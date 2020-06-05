Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Галина Мубаракшина
416

Instagram заявила, что сайты обязаны брать разрешение у фотографов на встраивание их снимков Материал редакции

Двое фотографов пожаловались в суд на нарушение авторских прав.

4 комментария
В закладки

Instagram обозначила своё отношение к авторским правам пользователей-фотографов, пишет The Verge. Компания указала, что правила использования Instagram не наделяют сайты сублицензией с правом встраивать чужие публикации.

Сайт Ars Technica со ссылкой на представителя Instagram сообщил, что третьи лица обязаны запрашивать разрешение на использование контента у правообладателей. «Они также должны убедиться в наличии лицензии у правообладателей, если лицензирование предусмотрено законом», — уточнил он.

Соцсеть дала разъяснения на фоне судебных разбирательств с участием фотографов, поясняет The Verge.

1 июня 2020 года окружной суд Нью-Йорка вынес решение в пользу фотографа Элиота Макгакена, чью публикацию встроил новостной журнал Newsweek. Однако в апреле другой судья не удовлетворил иск фотографа Стефани Синклер, чей снимок встроил развлекательный сайт Mashable. Суд решил, что публикация фотографии в открытом профиле в Instagram даёт другим право на её использование.

Соцсеть не уточнила, какая часть её правил касается встраивания публикаций, отмечает издание. Но в разделе об авторских правах указано, что пользователи сохраняют за собой право разрешать или запрещать использование собственных работ.

#новость #instagram #авторскоеправо

Галина Мубаракшина
+8474
3
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u043e\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","instagram"], "comments": 4, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 132334, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Jun 2020 22:17:37 +0300", "is_special": false }
Будущее
Generation П(ять)
Вокруг 5G, нового поколения беспроводных технологий, разворачивается по-настоящему пелевинская реальность. Базовые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Влад Ижевский

0

Все правильно. Новостные сайты паразитируют на чужом контенте, а сами перестали делать вообще что-либо. Паразиты. 

Ответить

Alexander Shibaev

Влад
0

Ну дык Инстаграм может запретить embed и тогда это будет справкдливо

Ответить

Влад Ижевский

Alexander
0

Справедливо, когда информационные сайты начнут создавать свой контент и работать над его качеством, а не копипастить чужие материалы.

Ответить

Alexander Shibaev

Влад
0

они не копипастят, а используют функционал соцсети. Если кто-то делает ретвит, то ему тоже надо права запрашивать? По факту тоже самое. Никто не мешает аккаунту в твиттере репостить интересные фотографии других аккаунтов и попутно вставлять рекламу. Это как-то очень странно выглядит.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как Тинькофф Образование для школьников перешло в онлайн
Почти 2 года мы развиваем образовательные программы для школьников Тинькофф Поколение. Занятия проходят каждую неделю в…
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Почему мы блокируем TeamViewer
Объясняем, чем опасны программы удаленного доступа
56
Сбербанк
Подписан
Отписаться
Что такое Sbergile и чем он отличается от Agile
Сбербанк работает по Agile. Точнее по Sbergile. Но даже опытные специалисты не всегда улавливают разницу, а новички воо…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Анонов
за день
Очень значит. Как раз очень русская тема: "увольняешься сам, либо уволим по статье"
Wired: финтех-стартап Revolut вынудил уйти свыше 50 сотрудников — иначе компания пригрозила их уволить
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Alexander Shibaev

Instagram заявила, что сайты…

Алексей Викторович

Суд отправил гендиректора…

Pavel Raspaev

Безумцы всех умней: как…

Denis Smirnov

Wired: финтех-стартап Revolut…

евгений аношин

Американская Nikola провела IPO…

Alexander Shibaev

Instagram заявила, что сайты…

Ренат Смольный

«Тинькофф Инвестиции» открывают…

Mark Borisov

Почему мы блокируем TeamViewer

Алексей Викторович

Глава сети фитнес-клубов World…

Pavel Raspaev

Безумцы всех умней: как…

Laugh Radiant

Почему мы блокируем TeamViewer

Agrh

Как просрать проект, когда…

kei gelfer

Глава сети фитнес-клубов World…

Serge Tikhonenko

Глава сети фитнес-клубов World…

Alexander Shibaev

Почему мы блокируем TeamViewer

Mikhail Dragunov

Как я пробую создать бизнес…

Alexandre Svergoun

Американская Nikola провела IPO…

Alexandre Svergoun

Американская Nikola провела IPO…

Alexander Shibaev

Почему мы блокируем TeamViewer

Alexander Shibaev

Честь, достоинство и спортивное…