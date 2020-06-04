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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила сервис коротких видео «Клипы» с управлением съёмкой с помощью жестов Материал редакции

Пока создавать видео в духе TikTok могут только приглашённые авторы, но в ближайшее время соцсеть обещает добавить такую возможность для всех.

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Команда «ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео «Клипы», рассказали vc.ru в компании. Он станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе приложения соцсети.

Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Сервис поддерживает технологии дополненной реальности и управление жестами — сейчас платформа уже распознаёт более десяти жестов. Например, так пользователь может начать и остановить запись, сделать скриншот видео и так далее.

Ролики можно отправлять друзьям, репостить на свою страницу или в сообщество, добавлять видео в закладки и комментировать их.

«Клипы» «ВКонтакте»

На старте пользователи смогут только смотреть видео, сделанные приглашёнными авторами — Павлом Волей, Екатериной Варнавой, Евгением Куликом и другими. Однако в течение нескольких недель возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей, добавили в компании.

Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами.

Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. В итоге с инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами.

Марина Краснова
директор по продукту, руководитель контентной платформы «ВКонтакте»

С помощью «Клипов» пользователи смогут рассказать о своём творчестве широкой аудитории, считают во «ВКонтакте». Соцсеть не планирует препятствовать рекламным интеграциям авторов и думает над другими инструментами монетизации для них. Однако говорить об использовании «Клипов» брендами пока рано, добавили в компании.

С 2016 года «ВКонтакте» развивает «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. В отличие от этого формата «Клипы» рассчитаны на создание полупрофессионального контента с помощью простых инструментов, пояснили в соцсети. Кроме того, это бесконечная лента видео тогда как просмотр «Историй» может быть ограничен.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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Ruslan Fatikhov

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Мэйлу.ру.

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Султан Таишев

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Ну попрет, как и другие проекты (нет)

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