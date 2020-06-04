Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Пока создавать видео могут только приглашённые авторы, но в ближайшее время соцсеть обещает добавить такую возможность для всех.
Команда «ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Он станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе приложения соцсети.
Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Сервис поддерживает технологии дополненной реальности и управление жестами — сейчас платформа уже распознаёт более десяти жестов. Например, так пользователь может начать и остановить запись, сделать скриншот видео и так далее.
Ролики можно отправлять друзьям, репостить на свою страницу или в сообщество, добавлять видео в закладки и комментировать их.
На старте пользователи смогут только смотреть видео, сделанные приглашёнными авторами — Павлом Волей, Екатериной Варнавой, Евгением Куликом и другими. Однако в течение нескольких недель возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей, добавили в компании.
С помощью «Клипов» пользователи смогут рассказать о своём творчестве широкой аудитории, считают во «ВКонтакте». Соцсеть не планирует препятствовать рекламным интеграциям авторов и думает над другими инструментами монетизации для них. Однако говорить об использовании «Клипов» брендами пока рано, добавили в компании.
С 2016 года «ВКонтакте» развивает «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. В отличие от этого формата «Клипы» рассчитаны на создание полупрофессионального контента с помощью простых инструментов, пояснили в соцсети. Кроме того, это бесконечная лента видео тогда как просмотр «Историй» может быть ограничен.
Мэйлу.ру.
«Ctrl+c & Ctrl+v»
Не то что фейсбук, который изобрел сторис, маски, геофильтры, QR коды для аватарки, и поработил мир своим Lasso.
Вконтакте офк мусор, но было бы круто увидеть там что-нибудь уникальное.
(не короткие видео)
Make VK great again!
Ну людей в нём, всеравно много сидит, правда в основном из-за того, что в нём все зареганы, и если создаётся какая то беседа, то очень часто в нём
Ещё более не модных звёзд среди молодежи можно было пригласить? Они серьезно Павлом Волей и Варнавой (прости господи) хотят школоту туда переманить? Это просто обречено на провал
Там просто СМО дикий фанат камеди клаба, что вы хотите. Даже их официальный паблик был изначально создан им и после передан ТНТ :D
Похоже до всех уже дошло, что минутные видео самый удачный формат для потребления контента.
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