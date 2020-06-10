Соцсеть направит деньги на производство видео с партнёрами, продвижение и программу монетизации для авторов.
- «ВКонтакте» инвестирует 1 млрд рублей в сервис коротких вертикальных видео «Клипы», рассказали vc.ru в компании.
- Соцсеть направит деньги на производство видео с партнёрами, продвижение всего раздела и создателей видео, а также на программу монетизации для авторов.
- «ВКонтакте» уже ведёт переговоры об эксклюзивных контрактах с авторами, киностудиями, продакшенами и ТВ-каналами — выпуске премьер и новых форматов специально для «Клипов».
- Также соцсеть разработает программу, чтобы авторы могли заработать на своих работах. Её детали пока неизвестны.
- «ВКонтакте» запустила «Клипы» в начале июня 2020 года. Пользователи могут редактировать видео, добавлять маски и эффекты, сервис также поддерживает технологии дополненной реальности и управление жестами. Пока публиковать видео могут только приглашённые авторы.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043a\u043b\u0438\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"],
"comments": 29,
"likes": 5,
"favorites": 9,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "social",
"id": 133166,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 10 Jun 2020 11:49:49 +0300",
"is_special": false }
Ilya Brin
Искусство говорящих заголовков
Николай Синицын
Это, извините, мертворожденное говно кому-то нужно при условии, что есть Тик-Ток?
Андрей ЧуриновНиколай
а если его заблокируют?
Corvus CoraxАндрей
Тогда и поисковик "спутник" станет популярным. Может тогда миллиард стоило вложить в запрещение тик тока?
Asker Askerov
Не аналог, а слизанная копия. Все-таки.
Pavel CheAsker
Так и сам vk не совсем оригинал, это генетически заложено похоже
Asker AskerovPavel
о да))) даже история начала такая же))
ЯжПрограммистAsker
Ну вы же понимаете что если бы не создавались аналоги, или копии чего-то то вы бы сейчас наверное до сих пор сидели с https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb а не каких-то других браузеров, которые как бы слизанные копии друг с друга, ведь делают одно и тоже, зачем их разрабатывали? Сам тикток тоже ничего революционно нового не привносил в этот мир. Так что что то х..ня что это...
Asker AskerovЯжПрограммист
хрен поспоришь) поставили меня в угол
Синди Катсс
музыга уже слилась тепрь видио торчки на подходе
Максим Игумнов
how to lose 1billion rubles in a few months? Just do this every night.....
Serge Tikhonenko
Тикток взлетел не на профи, коими забиты все прочие сети, а на нехитром контенте подростков, который можно было снять и в хрущобе, рядом с погрызенным молью ковром деда.
Ilya Fursa
Функционал полностью скопирован из тиктока, плюс добавлена возможность передачи данных товарищу майору.
Андрей ЧуриновIlya
майору за вредность доплачивать придется
Igor Kiselev
ВК следует заветам основателя, касаемо производства «аналогов» :)
ИгорьIgor
Ну ВК намного лучше Фейсбука. Но только наш ФСБэк - данные сливает
Василий Востриков
Как на это ответит Комитет со своим не более нужным Коубом?
Николай Шелопугин
Yuri Ahmedov
Осталось только при запуске программы на мобилках открывать страницу с Клипами и можно удалять.
Денис Пешехонов
ВК убивает себя из-за отсутствия сильного продакта, который бы понимал аудиторию и представлял, что нужно делать с соцсетью сейчас. Активность пользователей стремительно падает практически на всех уровнях, что заметно невооружённым глазом.
Ввод ТикТока в ВК это ошибка, потому что дети не придут (у них уже есть ТикТок, да и они считают ВК старпёрским), а прежняя лояльная аудитория свалит.
lakoros
НЕЕЕТ. только не это. теперь весь рунет будет завален рекламой еще одного тиктока. Который я считаю одним из самых гадких изобретений человечества. Хуже инстагарама.
Кто не знает что это, сходите посмотрите.
https://www.tiktok.com/trending?lang=ru
Denis Krivonosovlakoros
Ну людям нравится. Чего в нем такого ужасного не пойму
Green Base
Лучше бы мне отдал
Eugene Smirnov
Вот никогда не понимал: почему это стоит именно миллиард? Не два, не пол, не четверть. И ведь это ещё не окончательная цифра.
Влад БорщEugene
Тут не идет оценки, тут именно сумма, которую они выделили на развитие.
Александр Батурин
хахахахаах
Алексей Бараков
Ждем, но тяжело будет конкурировать ВК с тиктоком и инстой, так как молодежь двигатель прогресса, а ВК режет всем охваты
Mirlan Bakytbekov
Я бы посоветовал ВК инвестировать эти деньги на создание языка программирования(на русском)
Dmitry Bashkiroff
На CodeCanyon висит норм копия за 40$, мне кажется кто-то хорошо заработает 😂