Mail.ru Group добавила единую учётную запись для «ВКонтакте» и других своих сервисов
Материал редакции
Пока авторизоваться с помощью VK Connect можно в соцсети, Delivery Club и приложении с «Марусей».
Пользователи сервисов Mail.ru Group смогут авторизоваться в них с помощью единой учётной записи VK Connect, рассказали vc.ru в соцсети.
Сейчас единая учётная запись работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем через VK Connect можно будет зайти в другие сервисы экосистемы группы: «Почту Mail.ru», «Ситимобил», «Юлу» и другие. Сроки в компании не назвали.
Личный кабинет уже есть во «ВКонтакте». Он будет создан и в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись, отметили в соцсети.
Кроме авторизации, через VK Connect можно будет оплачивать товары и услуги, привязав карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка "ВКонтакте"» и Boom, контролировать безопасность данных и доступ к сервисам.
Единую учётную запись можно использовать, не имея аккаунта «ВКонтакте». В будущем Mail.ru Group планирует подключить к сервису внешних партнёров.
Ильюша Громозов
То, что это принудительная хрень, не оч хорошо, какой-то фб
Evgenii IshchenkovИльюша
VK всегда был копипастом FB. Но при Дурове была хоть какая-то изюминка и идея.
Sergei TimofeyevEvgenii
А потом унесли стену. Как оказалось - капитальную.
Джамил Меджидов
Меня больше смутило, что при заходе в ВК никак нельзя НЕ согласиться с их новой политикой конфиденциальности и соглашением. Получается какая-то принудительная хрень. Даже если я хочу удалить после этого аккаунт, я сначала обязан нажать на кнопку "продолжить", автоматически согласившись на новые условия. Есть ли тут юристы, всё ли норм?)) Так должно быть?))
Yury Kotov
А Мэйл Здоровье когда запустят?
Sebastian DanilovYury
Здоровье будет, если меньше во вконтактиках всяких зависать.
(на правах шутки за 300)
Владимир Владимирович
Давайте искать во всем позитив! Это же круто
Sergei TimofeyevВладимир
Ещё один сервис изобрёл LDAP? Точнее сказать, внедрил.
Ivan Vasev
и госуслуги пусть добавят, чтоб вообще было скрепно, надёжно
Pavel
Ожидаю волну ворованных аккаунтов, проверяйте теперь все сервисы mail.ru скорее всего ваш номер уже у когото был и на нем могли что-то зарегистрировать. Весело будет, когда уведут яндекс деньги или зарегистрируют на вас, без вашего участия.
XieergaiPavel
"проверяйте теперь все сервисы mail.ru"
Секрет решения проблемы стар как мир - никогда не пользуйтесь сервисами яндекса и мейла
PavelXieergai
вы то может ими и не пользуетесь, но это кому-то мешает насоздавать за вас аккаунты? "Товарищ начальник это не я, это VK Connect"
Михаил АлекперовPavel
яндекс деньги же купил сбер, не жить яндекс.деньгам
Ирина Боброва
К этому все и шло
Иван Савин
Жду объединения вк и «моего мира». И одноклассников можно до кучи