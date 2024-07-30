Meta* выплатит $1,4 млрд Техасу для урегулирования претензий из-за незаконного сбора биометрии

Выплата станет крупнейшей среди когда-либо полученных по искам отдельных штатов.Meta* согласилась выплатить $1,4 млрд штату Техас, США, для урегулирования претензий по поводу сбора биометрических данных «миллионов граждан» без надлежащего разрешения. Об этом пишет Financial Times.Деньги выплатят в течение пяти лет. Как отмечает издание, выплата станет крупнейшей среди когда-либо полученных по иску от одного штата.Согласно иску, поданному в феврале 2022 года, система распознавания лиц в Facebook* собирала биометрические данные «миллионов техасцев» с фотографий и видео в соцсети без их «информированного согласия».Meta* свернула систему распознавания лиц, удалив данные более миллиарда пользователей, в 2021 году. Функция позволяла автоматически определять людей на фотографиях и предлагала отметить их аккаунты.*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Загнивающий Запад незаконно собирает биометрию!
Мета не обеднеет, даже если каждому штату выплатит.
Хорошо же что у нас все сборы строго законные.
Зашёл в приложение - дал согласие на сбор биометрии! У нас все по закону.
Ахахаахах, проснись урапатриот процветающий, во первых пользуешься исключительно загнивающими западными технологиями в большинстве случаев, и вчера Шадаев выступил за то что бы в процветающей России без спроса граждан собиралась биометрия операторами связи в том числе голос и передавалась в ЕБС))))))
Обалдеть. То что в России считается террористической деятельностью с лëгкостью отслюнявшивает 1.4 лярда взятки за уже собранную, проанализированную и заархивированную информацию об биометрических данных целого штата🤷♂️
ого,вот это щедрость, у нас в россии можно ограничиться только выплатой в 30 или 60 к
Сейчас у наших начнется двоемыслие: хорошо бы казну за счет вк пополнить, хорошо бы чтобы нас не оштрафовали.
Распознавание случайных фоток в интернете это ещё ладно, тем более это Америка. 💁♀️
А я тут недавно поняла, что когда я делала загранник, то меня фоткали в МВД по шаблону. То есть это была не случайная фотка, а стандартизированная база данных. Даже одной такой фотки достаточно чтобы меня теперь любая система видеонаблюдения знала по ФИО. 🤦♀️