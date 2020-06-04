По данным Mediascope, во второй половине 2019 года у мессендежера было 20,2 млн российских пользователей в месяц.
- Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджером в России пользуются 30 млн человек.
- Во второй половине 2019 года у мессендежера было 20,2 млн российских пользователей старше 12 лет в месяц, сообщал Mediascope. На первом месте по аудитории был WhatsApp с 66,7 млн пользователей, на втором — Viber с 36 млн.
- В апреле 2020 года Дуров говорил, что всего Telegram пользуются 400 млн человек ежемесячно. За год аудитория выросла на 100 млн пользователей.
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Konstantin_Andreevich
У меня стоит телеграм, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в вотсапе. Вот такие мы 30 миллионов пользователей.
Igor KachuraKonstantin_Andr…
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Руслан ГазизовKonstantin_Andr…
У меня вотсап только с моими родителями общаться и с группой родителей в саду. Для всего остального телега ван лав
Nikolay WernerРуслан
А я и маму в телегу перетащил, ей нравится)
Nikolay WernerKonstantin_Andr…
У меня не стоит вотсап и все кому надо со мной переписываться делают это в телеге)
Макс Тор
Он все языком чешет. А сделать хоть какую то внятную поддержку для пользователей не в состоянии. Два месяца игнорируют в так называемой поддержке
Евгений КисловМакс
Читай, что там об этой поддержке написано! Телега - это полностью бесплатный мессенджер... поддержка там вся волонтерская
Макс ТорЕвгений
А при чем здесь бесплатность? Мне ни за что заблокировали из поиска канал который я вел 5 лет и не отвечают. Мне легче от того, что там все бесплатно и работают волонтеры, которых на деле нет?
Евгений КисловМакс
Рассказывай историю полностью. А то на блок могут многие жаловаться, и те, кто порнуху там постил.. Знаешь сколько здесь таких как ты могут написать, что им поддержка не отвечает?
Michael PetrovМакс
а вот кстати и монетизация нарисовалась! платные аккаунты для каналов с нормальной техподдержкой.
Макс ТорMichael
Можно официальную ссылку на новость?
Michael PetrovМакс
не. я в смысле, что на вашем примере, можно начинать тестировать спрос на услугу для "юриков". Воют же, что мессенжерам нужна монетизация какая то. Вот и вариант, как у линуксов и подобных контор.
Макс ТорMichael
Понял. Почему бы и нет, на безрыбье и рак как говорится
Myroslav DosiakMichael
нормальная монетизация - это выкупить 51% говнокоина, который торгуется на биржах и заинтегрить с телегой.
Konstantin KaninМакс
А что публиковалось на канале?
Макс ТорKonstantin
С публикациями было все впорядке, мне конкурент наглал ботов арабов, которых я сразу удалил. Но ведь телеграмму на это плевать. Они просто игнорируют. Хотя каналу 5 лет, а не какой то месяц или пол года и безупречная репутация
Konstantin KaninМакс
Так что за контент ты публиковал?
Макс ТорKonstan…
А от того, что я напишу какой контент я публиковал, ты мне поможешь? Или это вопрос, просто так, чтобы споросить?
Anton MatrosovМакс
Закладки и ножи финка нквд
Denis BystruevМакс
В 2018 году волонтёрам Telegram сообщения сыпались каждые 5 секунд, думаю, сейчас всё ещё хуже. Помочь возможно долям процента, как в сериале «Чудотворцы» (Miracle Workers). Если вам сразу не ответили, то уже никогда не ответят.
Лайфхак: зарегистрируйтесь в качестве волонтёра Telegram. Это займёт месяц, сложно, но возможно:
https://spark.ru/startup/tgbusiness/blog/35184/kak-stat-chlenom-ofitsialnoj-sluzhbi-podderzhki-v-telegram
Макс ТорDenis
Я писал даже не волонтерам. А на почту abuse@telegram.org, где им явно сыпется не каждые 5 секунд.
