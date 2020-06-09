Facebook добавила в Messenger функцию переключения между личным и бизнес-аккаунтом
Материал редакции
Раньше предпринимателям приходилось переключаться на приложение Page Manager, чтобы ответить на сообщения клиентов.
Facebook добавила в Messenger возможность переключения между личным и бизнес-аккаунтом. Так предприниматели смогут быстрее отвечать на сообщения клиентов, объяснили в компании.
Раньше предпринимателям приходилось переключаться на приложение для управления бизнес-аккаунтом Page Manager, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании.
Согласно опросу Hubspot, 90% клиентов считают важным оперативный ответ компании на свой вопрос в соцсетях. Особенно сейчас из-за пандемии и ограничений для бизнеса количество обращений к компаниям увеличилось, объясняет соцсеть.
Новая функция уже появилась в приложениях на iOS-устройствах, а в ближайшие несколько недель появится на Android.