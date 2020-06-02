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Галина Мубаракшина
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Facebook разрешила пользователям скрывать старые публикации — по одной и группами Материал редакции

Пользователи смогут оставить в своей хронике только то, что хотят показать другим.

  • Facebook добавила функцию управления личной информацией — она позволит архивировать или удалять отдельные публикации или группы.
  • Если пользователь хочет скрыть публикацию от других, он сможет добавить её в архив. Чтобы удалить, нужно перенести публикацию в корзину — там она будет храниться 30 дней, а потом будет удалена.
  • Чтобы архивировать или удалить несколько публикаций, можно использовать фильтр — публикации за конкретную дату, конкретного типа (текст, фото, видео), с упоминанием какого-либо человека.
  • Функция доступна в мобильной версии, а позже будет подключена в Facebook Lite и на сайте.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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Laugh Radiant

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Фейсбук второй день презентует функции, которые у него и так уже есть.
Что происходит?

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Влад Ижевский

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Экономят на модераторах. 

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