Пользователи смогут оставить в своей хронике только то, что хотят показать другим.
- Facebook добавила функцию управления личной информацией — она позволит архивировать или удалять отдельные публикации или группы.
- Если пользователь хочет скрыть публикацию от других, он сможет добавить её в архив. Чтобы удалить, нужно перенести публикацию в корзину — там она будет храниться 30 дней, а потом будет удалена.
- Чтобы архивировать или удалить несколько публикаций, можно использовать фильтр — публикации за конкретную дату, конкретного типа (текст, фото, видео), с упоминанием какого-либо человека.
- Функция доступна в мобильной версии, а позже будет подключена в Facebook Lite и на сайте.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
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"date": "Tue, 02 Jun 2020 22:47:26 +0300",
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Laugh Radiant
Фейсбук второй день презентует функции, которые у него и так уже есть.
Что происходит?
Влад Ижевский
Экономят на модераторах.