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Лиана Липанова
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Facebook добавила в Messenger функцию переключения между личным и бизнес-аккаунтом Материал редакции

Раньше предпринимателям приходилось переключаться на приложение Page Manager, чтобы ответить на сообщения клиентов.

  • Facebook добавила в Messenger возможность переключения между личным и бизнес-аккаунтом. Так предприниматели смогут быстрее отвечать на сообщения клиентов, объяснили в компании.
  • Раньше предпринимателям приходилось переключаться на приложение для управления бизнес-аккаунтом Page Manager, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании.
  • Согласно опросу Hubspot, 90% клиентов считают важным оперативный ответ компании на свой вопрос в соцсетях. Особенно сейчас из-за пандемии и ограничений для бизнеса количество обращений к компаниям увеличилось, объясняет соцсеть.
  • Новая функция уже появилась в приложениях на iOS-устройствах, а в ближайшие несколько недель появится на Android.
Facebook

#новость #facebook

Лиана Липанова
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