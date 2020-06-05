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Галина Мубаракшина
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Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании — он хочет, чтобы его место занял темнокожий Материал редакции

Оганян ушёл на фоне протестов против расизма, в том числе на форумах Reddit.

43 комментария
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Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян ушёл из совета директоров компании, попросив руководство заменить себя темнокожим руководителем.

Оганян также пожертвовал $1 млн на кампанию по правовому просвещению молодёжи «Знай свои права» активиста Колина Каперника. Предприниматель принял решение об уходе на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Reuters.

«Я использую свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить темнокожему сообществу — в основном, чтобы бороться с расовой враждой», — пояснил Оганян.

Незадолго до ухода Оганяна на Reddit начали делать закрытыми некоторые популярные подфорумы и блокировать публикации с критикой политики компании по отношению к разжиганию ненависти, указывает The Verge. Модераторы обвиняли Оганяна и гендиректора Стива Хаффмана в неспособности принять меры против проявлений расизма на сайте и в отдельных сообществах — например, r/The_Donald.

Правлению Reddit было непросто внести разнообразие в команду, отмечает TechCrunch. В 2015 году временный гендиректор Эллен Пао вынуждена была уйти из компании из-за критики со стороны пользователей. В 2016 году из-за внутренних конфиктов из Reddit уволились больше десятка старших сотрудников, в том числе женщин, представителей разных рас. В марте 2019 году в состав правления впервые вошла женщина — Портер Гейл.

Reddit в 2005 году основали Стив Хаффман и Алексис Оганян. Они продали его издательскому дому Condé Nast в 2006 году, но с 2015 года вернулись в штат. В 2018 году Оганян отказался от постоянной работы в Reddit, но остался в составе совета директоров.

По данным сайта на декабрь 2019 года, ежемесячная аудитория Reddit превышала 430 млн пользователей. В марте 2019 года eMarketer прогнозировал годовую выручку сайта в размере свыше $100 млн.

#новость #reddit

Галина Мубаракшина
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43 комментария
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Степан Степан

46

Почему темнокожий, а не азиат ? Попахивает расизмом так то

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Алексей Кравцов

Степан
5

Коренные народы Америки недоумевают вместе с индусами.

Ответить

Ольга Кирсанова

Алексей
2

Надо искать метиса - чтобы были индийские, индейские и африканские корни одновременно
И сделать это главным критерием при найме

Ответить

Андрей Васильев

36

Какая то Армянская схема

Ответить

Pavel Pokrovsky

25

Дурдом

Ответить

Michael Tretyak

14

«Попросил» как именно? «Да е**тесь все тут конём, за***ли, мне уже плевать как Реддит закончит, хоть негра CEO выбирайте!», в таком стиле?

Ответить

Michael Tretyak

Michael
1

1959 - А у вас негров линчуют!
2020 - А у вас негров в советы директоров назначают!

Ответить

Егор Орлов

12

В странное время живём...   Можно сказать "хочу, чтобы моё место занял темнокожий" и это прям хорошо звучит, "прогрессивные" умилятся, пустят слезу одобрения... А если сказать "хочу, чтобы моё место занял белокожий", то страшно даже подумать, что будет.  Мир стал принадлежать идиотам. Позор какой-то. 

Ответить

Alexander Evsyukov

8

У него жена - Серена Уильямс. Какой расизм?

То есть если человек менее талантлив, но темнокожий - это лучше, чем просто талантливый белый.

Ответить

lakoros

Alexander
5
Ответить

Гриша Булыжников

Alexander
0

чувак псих

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Alexander
0

Не совсем так...

Ответить

Гриша Булыжников

Vyacheslav
0

из этой картинки я узнал что у Украины хуй больше, чем у России. не знаю правда это в прямом или переносном смысле..

Ответить

Степан Разов

Alexander
–1

Ничего так, крепкая баба

Ответить

Ольга Кирсанова

Alexander
–1

Она его загипнотизировала "служить темнокожему сообществу"
Прямо каждую ночь установку обновляет, жена же

Ответить

Гриша Булыжников

6

какой-то маразм пошел с этими неграми, на том же реддите творится смертоубийство в комментариях. причем эти суки играют только в одни ворота: белым негров оскорблять нельзя, а вот неграм - белых без проблем.

Ответить

Алексис Второй

Гриша
6
Ответить

EldarToleubay

6

Почему темнокожый а не азиат? Погодите, а почему -ый а не - ая?

