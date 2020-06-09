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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений в мобильное приложение Материал редакции

Команда соцсети разработала нейросеть, которая может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд.

  • «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений. Команда соцсети создала для этого нейросеть.
  • Технология может расшифровать полученные и отправленные аудиозаписи длительностью до 30 секунд — это 90% всех голосовых сообщений в соцсети, говорят в компании.
  • Также пользователи теперь могут находить голосовые сообщения в поиске по тексту.
  • Пока функция доступна в мобильном приложении «ВКонтакте» для части пользователей, до середины июня 2020 года она появится у всех.
  • В будущем соцсеть планирует добавить функцию в версию для компьютера и возможность расшифровки более длинных и пересланных сообщений.
  • «ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте 2020 года. По данным компании, аудиосообщениями обмениваются 30 млн пользователей в месяц.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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29 комментариев
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Michael Tretyak

14

...вместе с функцией записи и автоматической передачи товарищу майору

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Artyom Lisov

Michael
21

Вас самих не тянет рвать от этой фразы? ВК что-то вводит в функциях - "товарищ майор". ВК что-то редактирует в функциях - "товарищ майор". Вам что-либо услышать связанное с ВК -"товарищ майор". Понимаю, если бы это было уместно, в тему, или хотя бы смешно, но когда каждый второй в стиле собаки Павлова пихает эту фразу в совсем неуместную к этому новость, просто нервный тик начинается. Каким хером товарищ майор относится к распознаванию речи?

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я Алексей

Artyom
1

Он что, с пустого места это придумал? ВК ещё с времен правления Дурова активно записывает логи пользователей, вплоть до времени входа и выхода. А так же было заведено много дел как вы помните, за репосты в этой социальной сети, в ходе которых и вскрылось жесткое логирование пользователей.

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Artyom Lisov

я
2

Без логирования никак, и я вообще не понимаю сути обвинять ВК в делах за репосты, если проблема в правоохранительных органах (где охраняет нас оттуда только название). При текущей авторитарности в режиме ВКонтакте просто не смогли бы существовать, если бы не шли на поводу у властей, и как-никак, но бизнес терять никому не хочется, даже Усманову.

Видя абсурдность в системе госорганов, люди зачем-то обвиняют только соцсеть, но не главную проблему, когда властям наплевать на граждан, создавая образ, будто сам сайт заводил на них дела)

А насчёт логов - ваши данные уже есть везде. Если вы не нарушаете или не собираетесь нарушать закон, то на вас всем наплевать, и их могут юзать только для персонализации рекламы.

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Andrew Rusinas

Artyom
1

Я думаю даже не столько "не хочется терять", сколько принципиально поебать, главное лавешка капает)

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kei gelfer

Artyom
0

Можно не портить отношения и работать по сценарию итальянской забастовки, например. Но в тех делах, что были в паблике часто данные отдавались вообще без оглядки на законность

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Gibrada Retarade

kei
0

У нас не Италия, чтобы делать итальянскую забастовку.

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Михаил М

Artyom
0

Не у всех и не все данные.

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Michael Tretyak

я
0

Не просто «жёсткое логирование». Ещё со времён Дурова, имея необходимые связи и примерно 200 килобаков кэшем на руках, можно было получить на пару суток доступ к внутренней админке ВК, с возможностью просмотра любого профиля и чтения любой переписки, даже удалённой. Собственно, этой админкой и пользуются сейчас органы. Так что комменты выше, это чистая святая простота :)

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Gibrada Retarade

Michael
0

Эм... городская байка, мягко говоря. Во-вторых никто такую дыру городить не будет. Она не стоит никаких $200К.

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Lazy Snow

Artyom
0

Если ты не знаешь, каким образом товарищ майор относится к мейл.ру, то ты счастливый человек.

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Георгий

Artyom
0

Просто никто не знает что он и есть товарищь майор, а все вот это вот это просто грезы навеенные шизой, сидим мы сейчас с сигаретой в зубах в подвалах лубянки и слушаем по радарам курилы и аляску

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Henrik Salvatore

Michael
6

Вк—классный и удобный продукт, там много крутых штук, но вся эта ситуация с безопасностью пушит пользоваться вк только как референсом для фичей, не более того

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Vl Al

Henrik
4

С тех пор, как народ стали сажать турма - удалил кгбшечеку со смартфона.

Ответить

Vl Al

13

"нейросеть, которая может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд" - На прослушку бреда даже терпения нейросети хватает только на 30 секунд.

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Никита Петров

6

может расшифровывать аудиозаписи длительностью до 30 секунд.

Нейросеть после тонны прослушанных голосовух:

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Ivan Kostarev

4

Наверное это лучший апдейт за все время существование соц сети.
Если конечно работает как надо.

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Александр Котовский

4

Очень репрезентативные скриншоты. Вся суть среднего класса в расшифровке голосового сообщения

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Михаил М

Александр
0

Не все сейчас носят пиджаки.

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Холден Колфилд

3

Спасибо, теперь не буду использовать наушники лишний раз ради « да она сказала типаааа.... ой потом скажу при встрече»

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Tonym dAbKoV

1

Теперь ждём версию нейронки, которая будет переводить "расшифровку" на человеческий язык

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Mikhail Shamov

Tonym
0

В яндекс мессенджере подобная функция работает вполне нормально, всё понятно 🙂

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w4th3r

Mikhail
1

кто им вообще пользуется? 

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Александр Кучеряев

1

Ну наконец-то

Ответить

Михаил М

0

Первое, что они сделали хорошего и чего нет в дуровском телеграме. Уже подумываю вернуться обратно в вк.

Ответить

Michael Bur

Михаил
1

Держись, не срывайся) 
Телега в рамках полугода запилит подобное. Уверен, они следят за новинками.

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ЯжПрограммист

0

Несколькими годами ранее компания заявляла что это нах..й никому не нужно, отклоняя фичареквесты.

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Denis Bystruev

0

Функция крутая, полезная, классно будет, если Telegram и WhatsApp подхватят.

Правда, основные пользователи голосовых сообщений не имеют возможности их читать.

Года 3 назад забыл сумку с 20 iPad'ами в автобусе, причём не запомнил, в каком (не шучу, проводил занятия с детьми, iPad'ы были не мои). Диспетчер на конечной бросил голосовое в чат, и часа через полтора один из водителей привёз. Даже денег брать не хотел, но я всучил, конечно. Пока ждал, посмотрел как у них чат работает — ни одного текстового сообщения, всё только голосом.

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Sultan Salautdinov

0

@Nikita Kolmogorov

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