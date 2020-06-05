Facebook начала помечать публикации контролируемых государствами СМИ и пообещала блокировать рекламу от таких изданий
Материал редакции
Соцсеть будет определять наличие государственного контроля исходя из структуры собственности издания, источников финансирования и других критериев.
Facebook начала помечать страницы и публикации контролируемых государствами СМИ, чтобы обеспечить пользователям большую прозрачность, заявили в компании. Такую метку уже получили страницы Russia Today и Sputnik в соцсети.
Компания планирует определять наличие государственного контроля исходя из структуры собственности издания, информации о руководстве и сотрудниках, редакционной политики и источников финансирования. Facebook составляла критерии отбора вместе с 65 экспертами в области СМИ по всему миру.
Если издание, получившее такую метку, не согласно с решением соцсети, то оно может подать апелляцию и предоставить дополнительную документацию, доказывающую её независимость.
Летом соцсеть также начнёт блокировать рекламу от государственных СМИ в США в преддверии американских выборов в ноябре 2020 года. В 2016 году компания подверглась массовой критике и обвинениям в использовании соцсети для российского вмешательства в выборы президента.