Куда катится мир 🤦‍♂️🤦🏿‍♂️

Ответить

Степан Разов

EldarToleubay
0

Знаю одну афроазиаточку у которой папа японец, а мама черная. Мозг отказывается воспринимать сразу два этих параметра слитно. Как картинка, где надо можно разные вещи увидеть под разными углами. Могу или черную видеть, или азиатку. Может это у меня так с восприятием, потому что до 22 лет в очень расово однообразном мире жил, никто не удивится, если я так опишу российскую провинцию?

Ответить

Магомед Шереметьев

Степан
1

Фото,плиз

Ответить

Тимур Мазукабзов

6

Не ну это расизм чистой воды. Тебе не похер ли, до того какого цвета кожи будет чел на твоём месте?

Ответить

Алексис Второй

5

 Модераторы обвиняли Оганяна и гендиректора Стива Хаффмана в неспособности принять меры против проявлений расизма на сайте и в отдельных сообществах — например, r/The_Donald.

Реддит и так достаточно левый. Я бы сказал максимально левый, иначе бы неугодные праваки не создавали аналоги а ля voat.co и т.д. Конечно, удобно заткнуть рот всем неугодным, что Реддит как частная компания вполне вправе делать, но без политического плюрализма это будет (уже есть) аналог нашей Госдумы, только с порнографией, котиками и мемами.
 
Леволиберальная помойка это точно такая же помойка, как и правая вайтпрайд помойка, и только где-то посередине между ними истина.

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Иван Вундермахер

4

Мемесов с редита принёс вам

Upd* и унёс от греха

Ответить

Дмитрий Корнеев

Иван
0

Из ветки - «как входить в хату»?

Ответить

Иван Вундермахер

Дмитрий
1

Искал саб the_donald, а их побанили походу за расизм и ксенофобию

Ответить

Степан Разов

Иван
0

Хм. Это получается у каждого американского зека место около параши? Вот это вот они жестко унижают арестантов!

Ответить

Дмитрий Корнеев

4

Пришёл я вчера в банк и говорю послушайте господа, с завтрашнего дня мой кредит будет платить Бабаджайд Бараса, я хер его знает кто это, но я верю вы его найдёте, а мне пора, я ушёл.

Ответить

Двадцать Один

3

ОГАНЯН
да он сам темнокожий)

Ответить

Григорий Догонин

2

куколд

Ответить

Магомед Шереметьев

2

Армяне— колонизаторы Африки, угнетатели негров

Ответить

Roman Polyakov

2

Фото в цвете

Ответить

Степан Разов

1

Далеко ушёл?

Ответить

Дмитрий Корнеев

1

Эффектно свалил, надо отдать должное

Ответить

Родион Галанев

1

"...служить темнокожему сообществу"
Крепкая рука у Серены. А может и не только рука.

Ответить

Андрей Дымов

0

Толерастией нынче заболеть страшнее, чем короной...

Ответить

Yosha

0

Началось 😐

Ответить

Николай Глущенко

0

Нормальная многоходовочка) Когда дойдёт дело до замены, то все внезапно осознают, что темнокожий претендент на должность ровно один, и по невероятному стечению обстоятельств он является корешем Оганяна)

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Влад Валов

0

Я смотрю нормально так местные многонациональные нацисты-большевички собрали ярдов с этой хуцпы на свою войну с европейцами. С таким капиталом можно уже начинать полноценную резню, а не просто как обычно гнобить и избивать этих отвратительных снежков.

Ответить

Ware Wow

0

Оганян, ты в некоторых регионах сам нифига не белый ))

А вообще странная ситуация. Это ведь тоже расизм, разве не очевидно?
Почему черный, а не женщина, или рыжеволосый?
Рыжеволосым на самом деле вообще не сахар, по крайней мере в моем детстве так было.

Все жизни важны. Полицейский беспредел он и в африке беспредел.

Ответить

Магомед Шереметьев

Ware
0

Троллинг. Армянский анекдот 

Ответить

Ware Wow

Магомед
0

ну вряд ли он решится на троллинг

Ответить

Ware Wow

0

Вообще говорить про цвет кожи это блин нонсенс.
Почему их за это не преследуют?
Почему Оганян видит в людях расу и цвет кожи, почему разделяет их?!
Кроме шуток, они сами постоянно раскручивают тему цвета блин кожи...
Да кого волнует цвет кожи... как не стыдно это упоминать... натуральный фашизм.
 
Почему я вижу убитого мужчину, а они видят черного??!!
Чертовы расисты, и они не понимают этого.

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Сергей Щукин

0

🤦🏻‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏿‍♂️

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