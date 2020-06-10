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Соцсети
Татьяна Боброва
1703

«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд рублей в продвижение своего видеосервиса — аналога TikTok Материал редакции

Соцсеть направит деньги на производство видео с партнёрами, продвижение и программу монетизации для авторов.

  • «ВКонтакте» инвестирует 1 млрд рублей в сервис коротких вертикальных видео «Клипы», рассказали vc.ru в компании.
  • Соцсеть направит деньги на производство видео с партнёрами, продвижение всего раздела и создателей видео, а также на программу монетизации для авторов.
  • «ВКонтакте» уже ведёт переговоры об эксклюзивных контрактах с авторами, киностудиями, продакшенами и ТВ-каналами — выпуске премьер и новых форматов специально для «Клипов».
  • Также соцсеть разработает программу, чтобы авторы могли заработать на своих работах. Её детали пока неизвестны.
  • «ВКонтакте» запустила «Клипы» в начале июня 2020 года. Пользователи могут редактировать видео, добавлять маски и эффекты, сервис также поддерживает технологии дополненной реальности и управление жестами. Пока публиковать видео могут только приглашённые авторы.

#новость #клипы #вконтакте

Татьяна Боброва
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29 комментариев
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Ilya Brin

26

Искусство говорящих заголовков

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Николай Синицын

10

Это, извините, мертворожденное говно кому-то нужно при условии, что есть Тик-Ток?

Ответить

Андрей Чуринов

Николай
3

а если его заблокируют?

Ответить

Corvus Corax

Андрей
0

Тогда и поисковик "спутник" станет популярным. Может тогда миллиард стоило вложить в запрещение тик тока?

Ответить

Asker Askerov

10

Не аналог, а слизанная копия. Все-таки.

Ответить

Pavel Che

Asker
1

Так и сам vk не совсем оригинал, это генетически заложено похоже

Ответить

Asker Askerov

Pavel
0

о да))) даже история начала такая же))

Ответить

ЯжПрограммист

Asker
1

Ну вы же понимаете что если бы не создавались аналоги, или копии чего-то то вы бы сейчас наверное до сих пор сидели с https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb а не каких-то других браузеров, которые как бы слизанные копии друг с друга, ведь делают одно и тоже, зачем их разрабатывали? Сам тикток тоже ничего революционно нового не привносил в этот мир. Так что что то х..ня что это...

WorldWideWeb
WorldWideWeb — первый веб-браузер. Он был разработан в рамках проекта Европейской организации по…
ru.wikipedia.org
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Asker Askerov

ЯжПрограммист
0

хрен поспоришь) поставили меня в угол

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Синди Катсс

7

музыга уже слилась тепрь видио торчки на подходе

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Максим Игумнов

4

how to lose 1billion rubles in a few months? Just do this every night.....

Ответить

Serge Tikhonenko

4

Тикток взлетел не на профи, коими забиты  все прочие сети, а на нехитром контенте подростков, который можно было снять и в хрущобе, рядом с погрызенным молью ковром деда.

Ответить

Ilya Fursa

2

Функционал полностью скопирован из тиктока, плюс добавлена возможность передачи данных товарищу майору.

Ответить

Андрей Чуринов

Ilya
2

майору за вредность доплачивать придется

Ответить

Igor Kiselev

2

ВК следует заветам основателя, касаемо производства «аналогов» :)

Ответить

Игорь

Igor
0

Ну ВК намного лучше Фейсбука. Но только наш ФСБэк - данные сливает

Ответить

Василий Востриков

1

Как на это ответит Комитет со своим не более нужным Коубом?

Ответить

Николай Шелопугин

1
Ответить

Yuri Ahmedov

1

Осталось только при запуске программы на мобилках открывать страницу с Клипами и можно удалять. 

Ответить

Денис Пешехонов

1

ВК убивает себя из-за отсутствия сильного продакта, который бы понимал аудиторию и представлял, что нужно делать с соцсетью сейчас. Активность пользователей стремительно падает практически на всех уровнях, что заметно невооружённым глазом.

Ввод ТикТока в ВК это ошибка, потому что дети не придут (у них уже есть ТикТок, да и они считают ВК старпёрским), а прежняя лояльная аудитория свалит.

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lakoros

0

НЕЕЕТ. только не это. теперь весь рунет будет завален рекламой еще одного тиктока. Который я считаю одним из самых гадких изобретений человечества. Хуже инстагарама.
Кто не знает что это, сходите посмотрите. 
https://www.tiktok.com/trending?lang=ru

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Denis Krivonosov

lakoros
0

Ну людям нравится. Чего в нем такого ужасного не пойму

Ответить

Green Base

0

Лучше бы мне отдал

Ответить

Eugene Smirnov

0

Вот никогда не понимал: почему это стоит именно миллиард? Не два, не пол, не четверть. И ведь это ещё не окончательная цифра.

Ответить

Влад Борщ

Eugene
0

Тут не идет оценки, тут именно сумма, которую они выделили на развитие.

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Александр Батурин

0

хахахахаах

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Алексей Бараков

0

Ждем, но тяжело будет конкурировать ВК с тиктоком и инстой, так как молодежь двигатель прогресса, а ВК режет всем охваты

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Mirlan Bakytbekov

0

Я бы посоветовал ВК инвестировать эти деньги на создание языка программирования(на русском)

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Dmitry Bashkiroff

0

На CodeCanyon висит норм копия за 40$, мне кажется кто-то хорошо заработает 😂

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