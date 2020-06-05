Двое фотографов пожаловались в суд на нарушение авторских прав.

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Instagram обозначила своё отношение к авторским правам пользователей-фотографов, пишет The Verge. Компания указала, что правила использования Instagram не наделяют сайты сублицензией с правом встраивать чужие публикации.

Сайт Ars Technica со ссылкой на представителя Instagram сообщил, что третьи лица обязаны запрашивать разрешение на использование контента у правообладателей. «Они также должны убедиться в наличии лицензии у правообладателей, если лицензирование предусмотрено законом», — уточнил он.

Соцсеть дала разъяснения на фоне судебных разбирательств с участием фотографов, поясняет The Verge.

1 июня 2020 года окружной суд Нью-Йорка вынес решение в пользу фотографа Элиота Макгакена, чью публикацию встроил новостной журнал Newsweek. Однако в апреле другой судья не удовлетворил иск фотографа Стефани Синклер, чей снимок встроил развлекательный сайт Mashable. Суд решил, что публикация фотографии в открытом профиле в Instagram даёт другим право на её использование.