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Таня Боброва
Соцсети

Meta* выплатит $1,4 млрд Техасу для урегулирования претензий из-за незаконного сбора биометрии

Выплата станет крупнейшей среди когда-либо полученных по искам отдельных штатов.

  • Meta* согласилась выплатить $1,4 млрд штату Техас, США, для урегулирования претензий по поводу сбора биометрических данных «миллионов граждан» без надлежащего разрешения. Об этом пишет Financial Times.
  • Деньги выплатят в течение пяти лет. Как отмечает издание, выплата станет крупнейшей среди когда-либо полученных по иску от одного штата.
  • Согласно иску, поданному в феврале 2022 года, система распознавания лиц в Facebook* собирала биометрические данные «миллионов техасцев» с фотографий и видео в соцсети без их «информированного согласия».
  • Meta* свернула систему распознавания лиц, удалив данные более миллиарда пользователей, в 2021 году. Функция позволяла автоматически определять людей на фотографиях и предлагала отметить их аккаунты.

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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21 комментарий
Вадим Д.

Загнивающий Запад незаконно собирает биометрию!
Мета не обеднеет, даже если каждому штату выплатит.

Хорошо же что у нас все сборы строго законные.

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Влад Шушкевич

Зашёл в приложение - дал согласие на сбор биометрии! У нас все по закону.

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Игорь Яровой

Ахахаахах, проснись урапатриот процветающий, во первых пользуешься исключительно загнивающими западными технологиями в большинстве случаев, и вчера Шадаев выступил за то что бы в процветающей России без спроса граждан собиралась биометрия операторами связи в том числе голос и передавалась в ЕБС))))))

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Общество

Обалдеть. То что в России считается террористической деятельностью с лëгкостью отслюнявшивает 1.4 лярда взятки за уже собранную, проанализированную и заархивированную информацию об биометрических данных целого штата🤷‍♂️

1
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Автомат Томпсона

ого,вот это щедрость, у нас в россии можно ограничиться только выплатой в 30 или 60 к

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xbevice

Сейчас у наших начнется двоемыслие: хорошо бы казну за счет вк пополнить, хорошо бы чтобы нас не оштрафовали.

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Запопу Кусь

Распознавание случайных фоток в интернете это ещё ладно, тем более это Америка. 💁‍♀️

А я тут недавно поняла, что когда я делала загранник, то меня фоткали в МВД по шаблону. То есть это была не случайная фотка, а стандартизированная база данных. Даже одной такой фотки достаточно чтобы меня теперь любая система видеонаблюдения знала по ФИО. 🤦‍♀️

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