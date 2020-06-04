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Татьяна Боброва
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Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России Материал редакции

По данным Mediascope, во второй половине 2019 года у мессендежера было 20,2 млн российских пользователей в месяц.

  • Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджером в России пользуются 30 млн человек.
  • Во второй половине 2019 года у мессендежера было 20,2 млн российских пользователей старше 12 лет в месяц, сообщал Mediascope. На первом месте по аудитории был WhatsApp с 66,7 млн пользователей, на втором — Viber с 36 млн.
  • В апреле 2020 года Дуров говорил, что всего Telegram пользуются 400 млн человек ежемесячно. За год аудитория выросла на 100 млн пользователей.

#новость #telegram

Татьяна Боброва
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69 комментариев
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Konstantin_Andreevich

5

У меня стоит телеграм, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в вотсапе. Вот такие мы 30 миллионов пользователей.

Ответить

Igor Kachura

Konstantin_Andr…
13

У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.

Ответить

Руслан Газизов

Konstantin_Andr…
3

У меня вотсап только с моими родителями общаться и с группой родителей в саду. Для всего остального телега ван лав

Ответить

Nikolay Werner

Руслан
2

А я и маму в телегу перетащил, ей нравится)

Ответить

Nikolay Werner

Konstantin_Andr…
0

У меня не стоит вотсап и все кому надо со мной переписываться делают это в телеге)

Ответить

Макс Тор

–41

Он все языком чешет. А сделать хоть какую то внятную поддержку для пользователей не в состоянии. Два месяца игнорируют в так называемой поддержке 

Ответить

Евгений Кислов

Макс
18

Читай, что там об этой поддержке написано! Телега - это полностью бесплатный мессенджер... поддержка там вся волонтерская

Ответить

Макс Тор

Евгений
0

А при чем здесь бесплатность? Мне ни за что заблокировали из поиска канал который я вел 5 лет и не отвечают. Мне легче от того, что там все бесплатно и работают волонтеры, которых на деле нет?

Ответить

Евгений Кислов

Макс
12

Рассказывай историю полностью. А то на блок могут многие жаловаться, и те, кто порнуху там постил.. Знаешь сколько здесь таких как ты могут написать, что им поддержка не отвечает?

Ответить

Michael Petrov

Макс
5

а вот кстати и монетизация нарисовалась! платные аккаунты для каналов с нормальной техподдержкой.

Ответить

Макс Тор

Michael
0

Можно официальную ссылку на новость?

Ответить

Michael Petrov

Макс
1

не. я в смысле, что на вашем примере, можно начинать тестировать спрос на услугу для "юриков". Воют же, что мессенжерам нужна монетизация какая то. Вот и вариант, как у линуксов и подобных контор.

Ответить

Макс Тор

Michael
1

Понял. Почему бы и нет, на безрыбье и рак как говорится

Ответить

Myroslav Dosiak

Michael
0

нормальная монетизация - это выкупить 51% говнокоина, который торгуется на биржах и заинтегрить с телегой.

Ответить

Konstantin Kanin

Макс
1

А что публиковалось на канале?

Ответить

Макс Тор

Konstantin
–4

С публикациями было все впорядке, мне конкурент наглал ботов арабов, которых я сразу удалил. Но ведь телеграмму на это плевать. Они просто игнорируют. Хотя каналу 5 лет, а не какой то месяц или пол года и безупречная репутация

Ответить

Konstantin Kanin

Макс
0

Так что за контент ты публиковал?

Ответить

Макс Тор

Konstan…
–1

А от того, что я напишу какой контент я публиковал,  ты мне поможешь? Или это вопрос, просто так, чтобы споросить?

Ответить

Anton Matrosov

Макс
0

Закладки и ножи финка нквд

Ответить

Denis Bystruev

Макс
0

В 2018 году волонтёрам Telegram сообщения сыпались каждые 5 секунд, думаю, сейчас всё ещё хуже. Помочь возможно долям процента, как в сериале «Чудотворцы» (Miracle Workers). Если вам сразу не ответили, то уже никогда не ответят.

Лайфхак: зарегистрируйтесь в качестве волонтёра Telegram. Это займёт месяц, сложно, но возможно:

https://spark.ru/startup/tgbusiness/blog/35184/kak-stat-chlenom-ofitsialnoj-sluzhbi-podderzhki-v-telegram

Ответить

Макс Тор

Denis
0

Я писал даже не волонтерам. А на почту abuse@telegram.org, где им явно сыпется не каждые 5 секунд. 

