«Пользователи ищут славы и денег»: старое интервью сооснователя Musical.ly о создании и монетизации сообщества
Материал редакции
Спустя год после этой беседы сервис коротких музыкальных видео купила ByteDance и объединила с TikTok, а Алекс Чжу теперь вице-президент по продукту в компании.
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Партнёр венчурной компании Ludlow Блейк Роббинс вспомнил интервью, которое сооснователь сервиса коротких музыкальных видео Musical.ly Алекс Чжу дал в ноябре 2016 года. Спустя год китайская ByteDance приобрела Musical.ly и объединила его со своим похожим сервисом TikTok.
Чжу стал главой TikTok, а сейчас он вице-президент по продукту в ByteDance. «Это невероятное и проницательное интервью. Алекс чётко формулирует видение и сценарий для TikTok», — описывает интервью Роббинс. Он выделил главное из ответов Чжу.
Как пришла идея Musical.ly
До создания Musical.ly Алекс Чжу большую часть карьеры проработал в сфере корпоративного программного обеспечения, в основном в SAP. При этом он часто использовал для решения корпоративных задач подход, близкий для потребительских продуктов.
В 2013 году Чжу отвечал в SAP за исследование будущих тенденций в образовании, проводил исследования о том, как сфера образования может трансформироваться благодаря новым технологиям. Работа подтолкнула его к созданию собственной компании. Чжу и его партнёр придумали «идею на миллиард»: объединить функции Coursera и Twitter, чтобы образовательные материалы были оптимизированы под мобильные устройства. Попытка закончилась «полным провалом».
Неудача подтолкнула Чжу к созданию соцсети для обмена короткими видеороликами.
Какие уроки извлёк Чжу
Если вы хотите создать новую платформу с UGC или социальную сеть, то контент должен быть очень лёгким. Создание и потребление контента должно занимать несколько секунд, а не минут.
Образование немного противоречит человеческой природе. Если посмотреть на то, как люди используют свой телефон, то окажется, что большинству смартфон нужен для общения и развлечений — игр, соцсетей, переписки.
Бороться с человеческой природой — довольно сложно для нового стартапа. Лучше следовать человечкой природе, чем бороться с ней.
Чтобы новая социальная платформа взлетела, её первые последователи должны быть молодыми. Особенно важно заполучить тинейджеров в США. Почему? У них много времени и они креативны. Они — цифровое поколение. Если ваш продукт может привлечь небольшую группу таких пользователей, они будут говорить о нём в школе и соцсетях — вам не придётся тратиться на распространение. Затраты на него будут нулевыми.
Как Musical.ly привлёк аудиторию
Запуск прошёл с «большим количеством хаков». Раньше App Store позволял использовать длинные названия для приложений, а поиск по магазину придавал большее значение именно названию по сравнению с ключевыми словами. Разработчики просто вставили в название все ключевые слова и получили органический рост в App Store.
Сначала Musical.ly сосредоточился на «полезности» приложения. Это то, что следует делать, пока проект не получит критическую массу пользователей. Только потом можно начать строить сообщество.
Как работать с сообществом и привлечь популярных блогеров
Создание сообщества инфлюенсеров на площадке Чжу сравнивает с построением государства и экономики: «Представьте, что вы только что открыли новую землю. Назовём её Америка. Дальше вы хотите построить экономику и увеличить население, хотите, чтобы люди из Европы мигрировали в вашу страну. Как это сделать?»
Ради наглядности Чжу использует аналогии: Instagram это Европа с развитой экономикой, а Musical.ly — Америка, которая пока не так развита. Как убедить людей переехать:
Проблема с Европой в том, что там уже сформировался социальный класс. У среднестатистического гражданина практически нулевая возможность для продвижения вверх по социальной лестнице.
На новой земле важно начать с централизованной экономики, когда большая часть богатств распределяется между небольшим процентом жителей. Они станут успешными и станут образцом для подражания для пользователей других платформ. Люди в Европе начнут понимать, что человек переехал в Америку и стал очень богатым: может быть, и я смогу? Это приведёт к миграции пользователей, а соответственно, и к росту аудитории, росту экономики.
При этом важно одновременно децентрализовать экономику. «Американская мечта это хорошо, но это всего лишь мечта, рано или поздно люди проснутся», — объясняет Чжу. Важно распределять трафик так, чтобы у каждого среднестатистического пользователя была возможность стать средним классом и расти дальше.
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