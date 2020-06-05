Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Лиана Липанова
62

Facebook начала помечать публикации контролируемых государствами СМИ и пообещала блокировать рекламу от таких изданий Материал редакции

Соцсеть будет определять наличие государственного контроля исходя из структуры собственности издания, источников финансирования и других критериев.

  • Facebook начала помечать страницы и публикации контролируемых государствами СМИ, чтобы обеспечить пользователям большую прозрачность, заявили в компании. Такую метку уже получили страницы Russia Today и Sputnik в соцсети.
  • Компания планирует определять наличие государственного контроля исходя из структуры собственности издания, информации о руководстве и сотрудниках, редакционной политики и источников финансирования. Facebook составляла критерии отбора вместе с 65 экспертами в области СМИ по всему миру.
  • Если издание, получившее такую метку, не согласно с решением соцсети, то оно может подать апелляцию и предоставить дополнительную документацию, доказывающую её независимость.
  • Летом соцсеть также начнёт блокировать рекламу от государственных СМИ в США в преддверии американских выборов в ноябре 2020 года. В 2016 году компания подверглась массовой критике и обвинениям в использовании соцсети для российского вмешательства в выборы президента.
Facebook

#новость #facebook

Лиана Липанова
+19 118
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 132135, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Jun 2020 09:31:56 +0300", "is_special": false }
Методичка про исследования
Как исследования помогают создавать крутые продукты и рекламу. Подписывайтесь
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Как сейчас работают коворкинги?
Кейс на основе Петербургского коворкинга «Ясная поляна»
1
InfoWatch
Подписан
Отписаться
Два типа ИБ-культуры. Как сориентироваться?
Среди корпоративных инфобезопасников давно существует негласное деление на два типа, которые отражают подход к безопасн…
0
JUG Ru Group
Подписан
Отписаться
Почему провести онлайн-конференцию стоит миллионы
«Чтобы устроить онлайн-мероприятие, хватит платной подписки на Zoom — на что тут ещё тратиться-то?»
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Igor Kachura
за день
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Aleksandr Umnov

Что бесит аудиторию на…

Сектор Бизнеса

Как генерировать уникальные…

Данил Семёнов

Telegram-канал «Расстрига…

Alexey Praskovin

Как правильно увольняться…

Евгений Умолинов

Два подхода к дизайн-менеджменту

Constantine…

Telegram-канал «Расстрига…

Ivan Vishnyakov

Сторис в Инстаграм: вовлечь за…

Alexandr Mashkarev

Что бесит аудиторию на…

Alexey Praskovin

Как правильно увольняться…

Alexander Verga

Как привести 18 000 целевых…

Blackrock

Telegram-канал «Расстрига…

Ivan Vishnyakov

Сторис в Инстаграм: вовлечь за…

Николай Черных

РБК: в Москве задержан глава…

Saucedo Puetz

Как правильно увольняться…

33_rublya

Облачный сервис для организации…

Sergei Toropov

FL.ru ввёл ограничение на 200…

Айдар Бариев

Новая норма: почему удалёнка…

Saucedo Puetz

Что бесит аудиторию на…

Арсений Петрович

Облачный сервис для организации…

Александр Харитонов

Что бесит аудиторию на…