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Соцсети
Лиана Липанова
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Facebook начала тестировать инструменты для почтовых рассылок через соцсеть для малого бизнеса Материал редакции

По результатам тестирования Facebook примет решение о масштабировании проекта.

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Facebook тестирует новые инструменты для малого и среднего бизнеса, которые позволят компаниям делать почтовую рассылку непосредственно через соцсеть. Об этом сообщает Adweek со ссылкой на компанию.

Компании смогут добавлять электронные адреса для рассылки по отдельности или загружать список из файла, а затем создавать письмо с помощью «простых в использовании» инструментов, отправлять их через Facebook и отслеживать результат.

Adweek
Adweek
Adweek

Пока соцсеть тестирует инструменты на ограниченном количестве компаний, которые могут получить доступ через вкладку Marketing Emails в папке Inbox на своих страницах. По результатам тестирования Facebook примет решение о масштабировании проекта.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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