Ответить

Michael Smith

Denis
0

Лайфхак: зарегистрируйтесь в качестве волонтёра Telegram. Это займёт месяц, сложно, но возможно:

и волонтер сможет решить вопрос по заяке которая к нему не приходила?

Ответить

Denis Bystruev

Michael
0

В статье на Spark выше волонтёр пишет, что некоторые писали ему напрямую. Из контекста я понял, что он может с этими заявками разбираться.

Ответить

Michael Smith

Denis
0

Писать могли, вопрос мог ли он что-то решать )

Я когда писал на официальный контакты поддержки насчет канала, то мне отвечали, что они не сотрудники, а волонтеры и не могут посмотреть инфу и помочь.

Ответить

Andrew Ataman

Макс
2

400 млн активных юзеров. Ты себе представляешь какой нужен штат техподдержки, чтобы удовлетворить всё их запросы?

Ответить

Viacheslav Semenchuk

Andrew
2

а самое главное для чего из удовлетворять, если все и так пользуются =)

Ответить

Татьяна Липовец

Макс
2

а какая поддержка вам нужна? что можно было сделать такого, что бы просить поддержку? Бред полнейший))  Телеграмм очень удобный мессенджер, и в России им очень много людей пользуется, и плевать на запрет, как то так я считаю)

Ответить

Igor Kiselev

5

Я думаю Telegram сменит WhatsApp и Viber, только со сменой поколений)

Ответить

Mihael Isaev

Igor
3

К тому времени появятся еще мессенджеры и телега тихонько умрет

Ответить

Michael Petrov

Mihael
2

Больше мессенджеров богу месседжеров! Мэйлсру, яндекс и сбер их будут продолжать пучками клепать, но умрут скорее они.

Ответить

Mihael Isaev

Michael
0

Круговорот мессенджеров будет вечным и завтра сделает какой-нибудь Вася или Мухамед или еще кто-то новый классный мессенджер и все остальные станут неинтересным старьем, как сейчас какая-нибудь аська.

Ответить

Михаил М

Igor
0

Больше сервисов для старшего поколения, как например, бот флибусты, будет больше людей разных возрастов. Зумеры тоже не очень-то и сидят в телеге.

Ответить

Phil Balita

Михаил
1

А где сидят зумеры?

Ответить

Кирилл Макеев

Phil
2

в тик-токе же, бумер

Ответить

Phil Balita

Кирилл
3

давно тик-ток стал мессенджером ? 

Ответить

Кирилл Макеев

Phil
4

месседжи можно слать - значит мессенджер

в Чечне вон главный мессенджер это инстаграм

Ответить

Kelerius

Кирилл
0

Не только,у нас на Юге тоже все шлют друг другу в директ. сначала даже не понимал,что это за директ. Пока не узнал,что это лички в Инсте

Ответить

Михаил М

Phil
0

Удивишься, но многие шольники сидят в дискорде.

Ответить

Yury Kotov

2

Телеграм станет самым большим в России, надо людей постарше на него переводить как то

Ответить

Штуки из труб

Yury
1

Никогда не станет. Вотсап ему не опередить. Это как Макдоналдс - такого лидера нереально обогнать.

Ответить

Михаил М

Штуки
0

Если создаст киллер фичу какую-нибудь, то запросто. Но это вряд-ли, больно медленно в телеграмме изменения появляются.

Ответить

Штуки из труб

Михаил
1

Телеге бы сначала догнать по функционалу лидеров)))

Ответить

Родион Галанев

Штуки
4

Лидерам бы догнать телегу по функционалу. А телеге достаточно добавить видеозвонки.

Ответить

Антон Штадлер

Родион
0

пусть добавят, >90% пользуются мессенджерами для обычной переписки и звонков, видео в том числе. Весь остальной функционал нужен разве диджитал-тусовке. На этом массовую аудиторию не привлечь

Ответить

денис покалюкин

2

Это хорошо я люблю телеграмм и пользуюсь им постоянно

Ответить

Андрей Лебедь

денис
1

Телеграм ❤️❤️❤️❤️

Ответить

Макс Тор

–1

Мне интересно, те кто минусует мой первый пост. Вы настолько влюблены в телеграмм или просто ни разу не сталкивались с проблемой и полным игнорированием со стороны поддержки которой нет?

Ответить

Roman Kamushken

Макс
6

Да.

