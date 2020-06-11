Судя по скриншоту, соцсеть также добавит возможность «отреагировать с помощью Fleet» — аналог «Историй» в Instagram. Fleet пока тестируются в нескольких странах. В Twitter пока не прокомментировали находку Вонг, пишет TJ.

Новая функция может так и не выйти за рамки тестирования, отмечает The Verge. Как напоминает издание, соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году, но так и не добавила функцию для всех пользователей. Однако в январе Twitter добавила эмодзи-реакции в личные переписки.