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Двое фотографов пожаловались в суд на нарушение авторских прав.
Instagram обозначила своё отношение к авторским правам пользователей-фотографов, пишет The Verge. Компания указала, что правила использования Instagram не наделяют сайты сублицензией с правом встраивать чужие публикации.
Сайт Ars Technica со ссылкой на представителя Instagram сообщил, что третьи лица обязаны запрашивать разрешение на использование контента у правообладателей. «Они также должны убедиться в наличии лицензии у правообладателей, если лицензирование предусмотрено законом», — уточнил он.
Соцсеть дала разъяснения на фоне судебных разбирательств с участием фотографов, поясняет The Verge.
1 июня 2020 года окружной суд Нью-Йорка вынес решение в пользу фотографа Элиота Макгакена, чью публикацию встроил новостной журнал Newsweek. Однако в апреле другой судья не удовлетворил иск фотографа Стефани Синклер, чей снимок встроил развлекательный сайт Mashable. Суд решил, что публикация фотографии в открытом профиле в Instagram даёт другим право на её использование.
Соцсеть не уточнила, какая часть её правил касается встраивания публикаций, отмечает издание. Но в разделе об авторских правах указано, что пользователи сохраняют за собой право разрешать или запрещать использование собственных работ.
Все правильно. Новостные сайты паразитируют на чужом контенте, а сами перестали делать вообще что-либо. Паразиты.
Ну дык Инстаграм может запретить embed и тогда это будет справкдливо
Справедливо, когда информационные сайты начнут создавать свой контент и работать над его качеством, а не копипастить чужие материалы.
они не копипастят, а используют функционал соцсети. Если кто-то делает ретвит, то ему тоже надо права запрашивать? По факту тоже самое. Никто не мешает аккаунту в твиттере репостить интересные фотографии других аккаунтов и попутно вставлять рекламу. Это как-то очень странно выглядит.
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