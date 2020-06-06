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Лиана Липанова
2075

В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой Материал редакции

Чаще всего пользователи жалуются на сбой подключения и проблемы с отправкой сообщений.

Вечером, 6 июня, в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Сервисе Downdetector получил 830 жалоб на работу сервиса. Чаще всего пользователи жалуются на сбой подключения — 68%, ещё у 28% проблемы с отправкой и получением сообщений, у 2% — проблемы со входом.

Сбои наблюдаются по всему миру, но больше всего — в России и Европе.

Anna Prosvetova @meowkoteeq
Telegram сломался. Моментально стала одинокой, безработной и никому не нужной. Надо сделать какие-то выводы.
Adam Curly @adamthehusky
Anyone else's @telegram down ?

#telegramdown
☮️ @Gospod_Poseidon
Отпишитесь пожалуйста у кого тоже в стране телеграм лёг. Интересно у всех или нет.
Украина, Киев #Telegram
Kamron @kvmron
@Gospod_Poseidon В Узбекистане тоже не работает #Telegram 🤯

#новость #сбой #telegram

Лиана Липанова
+19 224
2
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25 комментариев
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Чезаре Боккамаццо

10

Никакой стабильности в этом мире

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Божена Безъязычная

Чезаре
2

В. В.

Ответить

Иван Галагаев

Божена
0

Ну это уже совсем. Он всемогущий что ли?

Ответить

Божена Безъязычная

Иван
–1

Тогда Александр Григорьевич, мой родной

Ответить

Иван Галагаев

Божена
0

Закрыл телегу в Европе? 😂

Ответить

Alexander Mikhaylov

Чезаре
0

Жаров уже успел поляну накрыть и свечи задуть 

Ответить

Alexander Mikhaylov

9

Главное теперь успеть отчитаться об "успешной" блокировке, пока обратно не заработало 

Ответить

Hecatecoin

Alexander
0

Какая блокировка. Кроме СНГ скажем так, он даром в Европе не нужен. Поэтому и жалоб нет оттуда.

Ответить

Андрей Чуяшов

4

А я-то думаю, чего не заходит...

Ответить

Christina Kretsu

3

Узнала про сбой из новостей. А ведь просто ушла готовить...

Ответить

Сергей Щукин

2

Пора на телеграф переходить

Ответить

Fleep .

2

#TelegramЖиви

Ответить

Alexander Kaloshin

1

Первым делом полез вспоминать прокси, а вон оно че Михалыч..

Ответить

Vladi Krakovetskyi

–2

Да, так и есть.. наш канал https://t.me/investstartupclub
сейчас не работает... 😔

Ответить

/ /

Vladi
1

Так у вас 14 подписчиков, судя по этому скрину, считай канал и так не работает. 

Ответить

/ /

0

Пока работает. 

Ответить

Oleg Berezan

0

Сейчас в комментарии налетят вацаберы. 😂

Ответить

Eneha

0

Пользуясь случаем: ребзя (из экологичной курилки) вы там не скучайте

Ответить

Вадим Кучернога

0

А я думаю что за проблем

Ответить

Artemiy Shlesberg

0

Хорошо vc работает, чтобы узнать о том, что ты не одинок

Ответить

Veronika May

0

У меня все отл, Телега работает

Ответить

Dornix

0

На связи Львов, пока не работает.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Я в два % попал((( грузится и не входит(((

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Sergey Ksenofontov

0

Теперь общаемся через VC, здесь

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Aleksey Lokoncev

–2

Https://topproducer.ru/r/lokoncev

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