Ответить

Юрий Белоножкин

Макс
2

Да.

Upd: ninjaed by @Roman Kamushken 

Ответить

Tonny Gun

Макс
0

Ваша фраза "Он все языком чешет" обнуляет :) достижения объективно одного из самых ярких предпринимателей СНГ. Соответственно, если он только языком чешет, у вас всегда есть выбор НЕ создавать канал в Telegram.

Ответить

Mister Egos

Макс
0

Ваш кейс не имеет отношения к качеству мессенджера. К нему нет претензий по его прямому назначению. В телеграм прикрутили свистоперделок. И кто-то даже ими пользуется. Вы жалуетесь на одну из таких свистоперделок. Получается, что в телеграме есть плохо работающая фича, а в других месенджерах её вообще нет. Ситуация неоднозначная. Я не минусовал, но здесь не стена плача для авторов каналов. Сначала авторы идут на говно-платформу и привлекают на неё трафик, а потом жалуются что платформа слишком говно 

Ответить

Макс Тор

Mister
0

Ну так зачем тогда прикручивать эти свистоперделки и пиарить их? Делайте чистый мессенджер и вопросов не будет

Ответить

Mister Egos

Макс
0

Телеграму нужна аудитория. Авторы каналов приводят трафик. Ничего личного. Строгий расчёт)

Ответить

Nikolay Werner

Макс
0

На ютубе много видео, как кого-то "ни за что" бьют и там автор кричит: "смотрите, произвол!". Но у многих подобных роликов начало истории отсутствует, а там автор частенько прямым текстом посылает обидчиков на хуй или еще что-то в этом роде. Твоя претензия выглядит похожим образом. Есть эмоциональное обвинение и оно ничем не подтверждено.

Ответить

Ivano Digital

1

Странная ситуация. Телеграм вроде запрещен, а все рекламируют свои телегркам-каналы. Включая гос.службы и телевидущих.

Ответить

Макс Тор

Ivano
0

Его никто не запрещал. Дуров давно работает в плотной связке с гос. органами. То что вылили в СМИ на головы людям, называется пиар.

Ответить

Tonny Gun

0

В чём конкуренция между WhatsApp и Telegram? У меня вся записная книжка есть в Телеге, а переписываются все в WhatsApp. НО! Телеграмм каналы лично мне полностью заменили паблики из ВК и новостные приложения. ИМХО Телега занимает свою нишу в рынке и имеет огромный потенциал роста.
Может Павлу, как Илону, нужно пару перлов выкинуть?:)

Ответить

Mister Egos

Tonny
1

Телеграм умеет показывать общую ленту из нескольких источников? В телеграме лучшее форматирование? Почему заменил? Потому что лидеры мнений вас туда вынудили перейти?

p.s. Надеюсь этот коммент к статье из СМИ тоже написан через телеграм

Ответить

Tonny Gun

Mister
0

Не, лидеров мнений смотрю только в YouTube. Я сказал, что заменили паблики в VK, имею ввиду тематические, связанные с моей профессией или хобби. Новостные приложения допустим Mediametrics.

Ответить

Mister Egos

Tonny
1

Ясно. Я считаю что текстовый контент должен распространяться через такие каналы как RSS. Тогда платформы не будут выкручивать руки авторам. Чтение каналов в телеграме как минимум лишено комфорта

Ответить

Макс Тор

Tonny
0

Вот именно каналы это сильное направление, а Дурову на владельцев каналов наплевать, нет никакой поддержки. Любая проблема и что самое обидное, не по вине владельцев и никогда не дождешься помощи и даже банального ответа

Ответить

Алёна Погребняк

0

в москве и в петербурге.

Ответить

Denis Robigo

0

Душили их, душили... и 400млн пользователей) красота

Ответить

Юрий Коршев

0

А сколько у WhatsApp?

Ответить

Roman Kamushken

0

Это хорошая или плохая новость?

Ответить

TheProtorianez .

0

Уже не интересно, уже никому не нужно.

Ответить

Михаил М

0

Очевидно вранье, в самых популярных каналах максимум 500к подписчиков. Вот от этой цифры и надо отталкиваться.

Ответить

Рома Дмитриев

Михаил
0

не стоит думать, что большинство пользователей вообще в курсе за какие-то там каналы

Ответить

Konstantin Tyufyakin

0

30 млн пользуются телегой в РФ. А вот и фото из архива: первые пользователи

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