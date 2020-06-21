Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Альберт Хабибрахимов
9

«Пользователи ищут славы и денег»: старое интервью сооснователя Musical.ly о создании и монетизации сообщества Материал редакции

Спустя год после этой беседы сервис коротких музыкальных видео купила ByteDance и объединила с TikTok, а Алекс Чжу теперь вице-президент по продукту в компании.

0 Обсудить
В закладки

Партнёр венчурной компании Ludlow Блейк Роббинс вспомнил интервью, которое сооснователь сервиса коротких музыкальных видео Musical.ly Алекс Чжу дал в ноябре 2016 года. Спустя год китайская ByteDance приобрела Musical.ly и объединила его со своим похожим сервисом TikTok.

Чжу стал главой TikTok, а сейчас он вице-президент по продукту в ByteDance. «Это невероятное и проницательное интервью. Алекс чётко формулирует видение и сценарий для TikTok», — описывает интервью Роббинс. Он выделил главное из ответов Чжу.

Алекс Чжу Фрагмент видео из интервью 2016 года

Как пришла идея Musical.ly

До создания Musical.ly Алекс Чжу большую часть карьеры проработал в сфере корпоративного программного обеспечения, в основном в SAP. При этом он часто использовал для решения корпоративных задач подход, близкий для потребительских продуктов.

В 2013 году Чжу отвечал в SAP за исследование будущих тенденций в образовании, проводил исследования о том, как сфера образования может трансформироваться благодаря новым технологиям. Работа подтолкнула его к созданию собственной компании. Чжу и его партнёр придумали «идею на миллиард»: объединить функции Coursera и Twitter, чтобы образовательные материалы были оптимизированы под мобильные устройства. Попытка закончилась «полным провалом».

Неудача подтолкнула Чжу к созданию соцсети для обмена короткими видеороликами.

Какие уроки извлёк Чжу

  1. Если вы хотите создать новую платформу с UGC или социальную сеть, то контент должен быть очень лёгким. Создание и потребление контента должно занимать несколько секунд, а не минут.
  2. Образование немного противоречит человеческой природе. Если посмотреть на то, как люди используют свой телефон, то окажется, что большинству смартфон нужен для общения и развлечений — игр, соцсетей, переписки.
  3. Бороться с человеческой природой — довольно сложно для нового стартапа. Лучше следовать человечкой природе, чем бороться с ней.
  4. Чтобы новая социальная платформа взлетела, её первые последователи должны быть молодыми. Особенно важно заполучить тинейджеров в США. Почему? У них много времени и они креативны. Они — цифровое поколение. Если ваш продукт может привлечь небольшую группу таких пользователей, они будут говорить о нём в школе и соцсетях — вам не придётся тратиться на распространение. Затраты на него будут нулевыми.

Как Musical.ly привлёк аудиторию

Запуск прошёл с «большим количеством хаков». Раньше App Store позволял использовать длинные названия для приложений, а поиск по магазину придавал большее значение именно названию по сравнению с ключевыми словами. Разработчики просто вставили в название все ключевые слова и получили органический рост в App Store.

Сначала Musical.ly сосредоточился на «полезности» приложения. Это то, что следует делать, пока проект не получит критическую массу пользователей. Только потом можно начать строить сообщество.

Пользователи Instagram 1.0 не использовали приложение из-за ленты фотографий с лайками и комментариями. Они использовали Instagram ради фильтров, а снимки публиковали в других соцсетях.

Полезность приложения на примере Instagram

Как работать с сообществом и привлечь популярных блогеров

Для нас важно быть как можно ближе к пользователям. С самого начала мы вовлекаем пользователей в дизайн-процессы, мы называем это совместное проектирование (participatory design).

Мы ежедневно общаемся с сотнями пользователей через WeChat. Обсуждаем не только продукт и идеи, но и говорим о том, что им интересно, или просто шутим. Нам очень важно погрузиться в американскую молодёжную культуру.

Мы всегда сначала делимся идеями и макетами с пользователями и ждём обратной связи, прежде чем начать кодить.

Алекс Чжу

Создание сообщества инфлюенсеров на площадке Чжу сравнивает с построением государства и экономики: «Представьте, что вы только что открыли новую землю. Назовём её Америка. Дальше вы хотите построить экономику и увеличить население, хотите, чтобы люди из Европы мигрировали в вашу страну. Как это сделать?»

Ради наглядности Чжу использует аналогии: Instagram это Европа с развитой экономикой, а Musical.ly — Америка, которая пока не так развита. Как убедить людей переехать:

  • Проблема с Европой в том, что там уже сформировался социальный класс. У среднестатистического гражданина практически нулевая возможность для продвижения вверх по социальной лестнице.
  • На новой земле важно начать с централизованной экономики, когда большая часть богатств распределяется между небольшим процентом жителей. Они станут успешными и станут образцом для подражания для пользователей других платформ. Люди в Европе начнут понимать, что человек переехал в Америку и стал очень богатым: может быть, и я смогу? Это приведёт к миграции пользователей, а соответственно, и к росту аудитории, росту экономики.
  • При этом важно одновременно децентрализовать экономику. «Американская мечта это хорошо, но это всего лишь мечта, рано или поздно люди проснутся», — объясняет Чжу. Важно распределять трафик так, чтобы у каждого среднестатистического пользователя была возможность стать средним классом и расти дальше.