Michael SmithDenis
Лайфхак: зарегистрируйтесь в качестве волонтёра Telegram. Это займёт месяц, сложно, но возможно:
и волонтер сможет решить вопрос по заяке которая к нему не приходила?
Denis BystruevMichael
В статье на Spark выше волонтёр пишет, что некоторые писали ему напрямую. Из контекста я понял, что он может с этими заявками разбираться.
Michael SmithDenis
Писать могли, вопрос мог ли он что-то решать )
Я когда писал на официальный контакты поддержки насчет канала, то мне отвечали, что они не сотрудники, а волонтеры и не могут посмотреть инфу и помочь.
Andrew AtamanМакс
400 млн активных юзеров. Ты себе представляешь какой нужен штат техподдержки, чтобы удовлетворить всё их запросы?
Viacheslav SemenchukAndrew
а самое главное для чего из удовлетворять, если все и так пользуются =)
Татьяна ЛиповецМакс
а какая поддержка вам нужна? что можно было сделать такого, что бы просить поддержку? Бред полнейший)) Телеграмм очень удобный мессенджер, и в России им очень много людей пользуется, и плевать на запрет, как то так я считаю)
Igor Kiselev
Я думаю Telegram сменит WhatsApp и Viber, только со сменой поколений)
Mihael IsaevIgor
К тому времени появятся еще мессенджеры и телега тихонько умрет
Michael PetrovMihael
Больше мессенджеров богу месседжеров! Мэйлсру, яндекс и сбер их будут продолжать пучками клепать, но умрут скорее они.
Mihael IsaevMichael
Круговорот мессенджеров будет вечным и завтра сделает какой-нибудь Вася или Мухамед или еще кто-то новый классный мессенджер и все остальные станут неинтересным старьем, как сейчас какая-нибудь аська.
Михаил МIgor
Больше сервисов для старшего поколения, как например, бот флибусты, будет больше людей разных возрастов. Зумеры тоже не очень-то и сидят в телеге.
Phil BalitaМихаил
А где сидят зумеры?
Кирилл МакеевPhil
в тик-токе же, бумер
Phil BalitaКирилл
давно тик-ток стал мессенджером ?
Кирилл МакеевPhil
месседжи можно слать - значит мессенджер
в Чечне вон главный мессенджер это инстаграм
KeleriusКирилл
Не только,у нас на Юге тоже все шлют друг другу в директ. сначала даже не понимал,что это за директ. Пока не узнал,что это лички в Инсте
Михаил МPhil
Удивишься, но многие шольники сидят в дискорде.
Yury Kotov
Телеграм станет самым большим в России, надо людей постарше на него переводить как то
Штуки из трубYury
Никогда не станет. Вотсап ему не опередить. Это как Макдоналдс - такого лидера нереально обогнать.
Михаил МШтуки
Если создаст киллер фичу какую-нибудь, то запросто. Но это вряд-ли, больно медленно в телеграмме изменения появляются.
Штуки из трубМихаил
Телеге бы сначала догнать по функционалу лидеров)))
Родион ГаланевШтуки
Лидерам бы догнать телегу по функционалу. А телеге достаточно добавить видеозвонки.
Антон ШтадлерРодион
пусть добавят, >90% пользуются мессенджерами для обычной переписки и звонков, видео в том числе. Весь остальной функционал нужен разве диджитал-тусовке. На этом массовую аудиторию не привлечь
денис покалюкин
Это хорошо я люблю телеграмм и пользуюсь им постоянно
Андрей Лебедьденис
Телеграм ❤️❤️❤️❤️
Макс Тор
Мне интересно, те кто минусует мой первый пост. Вы настолько влюблены в телеграмм или просто ни разу не сталкивались с проблемой и полным игнорированием со стороны поддержки которой нет?
Roman KamushkenМакс
Да.
Юрий БелоножкинМакс
Да.
