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Галина Мубаракшина
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Mail.ru Group добавила единую учётную запись для «ВКонтакте» и других своих сервисов Материал редакции

Пока авторизоваться с помощью VK Connect можно в соцсети, Delivery Club и приложении с «Марусей».

  • Пользователи сервисов Mail.ru Group смогут авторизоваться в них с помощью единой учётной записи VK Connect, рассказали vc.ru в соцсети.
  • Сейчас единая учётная запись работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем через VK Connect можно будет зайти в другие сервисы экосистемы группы: «Почту Mail.ru», «Ситимобил», «Юлу» и другие. Сроки в компании не назвали.
  • Личный кабинет уже есть во «ВКонтакте». Он будет создан и в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись, отметили в соцсети.
  • Кроме авторизации, через VK Connect можно будет оплачивать товары и услуги, привязав карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка "ВКонтакте"» и Boom, контролировать безопасность данных и доступ к сервисам.
  • Единую учётную запись можно использовать, не имея аккаунта «ВКонтакте». В будущем Mail.ru Group планирует подключить к сервису внешних партнёров.
Единая учётная запись VK Connect «ВКонтакте»

#новость #вконтакте #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Ильюша Громозов

10

То, что это принудительная хрень, не оч хорошо, какой-то фб

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Evgenii Ishchenkov

Ильюша
0

VK всегда был копипастом FB. Но при Дурове была хоть какая-то изюминка и идея.

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Sergei Timofeyev

Evgenii
11

А потом унесли стену. Как оказалось - капитальную.

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Джамил Меджидов

8

Меня больше смутило, что при заходе в ВК никак нельзя НЕ согласиться с их новой политикой конфиденциальности и соглашением. Получается какая-то принудительная хрень. Даже если я хочу удалить после этого аккаунт, я сначала обязан нажать на кнопку "продолжить", автоматически согласившись на новые условия. Есть ли тут юристы, всё ли норм?)) Так должно быть?))

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Yury Kotov

0

А Мэйл Здоровье когда запустят?

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Sebastian Danilov

Yury
8

Здоровье будет, если меньше во вконтактиках всяких зависать.
(на правах шутки за 300)

Ответить

Владимир Владимирович

1

Давайте искать во всем позитив! Это же круто

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
4

Ещё один сервис изобрёл LDAP? Точнее сказать, внедрил.

Ответить

Ivan Vasev

1

и госуслуги пусть добавят, чтоб вообще было скрепно, надёжно

Ответить

Pavel

0

Ожидаю волну ворованных аккаунтов, проверяйте теперь все сервисы mail.ru скорее всего ваш номер уже у когото был и на нем могли что-то зарегистрировать. Весело будет, когда уведут яндекс деньги или зарегистрируют на вас, без вашего участия.

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Xieergai

Pavel
2

"проверяйте теперь все сервисы mail.ru"

Секрет решения проблемы стар как мир - никогда не пользуйтесь сервисами яндекса и мейла

Ответить

Pavel

Xieergai
–1

вы то может ими и не пользуетесь, но это кому-то мешает насоздавать за вас аккаунты? "Товарищ начальник это не я, это VK Connect"

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Михаил Алекперов

Pavel
0

яндекс деньги же купил сбер, не жить яндекс.деньгам

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Ирина Боброва

0

К этому все и шло

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Иван Савин

0

Жду объединения вк и «моего мира». И одноклассников можно до кучи

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