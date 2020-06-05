Оганян ушёл на фоне протестов против расизма, в том числе на форумах Reddit.

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Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян ушёл из совета директоров компании, попросив руководство заменить себя темнокожим руководителем.

Оганян также пожертвовал $1 млн на кампанию по правовому просвещению молодёжи «Знай свои права» активиста Колина Каперника. Предприниматель принял решение об уходе на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Reuters.

«Я использую свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить темнокожему сообществу — в основном, чтобы бороться с расовой враждой», — пояснил Оганян.

Незадолго до ухода Оганяна на Reddit начали делать закрытыми некоторые популярные подфорумы и блокировать публикации с критикой политики компании по отношению к разжиганию ненависти, указывает The Verge. Модераторы обвиняли Оганяна и гендиректора Стива Хаффмана в неспособности принять меры против проявлений расизма на сайте и в отдельных сообществах — например, r/The_Donald.

Правлению Reddit было непросто внести разнообразие в команду, отмечает TechCrunch. В 2015 году временный гендиректор Эллен Пао вынуждена была уйти из компании из-за критики со стороны пользователей. В 2016 году из-за внутренних конфиктов из Reddit уволились больше десятка старших сотрудников, в том числе женщин, представителей разных рас. В марте 2019 году в состав правления впервые вошла женщина — Портер Гейл.

Reddit в 2005 году основали Стив Хаффман и Алексис Оганян. Они продали его издательскому дому Condé Nast в 2006 году, но с 2015 года вернулись в штат. В 2018 году Оганян отказался от постоянной работы в Reddit, но остался в составе совета директоров.