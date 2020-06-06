Чаще всего пользователи жалуются на сбой подключения и проблемы с отправкой сообщений.
Вечером, 6 июня, в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Сервисе Downdetector получил 830 жалоб на работу сервиса. Чаще всего пользователи жалуются на сбой подключения — 68%, ещё у 28% проблемы с отправкой и получением сообщений, у 2% — проблемы со входом.
Сбои наблюдаются по всему миру, но больше всего — в России и Европе.
Чезаре Боккамаццо
Никакой стабильности в этом мире
Божена БезъязычнаяЧезаре
В. В.
Иван ГалагаевБожена
Ну это уже совсем. Он всемогущий что ли?
Божена БезъязычнаяИван
Тогда Александр Григорьевич, мой родной
Иван ГалагаевБожена
Закрыл телегу в Европе? 😂
Alexander MikhaylovЧезаре
Жаров уже успел поляну накрыть и свечи задуть
Alexander Mikhaylov
Главное теперь успеть отчитаться об "успешной" блокировке, пока обратно не заработало
HecatecoinAlexander
Какая блокировка. Кроме СНГ скажем так, он даром в Европе не нужен. Поэтому и жалоб нет оттуда.
Андрей Чуяшов
А я-то думаю, чего не заходит...
Christina Kretsu
Узнала про сбой из новостей. А ведь просто ушла готовить...
Сергей Щукин
Пора на телеграф переходить
Fleep .
#TelegramЖиви
Alexander Kaloshin
Первым делом полез вспоминать прокси, а вон оно че Михалыч..
Vladi Krakovetskyi
Да, так и есть.. наш канал https://t.me/investstartupclub
сейчас не работает... 😔
/ /Vladi
Так у вас 14 подписчиков, судя по этому скрину, считай канал и так не работает.
/ /
Пока работает.
Oleg Berezan
Сейчас в комментарии налетят вацаберы. 😂
Eneha
Пользуясь случаем: ребзя (из экологичной курилки) вы там не скучайте
Вадим Кучернога
А я думаю что за проблем
Artemiy Shlesberg
Хорошо vc работает, чтобы узнать о том, что ты не одинок
Veronika May
У меня все отл, Телега работает
Dornix
На связи Львов, пока не работает.
Ruslan Umarkhanov
Я в два % попал((( грузится и не входит(((
Sergey Ksenofontov
Теперь общаемся через VC, здесь
Aleksey Lokoncev
Https://topproducer.ru/r/lokoncev