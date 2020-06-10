Глава Y Combinator Майкл Сейбел вошёл в совет директоров Reddit — на темнокожем кандидате настаивал сооснователь сервиса
Материал редакции
Алексис Оганян ушёл из совета на фоне протестов против расизма.
В совет директоров Reddit вошёл генеральный директор и партнёр венчурного фонда Y Combinator Майкл Сейбел, сообщает The Verge.
Он занял место сооснователя сервиса Алексиса Оганяна, который ранее покинул совет, попросив руководство заменить себя темнокожим руководителем.
Сейбел — сооснователь сервиса для прямых трансляций Justin.tv (сейчас Twitch) и приложения Socialcam. Twitch, как и Reddit, получил первоначальное финансирование через Y Combinator, напоминает издание.
Он также был первым темнокожим партнёром Y Combinator, а затем возглавил фонд. Сейбел поддержал ряд инициатив, направленных на увеличение разнообразия среди работников в технологической отрасли, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.
Эдуард Балагуров
Самому Майклу не стрёмно, что его назначили не за способности, а тупо за цвет кожи? Это же и есть расизм, не?
Alexey PomogaevЭдуард
Это другое.
Эдуард БалагуровAlexey
Спасибо, КЭП. Теперь стало понятно.
НeMockowЭдуард
Это был рофл)
Эдуард БалагуровНeMockow
Это потому что я русский?
SyzygyЭдуард
Нет, конечно. Почему бы не воспользоваться ситуацией, если люди долбоёбы?
Anton MatrosovЭдуард
Думаю, ему вдвойне не стремно, потому что он даже и не черный особо - максимум миксованный метис.
Leha Shum
Сраные гомофобы, они считают что чёрный лучше чем гей!!!
КарлLeha
black is new gay
Эдуард БалагуровLeha
Ору
Илья БегунLeha
Это как в анекдоте про темнокожую толстую лесбиянку-феминистку, иудейку с арабскими корнями, которая вышла на улицу и оскорбилась )
Илья Бегун
На темнокожем кандидате настаивал основатель сервиса.....
Эмм, а это не расизм ? Почему этот термин применим только к рассовым меньшинствам ? Вот в данном случае конкретном это выбор на ключевую позицию по признаку цвета кожи в первую очередь.
А все просто: если белому человеку не дают работу, он просто идёт и ищет другую. Если черному не дают, то они перевозбуждаются своими избыточными меланиновыми клеточками и истерически стучат ножками по полу, а ручками по столу, что их притесняют по цветовой гамме кожи. И ничего, что человек может быть просто мудак и неквалифицированный, зато же ЧЕРНЫЙ ! Да, есть исторически сложившийся расизм и остаточные ощущения от ещё недавней сегрегации, но уж совсем в крайности стали бросаться хомяки толерантные.
P.S. Интересно, а британские учёные не проводили ли исследований по корреляции между уровнем меланина и психо-эмоциональной возбудимостью ?
Камиль ГалаутдиновИлья
Так они вроде давно не рассовое меньшинство. Их больше, намного больше.
John DoeИлья
Китайцы проводили, им на обвинения в расизм плевать - в среднем, азиаты интеллект + спокойствие, чёрные - более низкий интеллект и повышенный уровень агрессии. Белые - между.
Опять же, это средние показатели. Отклонения могут быть во всех группах.
Джордж Харви
BlackTech4BlackLives
Эта программа помогает найти ближайшие точки продажи травы и отслеживает полицейских?
Андрей Васильев
Он не чёрный...
Какой-то коричневый
Sergey RedmiАндрей
Недостаточно чёрный
Инокентий Смирнов
Расизм это есть безграмотность, быдловство! Все мы люди! Относится нужно к друг к другу по поступкам, а не по цвету кожи.
А это показуха, пиар, не совсем хорошо на мой взгляд!
Николай ЧерныхИнокентий
Расскажи свои мысли про расизм эволюции
Никита Алфимов
Нууу, латинос не темнокожий, но и не белый. Seems fair
Иван Иванов
Не такой уж он и черный, я думал чернее кто-то будет. А это араб!
Карл
а сооснователь сервиса стоял на коленях перед Сейбелом, когда сообщал ему это? Он должен немедленно исправить это и придти поцеловать кроссовки сейбелу
нет, я уверен, что чипы и излучение 5G все-такие делают свое дело: эта тотальная коллективная шиза приобретает уже чудовищные формы
Yuri Ahmedov
"Индейцы вышли из чата"