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Соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году.
Twitter разрабатывает функцию, которая позволит пользователям реагировать на твиты с помощью эмодзи, выяснила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.
Судя по скриншоту, соцсеть также добавит возможность «отреагировать с помощью Fleet» — аналог «Историй» в Instagram. Fleet пока тестируются в нескольких странах. В Twitter пока не прокомментировали находку Вонг, пишет TJ.
Новая функция может так и не выйти за рамки тестирования, отмечает The Verge. Как напоминает издание, соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году, но так и не добавила функцию для всех пользователей. Однако в январе Twitter добавила эмодзи-реакции в личные переписки.
Что такое — исследователь приложений?
Это такая профессия, которой человек начинает заниматься, после того как его прежнюю профессию заменит ИИ.
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