О мобильной экосистеме Китая

Технологическая экосистема Китая интересна тем, что большинство инноваций строится вокруг услуг и коммерции, а не на технологиях.

На Китайский Новый год есть традиция дарить красные конверты с деньгами. WeChat сделал онлайн-игру, в которой пользователи могут отправлять друзьям виртуальные красные конверты с небольшими суммами денег через мессенджер. Игра стала суперпопулярной, и люди начали привязывать банковские счета к аккаунту в мессенджере. Так WeChat стало легче получить поддержку среди ритейлеров.

Платформы для прямых трансляций проделали удивительную работу в плане монетизации, используя виртуальные подарки. Ежегодно пользователи тратят на виртуальные подарки $1 млрд в год.

Развитие экосистем в Китае на примере WeChat и трансляций

О подходе Musical.ly к монетизации

Рекламный бизнес это отличный бизнес. Если у вас есть критическая масса пользователей, то реклама на основе данных о предпочтениях аудитории — лучшая модель.

Ключевая сила Musical.ly — это наше влияние на культуру. Нам нужно создать экосистему монетизации с наградами для наших авторов и инфлюенсеров. YouTube стал успешным благодаря их партнёрской программе. Многие наши пользователи продолжают публиковать видео на YouTube, потому что зарабатывают на этом.

Присоединяясь к социальной сети, прежде всего пользователи ищут славу. Однако как только они получают славу, её становится недостаточно. Им нужна монетизация. Если платформа может генерировать наибольшую выручку для инфлюенсеров, они останутся.

Алекс Чжу

О музыкальной индустрии и месте Musical.ly в ней

В отличие от Spotify, Pandora и других стриминговых платформ, для Musical.ly музыка это сырьё, а не конечный продукт.

Использование музыки в качестве сырья даёт преимущество: мы не конкурируем с другими источниками дохода для лейблов и издателей. Люди продолжают покупать музыку или слушать в Spotify. Musical.ly не вредит доходам артистов.

На самом деле присутствие в Musical.ly даже помогает им получать больше выручки. К примеру, Джейсон Деруло опубликовал свою песню в Musical.ly, и мы запустили кампанию для его продвижения. За четыре дня пользователи создали более 1 млн роликов с этой песней. В свою очередь, эти видео распространились по другим соцсетям. Таким образом, песня стала очень популярной ещё до официального появления в iTunes.

Другой интересный пример. У нас есть инфлюенсер, 13-летний мальчик по имени Джейкоб Сарториас. Он опубликовал свою первую песню в Musical.ly, и она поднялась на седьмое место в iTunes. Это и есть сила дистрибуции Musical.ly. И мы делаем всё больше и больше для распространения и продвижения не только для музыки, но и для брендов.

Алекс Чжу
Алекс Чжу отвечает на вопросы Джоша Элмана, на тот момент — партнёра фонда Greylock и наблюдателя совета директоров Musical.ly

#musically #tiktok

Альберт Хабибрахимов
+136 893
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["musically","tiktok"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 133899, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 21 Jun 2020 11:55:56 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Cirrus CI
UI Engineer (Material Design)
Удалённо от 250 000 до 350 000 ₽
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

O'Es
Подписан
Отписаться
Кто такие «заинтересованные стороны» и в каком случае для бизнеса от них больше пользы, чем проблем? (на основе кейса)
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
6 мифов о разработке в банках — и почему в Альфе всё по-другому
Разберём главные, а об остальных расскажем на онлайн-чемпионате для разработчиков Alfa Battle
5
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Как я стала дата-сайентисткой: из российской провинции в Москву и Касперский Lab. к роли ислледовательницы в Ирландию
В детстве я боялась математики и всего технического. Когда я прошла путь лингвиста до NLP-инженера, поняла, что это раз…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Илья Казначеев
за день
ШОК! ПЛОХОЙ UX УБИЛ СТУДЕНТА!!!11
Самоубийство трейдера-новичка. Как непонятный интерфейс Robinhood привёл к смерти Александра Кирнса
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Николай

Разработчик в США запустил сайт…

Eugene Danilov

Как работает офлайн на vc?

Влад Валов

От Apple на WWDC ждут анонса…

vlad krasnoff

«После 15 часов удалёнки в…

Боря Бро

Недобросовестная конкуренция на…

Mikhail Bobko

Как я пытался получить доступ к…

Jaroslav Danilov

«Тинькофф» запустит мессенджер…

Laugh Radiant

Недобросовестная конкуренция на…

Laugh Radiant

Недобросовестная конкуренция на…

Иван М

Недобросовестная конкуренция на…

Павел Портнягин

Разработчик в США запустил сайт…

Константин

Разработчик в США запустил сайт…

Ринат Г.

Открытая территория, бесплатные…

Ekaterina Udalova

Как Yota отреагировала на…

Artem Borodinov

Как «Додо пицца» разгружает тесто

Designer Startup

Основатель «Серебряного дождя…

Mike Kosulin

Интересный обман пользователей…

Егор Рублев

Недобросовестная конкуренция на…

Mike Kosulin

Интересный обман пользователей…

Grisha Khrabrov

Контент в изоляции: чему два…