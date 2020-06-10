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Лиана Липанова
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Глава Y Combinator Майкл Сейбел вошёл в совет директоров Reddit — на темнокожем кандидате настаивал сооснователь сервиса Материал редакции

Алексис Оганян ушёл из совета на фоне протестов против расизма.

Майкл Сейбел
  • В совет директоров Reddit вошёл генеральный директор и партнёр венчурного фонда Y Combinator Майкл Сейбел, сообщает The Verge.
  • Он занял место сооснователя сервиса Алексиса Оганяна, который ранее покинул совет, попросив руководство заменить себя темнокожим руководителем.
  • Сейбел — сооснователь сервиса для прямых трансляций Justin.tv (сейчас Twitch) и приложения Socialcam. Twitch, как и Reddit, получил первоначальное финансирование через Y Combinator, напоминает издание.
  • Он также был первым темнокожим партнёром Y Combinator, а затем возглавил фонд. Сейбел поддержал ряд инициатив, направленных на увеличение разнообразия среди работников в технологической отрасли, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.

#новость #reddit #ycombinator

Лиана Липанова
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0
23 комментария
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Эдуард Балагуров

15

Самому Майклу не стрёмно, что его назначили не за способности, а тупо за цвет кожи? Это же и есть расизм, не?

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Alexey Pomogaev

Эдуард
8

Это другое.

Ответить

Эдуард Балагуров

Alexey
2

Спасибо, КЭП. Теперь стало понятно.

Ответить

НeMockow

Эдуард
4

Это был рофл)

Ответить

Эдуард Балагуров

НeMockow
0

Это потому что я русский?

Ответить

Syzygy

Эдуард
0

Нет, конечно. Почему бы не воспользоваться ситуацией, если люди долбоёбы?

Ответить

Anton Matrosov

Эдуард
0

Думаю, ему вдвойне не стремно, потому что он даже и не черный особо - максимум миксованный метис.

Ответить

Leha Shum

12

Сраные гомофобы, они считают что чёрный лучше чем гей!!!

Ответить

Карл

Leha
5

black is new gay

Ответить

Эдуард Балагуров

Leha
0

Ору

Ответить

Илья Бегун

Leha
0

Это как в анекдоте про темнокожую толстую лесбиянку-феминистку, иудейку с арабскими корнями, которая вышла на улицу и оскорбилась )

Ответить

Илья Бегун

9

На темнокожем кандидате настаивал основатель сервиса.....

Эмм, а это не расизм ? Почему этот термин применим только к рассовым меньшинствам ? Вот в данном случае конкретном это выбор на ключевую позицию по признаку цвета кожи в первую очередь.
А все просто: если белому человеку не дают работу, он просто идёт и ищет другую. Если черному не дают, то они перевозбуждаются своими избыточными меланиновыми клеточками и истерически стучат ножками по полу, а ручками по столу, что их притесняют по цветовой гамме кожи. И ничего, что человек может быть просто мудак и неквалифицированный, зато же ЧЕРНЫЙ ! Да, есть исторически сложившийся расизм и остаточные ощущения от ещё недавней сегрегации, но уж совсем в крайности стали бросаться хомяки толерантные.

P.S. Интересно, а британские учёные не проводили ли исследований по корреляции между уровнем меланина и психо-эмоциональной возбудимостью ?

Ответить

Камиль Галаутдинов

Илья
1

Так они вроде давно не рассовое меньшинство. Их больше, намного больше.

Ответить

John Doe

Илья
0

Китайцы проводили, им на обвинения в расизм плевать - в среднем, азиаты интеллект + спокойствие, чёрные - более низкий интеллект  и повышенный уровень агрессии. Белые - между. 

Опять же, это средние показатели. Отклонения могут быть во всех группах.

Ответить

Джордж Харви

8

BlackTech4BlackLives

Эта программа помогает найти ближайшие точки продажи травы и отслеживает полицейских?

Ответить

Андрей Васильев

3

Он не чёрный...
Какой-то коричневый

Ответить

Sergey Redmi

Андрей
1

Недостаточно чёрный

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Расизм это есть безграмотность, быдловство! Все мы люди! Относится нужно к друг к другу по поступкам, а не по цвету кожи.
А это показуха, пиар, не совсем хорошо на мой взгляд!

Ответить

Николай Черных

Инокентий
1

Расскажи свои мысли про расизм эволюции

Ответить

Никита Алфимов

0

Нууу, латинос не темнокожий, но и не белый. Seems fair

Ответить

Иван Иванов

0

Не такой уж он и черный, я думал чернее кто-то будет. А это араб!

Ответить

Карл

0

а сооснователь сервиса стоял на коленях перед Сейбелом, когда сообщал ему это? Он должен немедленно исправить это и придти поцеловать кроссовки сейбелу

нет, я уверен, что чипы и излучение 5G все-такие делают свое дело: эта тотальная коллективная шиза приобретает уже чудовищные формы

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Yuri Ahmedov

0

"Индейцы вышли из чата"

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