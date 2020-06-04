По результатам тестирования Facebook примет решение о масштабировании проекта.

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Facebook тестирует новые инструменты для малого и среднего бизнеса, которые позволят компаниям делать почтовую рассылку непосредственно через соцсеть. Об этом сообщает Adweek со ссылкой на компанию.

Компании смогут добавлять электронные адреса для рассылки по отдельности или загружать список из файла, а затем создавать письмо с помощью «простых в использовании» инструментов, отправлять их через Facebook и отслеживать результат.

Adweek

Adweek

Adweek