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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис коротких видео — с управлением съёмкой с помощью жестов Материал редакции

Пока создавать видео могут только приглашённые авторы, но в ближайшее время соцсеть обещает добавить такую возможность для всех.

20 комментариев
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Команда «ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Он станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе приложения соцсети.

«Клипы» «ВКонтакте»

Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Сервис поддерживает технологии дополненной реальности и управление жестами — сейчас платформа уже распознаёт более десяти жестов. Например, так пользователь может начать и остановить запись, сделать скриншот видео и так далее.

Ролики можно отправлять друзьям, репостить на свою страницу или в сообщество, добавлять видео в закладки и комментировать их.

На старте пользователи смогут только смотреть видео, сделанные приглашёнными авторами — Павлом Волей, Екатериной Варнавой, Евгением Куликом и другими. Однако в течение нескольких недель возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей, добавили в компании.

Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами.

Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. В итоге с инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами.

Марина Краснова
директор по продукту, руководитель контентной платформы «ВКонтакте»

С помощью «Клипов» пользователи смогут рассказать о своём творчестве широкой аудитории, считают во «ВКонтакте». Соцсеть не планирует препятствовать рекламным интеграциям авторов и думает над другими инструментами монетизации для них. Однако говорить об использовании «Клипов» брендами пока рано, добавили в компании.

С 2016 года «ВКонтакте» развивает «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. В отличие от этого формата «Клипы» рассчитаны на создание полупрофессионального контента с помощью простых инструментов, пояснили в соцсети. Кроме того, это бесконечная лента видео тогда как просмотр «Историй» может быть ограничен.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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20 комментариев
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Ruslan Fatikhov

21

Мэйлу.ру.

«Ctrl+c & Ctrl+v»

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Konstantin Kanin

Ruslan
7

Не то что фейсбук, который изобрел сторис, маски, геофильтры, QR коды для аватарки, и поработил мир своим Lasso.

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911

Ruslan
5

причем убого, с кучей рекламы итд)

Помните хотели скопировать инстаграм? Сделали Snapster(даже название подрезали у снапчата)
и в это время в вк ссылки на Инстаграм стали не кликабельными!)
В общем, там же будет и это приложение совсем скоро (на свалке)

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Dima Malyshev

Ruslan
0

давно на ya.ru заходил?))

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Михаил М

Ruslan
–1

Как и сам тикток, полная копия мьюзикли, ничего сами не могут придумать, хорошо хоть деньги им отстегнули.

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Igor

10

А все уже все надо было раньше

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Tonny Gun

6

Вконтакте офк мусор, но было бы круто увидеть там что-нибудь уникальное.
(не короткие видео)
Make VK great again!

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Никита Крайнев

Tonny
0

Ну людей в нём, всеравно много сидит, правда в основном из-за того, что в нём все зареганы, и если создаётся какая то беседа, то очень часто в нём

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Олег Михайлов

Никита
0

Всё лучше чем Facebook

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Leonid Sobchenko

Tonny
0

нужно просто вернуть стену:)

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Николай Чеботарев

1

Тезисно

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kav

1

Какие же они медленные

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Султан Таишев

0

Ну попрет, как и другие проекты (нет)

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Stanislav

0

Ещё более не модных звёзд среди молодежи можно было пригласить? Они серьезно Павлом Волей и Варнавой (прости господи) хотят школоту туда переманить? Это просто обречено на провал

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Zebediah Killgrave

Stanislav
0

Там просто СМО дикий фанат камеди клаба, что вы хотите. Даже их официальный паблик был изначально создан им и после передан ТНТ :D

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Михаил М

Stanislav
0

Ну в тиктоке щас в реках Киркоров. Олдскул ещё могёт. А всяких моргенштернов даже школота зашкваром считает.

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Ilya Brin

0

Snapster v2

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Даниил Слесарчук

0

Народ любит раковый контент. У ВК все получится!

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Михаил М

0

Похоже до всех уже дошло, что минутные видео самый удачный формат для потребления контента.

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Николай Шелопугин

0

Почему делают они, а стыдно мне?

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