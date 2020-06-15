Facebook запустила денежные переводы и оплату покупок в мессенджере WhatsApp в Бразилии
Материал редакции
Раньше компания тестировала функцию для части пользователей в Индии, но так и не объявила запуск.
Facebook позволила пользователям WhatsApp в Бразилии отправлять и получать деньги внутри мессенджера с помощью Facebook Pay.
Также пользователи смогут оплачивать покупки у местного бизнеса прямо в чате. Подтверждать перевод можно будет с помощью шестизначного PIN-кода или отпечатка пальца.
Для обычных пользователей функция бесплатна, а с компаний будет взиматься сервисный сбор за получение платежей. Размер сбора в компании не уточнили.
Сейчас приложение поддерживает дебетовые и кредитные карты банков Banco do Brasil, Nubank и Sicredi на базе платёжных систем Visa и Mastercard. Компания также сотрудничает с Cielo, ведущей платёжной системой в Бразилии, уточнили в Facebook. «Мы используем открытую модель, чтобы в дальнейшем к нам могли присоединиться и другие партнёры», — добавили в компании.
Facebook тестирует платежи в WhatsApp среди части пользователей в Индии с февраля 2018 года, но из-за сложностей с регуляторами компания так и не объявила о запуске Facebook Pay, напоминает TechCrunch.
Alexey Vlasov
Ну, наконец-то!
Tonny GunAlexey
А то мы все тут уже заждались!
Diego Salvador
Вот и годную монетизацию для мессенджеров подвезли, почти идеально для оплаты покупок в мелких магазинчиках, а вот с переводами физик-физик успех будет зависеть от размера банковской комиссии за транзакцию.
Полина Мурзинова
По моему это удобно. Сейчас со многими продавцами общаешься в вотсапе - удобнее тут же деньги перевести чем спрашивать номер карты или телефона. Осталось дождатся когда инстаграм такую же возможность предоставит.
Sergei TimofeyevПолина
Мошенникам тоже раздолье. :) Хотя стоит признать, что выросло поколение зумеро-бумеров, которые дальше мессенджера не видят.