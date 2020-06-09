Команда соцсети разработала нейросеть, которая может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд.
- «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений. Команда соцсети создала для этого нейросеть.
- Технология может расшифровать полученные и отправленные аудиозаписи длительностью до 30 секунд — это 90% всех голосовых сообщений в соцсети, говорят в компании.
- Также пользователи теперь могут находить голосовые сообщения в поиске по тексту.
- Пока функция доступна в мобильном приложении «ВКонтакте» для части пользователей, до середины июня 2020 года она появится у всех.
- В будущем соцсеть планирует добавить функцию в версию для компьютера и возможность расшифровки более длинных и пересланных сообщений.
- «ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте 2020 года. По данным компании, аудиосообщениями обмениваются 30 млн пользователей в месяц.
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Michael Tretyak
...вместе с функцией записи и автоматической передачи товарищу майору
Artyom LisovMichael
Вас самих не тянет рвать от этой фразы? ВК что-то вводит в функциях - "товарищ майор". ВК что-то редактирует в функциях - "товарищ майор". Вам что-либо услышать связанное с ВК -"товарищ майор". Понимаю, если бы это было уместно, в тему, или хотя бы смешно, но когда каждый второй в стиле собаки Павлова пихает эту фразу в совсем неуместную к этому новость, просто нервный тик начинается. Каким хером товарищ майор относится к распознаванию речи?
я АлексейArtyom
Он что, с пустого места это придумал? ВК ещё с времен правления Дурова активно записывает логи пользователей, вплоть до времени входа и выхода. А так же было заведено много дел как вы помните, за репосты в этой социальной сети, в ходе которых и вскрылось жесткое логирование пользователей.
Artyom Lisovя
Без логирования никак, и я вообще не понимаю сути обвинять ВК в делах за репосты, если проблема в правоохранительных органах (где охраняет нас оттуда только название). При текущей авторитарности в режиме ВКонтакте просто не смогли бы существовать, если бы не шли на поводу у властей, и как-никак, но бизнес терять никому не хочется, даже Усманову.
Видя абсурдность в системе госорганов, люди зачем-то обвиняют только соцсеть, но не главную проблему, когда властям наплевать на граждан, создавая образ, будто сам сайт заводил на них дела)
А насчёт логов - ваши данные уже есть везде. Если вы не нарушаете или не собираетесь нарушать закон, то на вас всем наплевать, и их могут юзать только для персонализации рекламы.
Andrew RusinasArtyom
Я думаю даже не столько "не хочется терять", сколько принципиально поебать, главное лавешка капает)
kei gelferArtyom
Можно не портить отношения и работать по сценарию итальянской забастовки, например. Но в тех делах, что были в паблике часто данные отдавались вообще без оглядки на законность
Gibrada Retaradekei
У нас не Италия, чтобы делать итальянскую забастовку.
Михаил МArtyom
Не у всех и не все данные.
Michael Tretyakя
Не просто «жёсткое логирование». Ещё со времён Дурова, имея необходимые связи и примерно 200 килобаков кэшем на руках, можно было получить на пару суток доступ к внутренней админке ВК, с возможностью просмотра любого профиля и чтения любой переписки, даже удалённой. Собственно, этой админкой и пользуются сейчас органы. Так что комменты выше, это чистая святая простота :)
Gibrada RetaradeMichael
Эм... городская байка, мягко говоря. Во-вторых никто такую дыру городить не будет. Она не стоит никаких $200К.
Lazy SnowArtyom
Если ты не знаешь, каким образом товарищ майор относится к мейл.ру, то ты счастливый человек.
ГеоргийArtyom
Просто никто не знает что он и есть товарищь майор, а все вот это вот это просто грезы навеенные шизой, сидим мы сейчас с сигаретой в зубах в подвалах лубянки и слушаем по радарам курилы и аляску
Henrik SalvatoreMichael
Вк—классный и удобный продукт, там много крутых штук, но вся эта ситуация с безопасностью пушит пользоваться вк только как референсом для фичей, не более того
Vl AlHenrik
С тех пор, как народ стали сажать турма - удалил кгбшечеку со смартфона.
Vl Al
"нейросеть, которая может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд" - На прослушку бреда даже терпения нейросети хватает только на 30 секунд.
Никита Петров
может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд.
Нейросеть после тонны прослушанных голосовух:
Ivan Kostarev
Наверное это лучший апдейт за все время существование соц сети.
Если конечно работает как надо.
Александр Котовский
Очень репрезентативные скриншоты. Вся суть среднего класса в расшифровке голосового сообщения
Михаил МАлександр
Не все сейчас носят пиджаки.
Холден Колфилд
Спасибо, теперь не буду использовать наушники лишний раз ради « да она сказала типаааа.... ой потом скажу при встрече»
Tonym dAbKoV
Теперь ждём версию нейронки, которая будет переводить "расшифровку" на человеческий язык
Mikhail ShamovTonym
В яндекс мессенджере подобная функция работает вполне нормально, всё понятно 🙂
w4th3rMikhail
кто им вообще пользуется?
Александр Кучеряев
Ну наконец-то
Михаил М
Первое, что они сделали хорошего и чего нет в дуровском телеграме. Уже подумываю вернуться обратно в вк.
Michael BurМихаил
Держись, не срывайся)
Телега в рамках полугода запилит подобное. Уверен, они следят за новинками.
ЯжПрограммист
Несколькими годами ранее компания заявляла что это нах..й никому не нужно, отклоняя фичареквесты.
Denis Bystruev
Функция крутая, полезная, классно будет, если Telegram и WhatsApp подхватят.
Правда, основные пользователи голосовых сообщений не имеют возможности их читать.
Года 3 назад забыл сумку с 20 iPad'ами в автобусе, причём не запомнил, в каком (не шучу, проводил занятия с детьми, iPad'ы были не мои). Диспетчер на конечной бросил голосовое в чат, и часа через полтора один из водителей привёз. Даже денег брать не хотел, но я всучил, конечно. Пока ждал, посмотрел как у них чат работает — ни одного текстового сообщения, всё только голосом.
Sultan Salautdinov
@Nikita Kolmogorov