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Лиана Липанова
960

Facebook запустила денежные переводы и оплату покупок в мессенджере WhatsApp в Бразилии Материал редакции

Раньше компания тестировала функцию для части пользователей в Индии, но так и не объявила запуск.

  • Facebook позволила пользователям WhatsApp в Бразилии отправлять и получать деньги внутри мессенджера с помощью Facebook Pay.
  • Также пользователи смогут оплачивать покупки у местного бизнеса прямо в чате. Подтверждать перевод можно будет с помощью шестизначного PIN-кода или отпечатка пальца.
  • Для обычных пользователей функция бесплатна, а с компаний будет взиматься сервисный сбор за получение платежей. Размер сбора в компании не уточнили.
  • Сейчас приложение поддерживает дебетовые и кредитные карты банков Banco do Brasil, Nubank и Sicredi на базе платёжных систем Visa и Mastercard. Компания также сотрудничает с Cielo, ведущей платёжной системой в Бразилии, уточнили в Facebook. «Мы используем открытую модель, чтобы в дальнейшем к нам могли присоединиться и другие партнёры», — добавили в компании.
  • Facebook тестирует платежи в WhatsApp среди части пользователей в Индии с февраля 2018 года, но из-за сложностей с регуляторами компания так и не объявила о запуске Facebook Pay, напоминает TechCrunch.
Facebook представила платёжную систему для…
Пока работает только в США.
vc.ru

#новость #facebook #whatsapp

Лиана Липанова
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0
5 комментариев
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Alexey Vlasov

5

Ну, наконец-то!

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Tonny Gun

Alexey
3

А то мы все тут уже заждались!

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Diego Salvador

0

Вот и годную монетизацию для мессенджеров подвезли, почти идеально для оплаты покупок в мелких магазинчиках, а вот с переводами физик-физик успех будет зависеть от размера банковской комиссии за транзакцию.

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Полина Мурзинова

0

По моему это удобно. Сейчас со многими продавцами общаешься в вотсапе - удобнее тут же деньги перевести чем спрашивать номер карты или телефона. Осталось дождатся когда инстаграм такую же возможность предоставит.

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Sergei Timofeyev

Полина
0

Мошенникам тоже раздолье. :) Хотя стоит признать, что выросло поколение зумеро-бумеров, которые дальше мессенджера не видят. 

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