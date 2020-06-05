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в пользу общения при помощи мемов
Оганян ушёл на фоне протестов против расизма, в том числе на форумах Reddit.
Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян ушёл из совета директоров компании, попросив руководство заменить себя темнокожим руководителем.
Оганян также пожертвовал $1 млн на кампанию по правовому просвещению молодёжи «Знай свои права» активиста Колина Каперника. Предприниматель принял решение об уходе на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Reuters.
«Я использую свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить темнокожему сообществу — в основном, чтобы бороться с расовой враждой», — пояснил Оганян.
Незадолго до ухода Оганяна на Reddit начали делать закрытыми некоторые популярные подфорумы и блокировать публикации с критикой политики компании по отношению к разжиганию ненависти, указывает The Verge. Модераторы обвиняли Оганяна и гендиректора Стива Хаффмана в неспособности принять меры против проявлений расизма на сайте и в отдельных сообществах — например, r/The_Donald.
Правлению Reddit было непросто внести разнообразие в команду, отмечает TechCrunch. В 2015 году временный гендиректор Эллен Пао вынуждена была уйти из компании из-за критики со стороны пользователей. В 2016 году из-за внутренних конфиктов из Reddit уволились больше десятка старших сотрудников, в том числе женщин, представителей разных рас. В марте 2019 году в состав правления впервые вошла женщина — Портер Гейл.
Reddit в 2005 году основали Стив Хаффман и Алексис Оганян. Они продали его издательскому дому Condé Nast в 2006 году, но с 2015 года вернулись в штат. В 2018 году Оганян отказался от постоянной работы в Reddit, но остался в составе совета директоров.
По данным сайта на декабрь 2019 года, ежемесячная аудитория Reddit превышала 430 млн пользователей. В марте 2019 года eMarketer прогнозировал годовую выручку сайта в размере свыше $100 млн.
Почему темнокожий, а не азиат ? Попахивает расизмом так то
Коренные народы Америки недоумевают вместе с индусами.
Надо искать метиса - чтобы были индийские, индейские и африканские корни одновременно
И сделать это главным критерием при найме
«Попросил» как именно? «Да е**тесь все тут конём, за***ли, мне уже плевать как Реддит закончит, хоть негра CEO выбирайте!», в таком стиле?
1959 - А у вас негров линчуют!
2020 - А у вас негров в советы директоров назначают!
В странное время живём... Можно сказать "хочу, чтобы моё место занял темнокожий" и это прям хорошо звучит, "прогрессивные" умилятся, пустят слезу одобрения... А если сказать "хочу, чтобы моё место занял белокожий", то страшно даже подумать, что будет. Мир стал принадлежать идиотам. Позор какой-то.
У него жена - Серена Уильямс. Какой расизм?
То есть если человек менее талантлив, но темнокожий - это лучше, чем просто талантливый белый.
Не совсем так...
из этой картинки я узнал что у Украины хуй больше, чем у России. не знаю правда это в прямом или переносном смысле..
Она его загипнотизировала "служить темнокожему сообществу"
Прямо каждую ночь установку обновляет, жена же
какой-то маразм пошел с этими неграми, на том же реддите творится смертоубийство в комментариях. причем эти суки играют только в одни ворота: белым негров оскорблять нельзя, а вот неграм - белых без проблем.
Почему темнокожый а не азиат? Погодите, а почему -ый а не - ая?
Куда катится мир 🤦♂️🤦🏿♂️
Знаю одну афроазиаточку у которой папа японец, а мама черная. Мозг отказывается воспринимать сразу два этих параметра слитно. Как картинка, где надо можно разные вещи увидеть под разными углами. Могу или черную видеть, или азиатку. Может это у меня так с восприятием, потому что до 22 лет в очень расово однообразном мире жил, никто не удивится, если я так опишу российскую провинцию?
Не ну это расизм чистой воды. Тебе не похер ли, до того какого цвета кожи будет чел на твоём месте?
Модераторы обвиняли Оганяна и гендиректора Стива Хаффмана в неспособности принять меры против проявлений расизма на сайте и в отдельных сообществах — например, r/The_Donald.
Реддит и так достаточно левый. Я бы сказал максимально левый, иначе бы неугодные праваки не создавали аналоги а ля voat.co и т.д. Конечно, удобно заткнуть рот всем неугодным, что Реддит как частная компания вполне вправе делать, но без политического плюрализма это будет (уже есть) аналог нашей Госдумы, только с порнографией, котиками и мемами.
Леволиберальная помойка это точно такая же помойка, как и правая вайтпрайд помойка, и только где-то посередине между ними истина.
Мемесов с редита принёс вам
Upd* и унёс от греха
Из ветки - «как входить в хату»?
Искал саб the_donald, а их побанили походу за расизм и ксенофобию
Хм. Это получается у каждого американского зека место около параши? Вот это вот они жестко унижают арестантов!
Пришёл я вчера в банк и говорю послушайте господа, с завтрашнего дня мой кредит будет платить Бабаджайд Бараса, я хер его знает кто это, но я верю вы его найдёте, а мне пора, я ушёл.
"...служить темнокожему сообществу"
Крепкая рука у Серены. А может и не только рука.
Нормальная многоходовочка) Когда дойдёт дело до замены, то все внезапно осознают, что темнокожий претендент на должность ровно один, и по невероятному стечению обстоятельств он является корешем Оганяна)
Я смотрю нормально так местные многонациональные нацисты-большевички собрали ярдов с этой хуцпы на свою войну с европейцами. С таким капиталом можно уже начинать полноценную резню, а не просто как обычно гнобить и избивать этих отвратительных снежков.
Оганян, ты в некоторых регионах сам нифига не белый ))
А вообще странная ситуация. Это ведь тоже расизм, разве не очевидно?
Почему черный, а не женщина, или рыжеволосый?
Рыжеволосым на самом деле вообще не сахар, по крайней мере в моем детстве так было.
Все жизни важны. Полицейский беспредел он и в африке беспредел.
Троллинг. Армянский анекдот
Вообще говорить про цвет кожи это блин нонсенс.
Почему их за это не преследуют?
Почему Оганян видит в людях расу и цвет кожи, почему разделяет их?!
Кроме шуток, они сами постоянно раскручивают тему цвета блин кожи...
Да кого волнует цвет кожи... как не стыдно это упоминать... натуральный фашизм.
Почему я вижу убитого мужчину, а они видят черного??!!
Чертовы расисты, и они не понимают этого.
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