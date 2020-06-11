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Соцсети
Лиана Липанова
531

Twitter начала тестировать эмодзи-реакции на твиты Материал редакции

Соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году.

2 комментария
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Twitter разрабатывает функцию, которая позволит пользователям реагировать на твиты с помощью эмодзи, выяснила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.

Jane Manchun Wong @wongmjane
Twitter is working on Tweet Reactions…? https://t.co/3Sb6c8cYe3

Судя по скриншоту, соцсеть также добавит возможность «отреагировать с помощью Fleet» — аналог «Историй» в Instagram. Fleet пока тестируются в нескольких странах. В Twitter пока не прокомментировали находку Вонг, пишет TJ.

Новая функция может так и не выйти за рамки тестирования, отмечает The Verge. Как напоминает издание, соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году, но так и не добавила функцию для всех пользователей. Однако в январе Twitter добавила эмодзи-реакции в личные переписки.

#новость #twitter

Лиана Липанова
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2 комментария
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Oner Ksor

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Что такое — исследователь приложений?

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Ильяс Гарифуллин

Oner
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Это такая профессия, которой человек начинает заниматься, после того как его прежнюю профессию заменит ИИ. 

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