только с одним клиентом. Мы хотели что-то вроде беспилотного Uber — избавились бы от водителя и оставили только автомобиль. Сертач Ташделен

Ташделен заявляет, что Binnaz разработан своими силами и вдохновлён AlphaGo. Приложение собирает данные от пользователей, а затем генерирует предсказание по кофейной гуще из заранее созданных интерпретаций. Данные для обучения были созданы командой из 30 человек — среди них психологи, драматурги, редакторы, маркетологи.

Изначально ИИ был провалом: клиенты получали односложные и ломаные предложения вида «Чайка летит. Кошка мурлычет. Это тетрадка», а интерпретации были скучными. В 2019 году Ташделен начал передавать предсказания в OpenAI, лабораторию по разработке искусственного интеллекта, чтобы сделать тексты более осмысленными.

Он утверждает, что технология заметно улучшилась и накопила более 6000 полноценных предсказаний на «человеческом» языке, а точность предсказаний достигла 99%.

Почему Faladdin стал популярен

Популярность Faladdin Ташделен связывает с особенностями рынка:

Стоимость очного гадания выше, чем в приложении, и такая услуга требует больше времени.

Часть гадалок копит деньги и уходит в «бессрочный отпуск».



У популярных гадалок скапливается очередь на услуги, что вызывает отток клиентов.



Большинство миллениалов предпочитают письменное общение личным встречам и хотят избежать неловкости, получая предсказания текстом.

Тем не менее турки часто относятся к оракулам как к друзьям и полагаются на их «человеческую связь», которую не смогут обеспечить алгоритмы, отмечает основатель Faladdin. Но он настаивает, что пользователям не нужно выбирать между сервисом и личными встречами — как и в случае с медитациями, ничего не мешает чередовать их.

«Алгоритм человечества несложен»

После получения популярности в Турции Ташделен надеется расширить аудиторию на Западе — но адаптировать турецкий сервис для американцев сложно из-за культурных особенностей, так как чтение по кофе может выглядеть глупо.

Временное решение — перевести предсказания в астрологию, так как «для Falladin это одно и то же», признаётся Ташделен.

Раньше мы говорили, что в вашей чашке дерево, что указывает на финансовые трудности. Теперь мы скажем: у вас финансовые трудности из-за ретроградного Меркурия. Сертач Ташделен

Он признаёт, что методы гадания не связаны с наукой, но сравнивает Faladdin с сервисом генетических тестов 23andMe — по его словам, это смесь науки и развлечения.

В разговоре с Rest of World Ташделен не ответил на вопрос, гадал ли он, чтобы предсказать будущее Faladdin. Но заявил, что предвидел рост курса доллара во время финансового кризиса 2008 года, несмотря на заявления экономистов.

Мой банкир тогда спросил, как я предсказал рост курса. Я ответил, что просто почувствовал его. Прогнозы Goldman Sachs не работают — в будущем просто спросите меня вместо этого. Сертач Ташделен

Из-за высокой точности прогнозов Faladdin некоторые пользователи стали обвинять в нарушении конфиденциальности, например, считая, что приложение читает переписки iMessage и анализирует фотографии.

Но пользователи сервиса достаточно безразличны к этому, пишет Rest of World. Например, 24-летний фармацевт Бурку Айдогду заявила, что удалит Faladdin, только если слежка за пользователи будет полноценно доказана.

Её также не особо смущает, что чтением по кофе занимается ИИ: «Пусть это и убивает магию, но пока сервис предсказывает, что происходит в моей жизни, я не думаю, что это имеет значение».

Ташделен отрицает, что сервис шпионит за пользователями — всё, что он собирает, это возраст, пол, должность и статус отношений. По его словам, по этим данным несложно экстраполировать возможные события.