Upd: ninjaed by @Roman Kamushken
Tonny GunМакс
Ваша фраза "Он все языком чешет" обнуляет :) достижения объективно одного из самых ярких предпринимателей СНГ. Соответственно, если он только языком чешет, у вас всегда есть выбор НЕ создавать канал в Telegram.
Mister EgosМакс
Ваш кейс не имеет отношения к качеству мессенджера. К нему нет претензий по его прямому назначению. В телеграм прикрутили свистоперделок. И кто-то даже ими пользуется. Вы жалуетесь на одну из таких свистоперделок. Получается, что в телеграме есть плохо работающая фича, а в других месенджерах её вообще нет. Ситуация неоднозначная. Я не минусовал, но здесь не стена плача для авторов каналов. Сначала авторы идут на говно-платформу и привлекают на неё трафик, а потом жалуются что платформа слишком говно
Макс ТорMister
Ну так зачем тогда прикручивать эти свистоперделки и пиарить их? Делайте чистый мессенджер и вопросов не будет
Mister EgosМакс
Телеграму нужна аудитория. Авторы каналов приводят трафик. Ничего личного. Строгий расчёт)
Nikolay WernerМакс
На ютубе много видео, как кого-то "ни за что" бьют и там автор кричит: "смотрите, произвол!". Но у многих подобных роликов начало истории отсутствует, а там автор частенько прямым текстом посылает обидчиков на хуй или еще что-то в этом роде. Твоя претензия выглядит похожим образом. Есть эмоциональное обвинение и оно ничем не подтверждено.
Ivano Digital
Странная ситуация. Телеграм вроде запрещен, а все рекламируют свои телегркам-каналы. Включая гос.службы и телевидущих.
Макс ТорIvano
Его никто не запрещал. Дуров давно работает в плотной связке с гос. органами. То что вылили в СМИ на головы людям, называется пиар.
Tonny Gun
В чём конкуренция между WhatsApp и Telegram? У меня вся записная книжка есть в Телеге, а переписываются все в WhatsApp. НО! Телеграмм каналы лично мне полностью заменили паблики из ВК и новостные приложения. ИМХО Телега занимает свою нишу в рынке и имеет огромный потенциал роста.
Может Павлу, как Илону, нужно пару перлов выкинуть?:)
Mister EgosTonny
Телеграм умеет показывать общую ленту из нескольких источников? В телеграме лучшее форматирование? Почему заменил? Потому что лидеры мнений вас туда вынудили перейти?
p.s. Надеюсь этот коммент к статье из СМИ тоже написан через телеграм
Tonny GunMister
Не, лидеров мнений смотрю только в YouTube. Я сказал, что заменили паблики в VK, имею ввиду тематические, связанные с моей профессией или хобби. Новостные приложения допустим Mediametrics.
Mister EgosTonny
Ясно. Я считаю что текстовый контент должен распространяться через такие каналы как RSS. Тогда платформы не будут выкручивать руки авторам. Чтение каналов в телеграме как минимум лишено комфорта
Макс ТорTonny
Вот именно каналы это сильное направление, а Дурову на владельцев каналов наплевать, нет никакой поддержки. Любая проблема и что самое обидное, не по вине владельцев и никогда не дождешься помощи и даже банального ответа
Алёна Погребняк
в москве и в петербурге.
Denis Robigo
Душили их, душили... и 400млн пользователей) красота
Юрий Коршев
А сколько у WhatsApp?
Roman Kamushken
Это хорошая или плохая новость?
TheProtorianez .
Уже не интересно, уже никому не нужно.
Михаил М
Очевидно вранье, в самых популярных каналах максимум 500к подписчиков. Вот от этой цифры и надо отталкиваться.
Рома ДмитриевМихаил
не стоит думать, что большинство пользователей вообще в курсе за какие-то там каналы
Konstantin Tyufyakin
30 млн пользуются телегой в РФ. А вот и фото из архива: первые пользователи