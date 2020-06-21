Для нас важно быть как можно ближе к пользователям. С самого начала мы вовлекаем пользователей в дизайн-процессы, мы называем это совместное проектирование (participatory design).



Мы ежедневно общаемся с сотнями пользователей через WeChat. Обсуждаем не только продукт и идеи, но и говорим о том, что им интересно, или просто шутим. Нам очень важно погрузиться в американскую молодёжную культуру.



Мы всегда сначала делимся идеями и макетами с пользователями и ждём обратной связи, прежде чем начать кодить.

